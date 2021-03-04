Закупівля російської вакцини викликала урядову кризу в Словаччині

Урядова коаліція у Словаччині опинилася під загрозою після того, як прем’єр-міністр Ігор Матович проігнорував політичних партнерів і закупив російську вакцину від коронавірусу «Спутнік V».

Матович також спричинив дипломатичний скандал з Україною, коли пожартував в інтерв’ю словацькому радіо, що за вакцину він пообіцяв Росії «закарпатську Україну».

"Sputnik V" це не лише вакцина - це інструмент в гібридній війні.

До Словаччини вже привезли 200 тисяч доз російської вакцини минулими вихідними, але щеплення нею ще не розпочали, очікуючи дозволу словацького відомства з контролю над медикаментами.

Словацький міністр закордонних справ Іван Корчок заявив, що закупівля російської вакцини ставить під сумнів позицію країни в ЄС і НАТО.

«"Sputnik V" це не лише вакцина - це інструмент в гібридній війні», - цитує міністра агентство Reuters.

Російська вакцина не має ліцензії на використання в межах Європейського Союзу, але її окремо дозволили в Угорщині, де для щеплень також використовують не схвалену в ЄС китайську вакцину від COVID-19.

Угорщина та Словаччина діють всупереч узгодженій в межах Євросоюзу спільній програмі закупівель вакцин і щеплень.

Деякі країни ЄС скаржаться на брак вакцин, в той час як фармацевтичні компанії пояснюють затримки у постачанні тим, що нарощування виробництва вимагає часу.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан раніше заявив, що його країна не може чекати і тому на додаток до затверджених у ЄС вакцин компаній Pfizer, AstraZeneca, Moderna буде також використовувати російську і китайську.

В ЄС повідомляли, що російські виробники не подавали заяви на ліцензування вакцини «Спутнік» у Європейському агентстві медикаментів, хоча в Росії неодноразово говорили про такі наміри.

Урсула фон дер Ляєн, яка очолює Європейську комісію наголосила, що для ліцензування в ЄС російська вакцина мала б пройти перевірки включно з інспекціями виробничого процесу в Росії.

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