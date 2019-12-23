Росія тестує можливість ізолювати свій інтернет від світу

У понеділок Росія провела низку тестів, щоб перевірити, чи працюватиме інтернет, якщо країну відключити від світової мережі, повідомляє Reuters на основі російської офіційної інформації.

Тестування мало проводитись на базі урядових установ Росії, включаючи низку міністерств, ФСБ, Ростелекома та інших. Приватні телекомунікаційні компанії, такі як Вимпелком, МТС та Мегафон і компанія з кібербезпеки Лабораторія Касперського також мали брати участь, повідомляє Forbes.

Тестування проводилось на втілення закону про так званий "суверенний інтернет" в Росії.

Закон про "суверенний інтернет" увійшов в дію в Росії наприкінці жовтня. За ним, інтернет-провайдери мають встановити устаткування, яке дозволило б владі виявити джерело трафіку і заблокувати його. Провайдери також матимуть пропускати інтернет-трафік через пункти, контрольовані державою, зменшивши залежність від серверів, розташованих на Заході.

Декларована мета цього російського закону – захистити інтернет від кібернападів. Речники держави заявляють, що зміни не позначаться на користувачах.

Критики наголошують, що Кремль може використати новий закон для того щоб, за прикладом Китаю, запровадити цензуру і закрити Інтернет від світу.

Після запровадження закону "російський уряд отримає ще більший контроль над свободою слова та інформації в інтернеті", йдеться у заяві міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW) про новий російський закон.

"Закон про "суверенний інтернет" має на меті створити законодавчу основі для масового спостереження та дозволяє урядові забезпечувати виконання інтернет-користувачами законів, які шкодять свободі самовираження та правилам приватності", - наголошує організація.

"Цей закон дозволяє в значних масштабах і без рішення суду блокувати свободу слова та інформації без дотримання прозорості, відповідного судового нагляду, або контролю по суті, - говорить Рейчел Денбер, заступниця директора HRW з питань Європи та Центральної Азії. – це погана новина для Росії, що створює небезпечний прецедент для інших країн. Росія має припинити втілювати цю систему і натомість підтримати вільний та відкритий інтернет".

В Росії кіберсфера також використовується як елемент гібридної війни та з метою втручання в політику в інших країнах.

Так, раніше цього року компанія Microsoft виявила "масштабні кібернапади від групи хакерів, відомої зв'язками з Росією, спрямовані проти антидопінгових установ в світі.

Також повідомляється про організовані російськими зловмисними діячами кампанії в Facebook.

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