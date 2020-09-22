Італійський референдум підтримав зменшення парламенту на понад третину

Майже 70% італійських виборців підтримали, згідно з попередніми результатами недільного референдуму, рішення зменшити чисельність депутатів у двох палатах парламенту країни з 945 до 600.

Референдум проводили разом з регіональними виборами 20 вересня, що було першим голосуванням в Італії з часу спалаху епідемії коронавірусу.

Ідею проштовхувала партія урядової коаліції Рух п’яти зірок, стверджуючи, що зменшення парламенту скоротить витрати і покращить ефективність законодавчого органу.

Рішення урізати кількість депутатів нижньої палати з 630 до 400 та верхньої палати з 315 до 200 вже схвалив парламент, і реформа набере чинності разом з наступними загальними виборами 2023 року.

Італійський міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо, який є чільним діячем Руху п’яти зірок, заявив, що парламентарі також матимуть менше привілеїв.

Інші італійські партії без ентузіазму дивилися на парламентську реформу, а критики казали, що зменшення числа депутатів може зашкодити демократичним процесам.

Результати недільних виборів в Італії дещо зміцнили коаліцію, яка підтримує уряд прем’єр-міністра Джузеппе Конте.

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