Італія висилає двох російських дипломатів після затримання підозрюваних у шпигунстві

Італійська поліція 31 березня повідомила про арешт капітана італійського військово-морського флоту, а також затримання російського дипломата через підозру у шпіонажі.

Згідно з повідомленням, італійського офіцера схопили після того, як він під час таємної зустрічі напередодні у Римі передавав документи в обмін на гроші.

Італійська поліція каже, що прокуратура дала дозвіл на арешти після тривалого розслідування італійських спецслужб та військового відомства країни.

Імена причетних осіб не названі, але сказано, що мова йде про капітана італійського фрегата і російського військового, акредитованого при посольстві Росії.

Італійські ЗМІ передають, що російський представник отримав документи НАТО, що викликає побоювання щодо загрози безпеці інших членів Північноатлантичного альянсу.

Міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо оголосив про вислання двох російських дипломатів після виклику на розмову посла Росії Сергія Разова.

З Москви заявили, що вдадуться до відповідних кроків, але при цьому російське міністерство закордонних справ висловило сподівання, що подія не зашкодить двостороннім відносинам.

Інцидент в Італії стався невдовзі після того як інша країна НАТО - Болгарія вислала російських представників, звинувативши їх у шпигунстві, а в грудні минулого року це зробили Нідерланди.

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