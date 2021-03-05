Італія заблокувала експорт вакцини AstraZeneca в Австралію

Італійський уряд за підтримки Європейського Союзу став на перешкоді транспортуванню в Австралію приблизно чверті мільйона доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Це перше застосування проголошеного у січні рішення ЄС контролювати експорт вакцин від коронавірусу за межі Євросоюзу.

Австралійський уряд каже, що ці затримка не сповільнить кампанію вакцинації в тій країні, але попросив ЄС пропустити вантаж.

Європа - один з найбільших виробників вакцини у світі, але Європейський Союз скаржиться, що фармацевтичні компанії не виконують свої попередні контрактні зобов’язання щодо обсягів постачання вакцин від коронавірусу європейським замовникам.

Британсько-шведська компанія AstraZeneca викликала на свою адресу особливо гучну критику Брюсселя, коли стало відомо, що у перші три місяці цього року вона зможе забезпечити лише близько 40% обіцяних для ЄС обсягів.

AstraZeneca та інші фармацевтичні компанії заявили, що працюють над збільшенням виробництва вакцин від COVID-19, але попередили, що нарощування потужностей вимагає часу.

27 країн ЄС минулого року узгодили спільну програму замовлень та постачання вакцин від коронавірусу, і Європейська комісія інвестувала значні кошти у розробку препаратів.

Брюссель проголосив, що уклав контракти на придбання понад 2 мільярдів доз вакцин принаймні з шістьма компаніями, але деякі європейські країни були вимушені сповільнювати свої програми вакцинації через перебої у постачанні.

Окремі країни ЄС пішли всупереч домовленостям і намагаються додатково закупити вакцини самостійно.

Угорщина - єдина країна Євросоюзу, яка проводить щеплення своїх громадян не лише затвердженими у ЄС вакцинами, але й препаратами з Росії та Китаю.

Російську вакцину нещодавно придбав також уряд Словаччини, де цей крок викликав урядову кризу.

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