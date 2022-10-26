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Чому історія в Росії перетворилась на зброю? Дискусії у Вашигнтоні
Коли президент Росії Володимир Путін видавав свою чергову статтю на історичну тему, про єдність українців та росіян, чи проголошував промови про виключно російські перемоги у Другій світовій війні, західні політики та історики дивувалися тому, як багато часу займає зацікавлення історією у сучасного політичного лідера.
Натомість для українських істориків ця риторика звучала знайомо. Ті, хто працював з архівами КҐБ, впізнавали її стиль і головні сигнали, спрямовані на упокорення та знищення українців як окремої нації. Тому за обговоренням минулої війни вони впізнавали обриси війни майбутньої.
Про це говорили українські історики, що працюють над темами сучасної історії по обидва боки Атлантичного океану, яких Центр Американсько-українських стосунків зібрав на конференцію у Вашингтоні 20 жовтня.
Історичні міфи є зброєю проти українців – В'ятрович
На думку відомого українського історика, першого керівника Інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, історичні міфи були потрібні Кремлю для того, щоб виправдати агресію проти українців, адже, якщо українського народу немає, то немає сенсу в існуванні окремої української держави.
«Квазіісторичні міфи виконують кілька функцій. Вони грають важливу роль у мобілізації росіян у їхній конфронтації з українцями, сіють розбрат поміж самими українцями та використовуються для дискредитації українців по всьому світу», – вважає В’ятрович.
Особливо ефективно на Заході, на думку В’ятровича, російська пропаганда просувала тезу про виключно російську перемогу у Другій світовій війні та те, що Росія, навіть не Радянський Союз, «визволила світ від нацизму». На цій підставі Росія вимагала особливого ставлення до неї як держави, яка має право не поважати загальні правила та норми поведінки у світі.
КҐБ вдалося надовго дискредитувати українців на Заході – Луцюк
Одночасно поширювалися міфи про українців як нацистських колаборантів. І якщо до відкриття архівів КҐБ багато дослідників вірили у те, що ці міфи з’являлися органічно і базувалися, зокрема, на складних історичних стосунках українців та євреїв, то дослідження архівних документів показали, що міф про українців як про нібито пособників нацистів був створений і поширений агентами КҐБ для дискредитації українців у діаспорі та для того, щоб вихідці з України українського та єврейського походження не могли діяти спільно.
Професор Королівського військового коледжу Канади Любомир Луцюк присвятив цій темі окреме дослідження, яке нещодавно вийшло книжкою під назвою «Операція Відплата». За словами Луцюка, операція радянських спецслужб почалася всередині 1970-х – на початку 1980-х років, коли в канадській та американській пресі з’явилися публікації про нібито «тисячі нацистських колаборантів», які переселилися до Канади і США після Другої світової війни.
Звинувачення були настільки серйозними, що у США та Канаді організували спеціальну комісію, що вивчала це питання. Зокрема, у Канаді вона була відома як Комісія Дешена. Робота цієї комісії тривала понад два роки і закінчилася висновком, що цифри можливих колаборантів були «завищені на 400%».
Також позиція українських організацій у Канаді полягала у тому, що звинувачення мають бути доведені у суді, на відміну від США, де достатньо було довести, що людина сказала неправду під час подавання документів на громадянство. І на цій підставі її можна було позбавити громадянства та видворити.
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Українців змусили замовкнути про історію Голодомору
За словами Луцюка, хоча звинувачення щодо українців, які приїхали до США після війни, не мали під собою реальних підстав в абсолютній більшості випадків, спецоперація КҐБ була успішною, бо вдалося витворити образ українця як нацистського посіпаки, посіяти розбрат між українськими та єврейськими організаціями та змусити українців мовчати щодо однієї з найбільших трагедій в історії України – Голодомору.
Як пояснює Луцюк, більшість свідків Голодомору, походили з теріторії України, що перебувала під контролем СРСР і за післявоєнними угодами між союзниками в антигітлерівській коаліції, їх мали відправити назад до Радянського Союзу, бо лише ті українці, які походили з колишніх польських земель, могли залишитися на Заході.
Тож свідки Голодомору, щоб ще раз вижити, мали збрехати про своє походження. І якби своїми свідченнями про Голодомор вони б себе викрили, то їм загрожувала депортація до СРСР, розповідає Луцюк.
З набуттям незалежності українці показали, що нічого не забули – Ясиневич
Проте, якими б успішними не були старання радянських і пізніше російських спецслужб, вони прорахувалися з українцями, зауважують історики, які брали участь у зустрічі у Вашингтоні.
Говорячи про «Шлях України до зрілої державності», – а так звучала тема конференції, – її учасники наголошували, що творення спільного погляду українців на своє минуле було складним процесом.
За часів президента Віктора Януковича були спроби закрити архіви і розпочалися переслідування істориків, зокрема кримінальну справу відкрили на львівського історика Руслана Забілого, намагаючись залякати дослідників.
Влада, що була залежна від Росії, намагалася повернути українців у ту парадигму, в якій вони існували десятиліттями, коли їх привчали думати, що ті, хто пригноблювали прагнення українців до свободи, були героями, а борці за незалежність, наприклад вояки Української повстанської армії, вважалися злочинцями.
«Ставлення до УПА формувалося на основі незнання», – наголосила у своєму виступі українська історикиня, журналістка та громадська діячка Ярина Ясиневич.
Але зміцнення української ідентичності вело і до бажання українців її захищати. Наприклад, як зауважила Ясиневич, соціальні відеоролики Інституту національної пам’яті до 85-ї річниці Голодомору мали гасло «Ми пам’ятаємо. Ми сильні», і в ньому наголошувалося, що українці і тоді чинили спротив, організовуючи повстання, жорстоко придушені комуністичною московською владою.
Тоді ж, крім свічки пам’яті за загиблими, українці ставили на вікно і зброю на знак того, що вони готові цього разу чинити спротив новим геноцидним спробам Росії.
Тож, на думку істориків, на момент початку широкомасштабної російської агресії у лютому цього року українці становили консолідовану націю, яка мала спільні уявлення про своє минуле і майбутнє, і цього не врахувало російське керівництво, коли розпочало війну проти України.
Агресією Росія прикрикриває той факт, що вона є нефункціональна держава – Буґайський
Не врахувало воно і того, що саме російське суспільство, яке завжди мало за собою сильну державу, виявилося набагато слабшим, не мало тієї консолідації, того рівня самоусвідомлення та солідарності, який мали бездержавні до останнього часу українці, наголосив Януш Буґайський, відомий американський дослідник польського походження з Фундації Джеймстаун.
«На мою думку, українці та їхні союзники мають краще поінформувати західних журналістів, дослідників та політиків про традицію опору російському колоніалізму та імперіалізму, та краще познайомити цих «експертів» з діями Росії, спрямованими на знищення їхньої культури та ідентичності», – сказав Буґайський. – Історична грамотність потрібна не менше, ніж медіа-грамотність».
Як наголосив Буґайський, ці знання будуть потрібні і на майбутнє західним експертам, причетним до ухвалення політичних рішень. Бо, за словами Буґайського, незалежно від ідеології, російська влада історично вдавалася до геноциду проти українців, «особливо коли їхні зусилля щодо асиміляції, русифікації та масової депортації виявляються неадекватними».
Як переконаний вашингтонський дослідник, найбільшим страхом у Москві нині є те, що з поразкою Росії на полі бою Україна зміцнить свою державність, відновить свою історію та викриє той факт, що Російська Федерація перетворилася на нефункціональну державу, та що вона «маскує свою невдачу агресією проти своїх сусідів». Тож західним експертам, на його думку, потрібно вже зараз думати про те, що станеться з Росією після того, як її агресія, яка поки спрямована назовні, почне діяти всередині.
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Заступник генсека ООН висловив "стриманий оптимізм" щодо Чорноморської зернової угоди
Організація Об’єднаних Націй, 26 жовтня (Reuters). Головний представник Організації Об’єднаних Націй з питань допомоги Мартін Гріффітс заявив у середу, що він «стримано оптимістично налаштований» щодо того, що дію угоди, укладеної за посередництва ООН, яка дозволила відновити експорт зерна з України Чорним морем, буде продовжено після середини листопада.
Гріффітс відвідав Москву разом із високопоставленим представником ООН з питань торгівлі Ребекою Грінспен на початку цього місяця для обговорення з російськими офіційними особами угоди, яка також спрямована на сприяння експорту російського зерна та добрив на світові ринки.
Згідно з угодою від 22 липня, Україна змогла відновити чорноморський експорт зерна, який зупинився, коли Росія вторглася до сусіда 24 лютого. Експортна угода була узгоджена на 120 днів.
«Ми прагнемо, щоб її якнайшвидше подовжили. Це важливо для ринку. Важливо лише для безперервності. І я все ще відносно оптимістично налаштований, що ми цього досягнемо. Ми наполегливо працюємо», - сказав Гріффітс журналістам.
Організація Об'єднаних Націй працює над продовженням угоди до року та згладжуванням спільних інспекцій суден представниками ООН, Туреччини, Росії та України. Організація Об’єднаних Націй заявила, що є затримка щодо більш ніж 150 кораблів.
"Я думаю, що нам слід ще раз переглянути деякі з цих (процедур), щоб побачити, чи можна їх якимось чином спростити", - сказав Гріффітс.
Офіційний представник ООН також запропонував розширити експортну угоду, включивши інший порт - Миколаїв.
Росія розкритикувала угоду, скаржачись, що її власний експорт усе ще обмежено, а українське зерно не надходить до країн, які цього потребують. Москва може не погодитись продовжити угоду про український експорт після кінця листопада.
«У нас би не було такого обсягу, якби цим не рухав приватний сектор. Усі це знають – Росія, Україна, Туреччина та ми знали, що це основа роботи, – сказав він. - У той час це не було задумано як повністю гуманітарна операція».
Він сказав, що угода знизила ціни, збільшила обсяги експорту та підвищила довіру, додавши, що угода «робила те, про що ми домовилися, і я не думаю, що в цьому хтось має сумніви».
У Варшаві відкрили школу для українських дітей-переселенців. Відео
Польща - країна, де знайшли тимчасовий притулок понад мільйон вимушених переселенців із України. Аби діти-переселенці не відставали від навчального процесу, у столиці країни Варшаві для них відкрили школу.
- Голос Америки
Тіло загиблого в Україні американця передадуть родині - Держдеп
Тіло американця, який загинув в бою в Україні, було ідентифіковано, передано українській владі і буде незабаром передано родині, повідомив речник Держдепу США Нед Прайс.
Прайс, від імені Сполучених Штатів, подякував Україні за те, що питання передачі тіла загиблого було включено до перемовин з Росією.
"З міркувань поваги до приватності родини, ми не розголошуємо більше деталей", - сказав Прайс.
Раніше в середу заступник голови Офісу президента України Андрій Єрмак сказав, що йдеться про Джошуа Джонса.
Український посадовець написав в Telegram, що під час обміну полоненими в середу "також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами".
Єрмак також заявив, що в результаті обміну полоненими "вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів".
В Держдепі США нагадали, що уряд не рекомендує американцям подорожувати до України, через повномасштабне вторгнення РФ до України а також радить громадянам США негайно полишити Україну, якщо це безпечно.
"Ми закликаємо громадян США спрямувати свою енергію на велику кількість інших можливостей допомогти Україні та її народові", - каже Прайс.
- Голос Америки
Блінкен відвідає центр підтримки українських біженців в Канаді
Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе дводенний візит до Канади цього тижня. Серед питань для обговорення - війна Росії в Україні, протести в Ірані а також криза на Гаїті, повідомили в дипломатичних відомствах обох країн.
Блінкен під час візиту, серед іншого, обговорить питання підтримки України, співпрацю з розміщення біженців та переселенців на території Америки та у світі, йдеться в повідомленні Держдепу. У відомстві також зазначили, що крім зустрічей з офіційними особами Канади, Блінкен відвідає громадський центр, який надає допомогу біженцям з України.
Наступного тижня міністри закордонних справ G7 зустрінуться в Берліні. Блінкен раніше проводив офіційні візити до всіх країн "Групи семи", але цей візит стане його першим офіційним візитом до Канади, пишуть ЗМІ.
"Цей візит зміцнить наше життєво важливе партнерство з Канадою", - заявив речник Держдепу Нед Прайс.
У вересні міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі провела візит до Вашингтона. Тоді під час спільної прес-конференції з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні, Жолі заявила, що Канада вводить нові санкції у зв’язку з неспровокованим і невиправданим вторгненням Росії в Україну, через фіктивні референдуми та спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізьких областей України.
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