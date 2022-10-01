Білий дім: ядерна загроза у війні Росії в Україні була завжди

Ризик ядерного удару існував з самого початку своєї війни в Україні, сказав радник з нацбезпеки США Джейк Салліван, відповідаючи на питання преси щодо того, чи зросла ядерна загроза з боку Росії за останні півроку.

"В різні часи конфлікту, включаючи на початку, Путін розмахував ядерною картою", - сказав Салліван під час брифінгу в п'ятницю. Він запевнив, що США серйозно спиймали і сприймають ці погрози і чітко заявляють росіянам про наслідки таких дій.

"Ми говоримо Росіїї прямо про рішучу відповідь Сполучених Штатів,у випадку, якщо Росія стане на цей темний шлях", - додав посадовець.

Салліван зауважив, що наразі ознак невідворотного застосування ядерної зброї немає, але США і союзники активно слідкують за ситуацією.

Немає ознак того, що Путін вже прийняв рішення про удар, сказав і очільник Пентагону Ллойд Остін в інтерв'ю CNN в п'ятницю.

"Контролю над Путіним немає, - сказав Остін CNN. - Так само, як він прийняв безвідповідальне рішення про вторгнення до України, він може прийняти і інше рішення. Але наразі я не бачу ознак, які б переконали мене, що він вже прийняв таке рішення".

Україна, ООН, США, Європа, НАТО, Велика Британія та Японія висловили занепокоєння, через погрози Росії застосувати ядерну зброю в Україні, після промови Путіна минулого тижня, коли той звинуватив країни Заходу в "ядерному шантажі" і вказав, що може застосувати "всі заходи, якщо йдеться про загрозу територіальній цілісності Росії".