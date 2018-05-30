Італійська політична криза вдарила по євро, зміцнила долар

Курс спільної грошової одиниці, євро, упав до найнижчого за 10 місяців рівня, а індекси на біржах США та Азії знизилися на тлі побоювань міжнародних інвесторів щодо наслідків політичної кризи в Італії - третій за розмірами країні Європейського монетарного союзу.

Reuters повідомляє, що інвестори віддають перевагу американському долару, швейцарському франку та японській єні, а також облігаціям американського уряду та Німеччини.

Зміни у вартості італійських облігацій означають, що Рим змушений витрачати більше грошей на обслуговування державного боргу, який в Італії перевищує 130% ВВП.

Після того як президент Італії у неділю заблокував склад нового уряду, пропонованого коаліцією двох популістських євроскептичних партій, в країні прогнозують дострокові вибори ймовірно вже у липні, або восени.

Суперечки про членство Італії у "Єврозоні" викликали провал уряду, вимогу виборів та імпічменту президента

Виборча кампанія може стати фактичним референдумом про доцільність використання Італією євро та про роль країни у Європейському Союзі загалом.

На виборах у березні традиційні проєвропейські італійські партії зазнали втрат, але жодна інша сила не здобула перемоги, тому шанс на формування уряду мали популістський “Рух п’яти зірок” (33% голосів на минулих виборах) та крайньоправа “Ліга” (17%).

Дві партії відмовилися змінювати пропонований ними кабінет, коли італійський президент Серджіо Маттарелла наклав вето на кандидатуру міністра фінансів, який висловлювався за варіант відмови від євро.

З Італії повідомляють, що на можливих дострокових виборах “Рух п’яти зірок” та “Ліга” можуть збільшити кількість мандатів у парламенті і зміцнити право на формування уряду.

Лідер партії “Ліга” Маттео Сальвіні, відомий тим, що підтримує політику президента Росії Путіна, звинуватив Бюрюссель та Німеччину у втручанні в італійські справи.

Лідер “Руху п’яти зірок” Луіджі Ді Майо звинуватив президента у зазіханні на демократичні права італійців і закликав прихильників до демонстрацій протесту зокрема 2 червня, коли Італія святкує проголошення республіки 1946 року.

“Ліга” та “Рух п’яти зірок” пропонують збільшити урядові витрати і зменшити податки, щоб підштовхнути зростання економіки Італії.

Але критики кажуть, що такі кроки збільшать рекордний державний борг Італії і його обслуговування стане ще більшим тягарем для країни.

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