НАТО проведе ядерні навчання, ймовірно, одночасно з Росією 

В понеділок НАТО починає навчання із ядерного стримування в Європі Steadfast Noon.

Для участі в навчаннях США надішлють ядерний бомбардувальник B-52. В навчаннях візьмуть участь 60 літаків з 14 країн. "Ці навчання допоможуть переконатись, що можливості ядерного стримування Альянсу захищені, ефективні і залишаються в безпеці", - заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

В Альянсі підкреслили, що навчання є регулярними і не пов'язані із будь-якими подіями в світі.

Наприкінці жовтня Росія зазвичай проводить власні ядерні навчання "Гром". США будуть стежити за цими російськими навчаннями, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу в четвер. Навчання включають масштабні маневри стратегічних ядерних спроможностей а також запуски ракет.

"Росія, ймовірно, вважає, що ці навчання допоможуть їй показати свою силу, особливо з огляду на нещодавні події, але ми знаємо, що російські ядерні підрозділи активно тренуються у цей час року".

Попри заяви Путіна у Білому домі не бачать "жодних ознак того, що Путін ухвалив рішення застосувати зброю масового знищення або тактичну чи іншу ядерну зброю", - заявив Кірбі в ексклюзивному інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ми не бачимо жодних ознак того, що його збройні сили готуються до такого використання. І я б лише додав, що ми також наразі не бачимо нічого, що дало б нам підстави змінити нашу стратегічну позицію", - сказав Кірбі.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, наприкінці вересня Путін вказав, що може "вжити всіх заходів" для захисту територій, які Росія намагається анексувати, а заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія "має право" використати ядерну зброю проти України. Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше заявляв, що використання РФ ядерної зброї може бути лише відповідно до "доктрини" - "у випадку агресії проти Росії або її союзників із застосуванням зброї масового знищення або коли під загрозу поставлено існування самої держави". На Заході такі заяви розцінили як "бряцання ядерною зброєю".