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Сайт інформаційного агентства Катару було зламано, підтверджує розслідування

Попереднє розслідування підтвердило, що сайт державного інформаційного агентства Катару був зламаний, після чого було опубліковано підроблені висловлювання, приписувані правителю країни, які допомогли розпалити ворожнечу з іншими країнами Перської затоки, повідомило катарське МЗС у середу.

Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і ряд інших країн розірвали свої зв'язки з Дохою в понеділок частково через коментарі, які на короткий період з’явилися на сайті агентства Катару.

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Стаття цитувала правителя Катару Еміра Тамімі бін Хамада аль-Тані, який нібито застерігав проти конфронтації з Іраном, а також захищав палестинське угруповання Гамас і Гезболла, ліванський шиїтський рух в союзі з Тегераном.

«Міністерство повідомило, що розслідування підтвердило, що пірати використовували високі техніки та інноваційні методи, за допомогою використання електронного розриву на сайті агентства новин Катару», – повідомило Міністерство закордонних справ у своїй заяві.

Хто міг здійснити атаку, МЗС не зазначило.

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