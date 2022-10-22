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США вкладають великі ресурси в те, щоб притягнути Росію до відповідальності – чиновниця Держдепартаменту
США виступають за притягнення до відповідальності усіх, хто винний у звірствах, які росіяни скоюють на території України – Америка допомагає в цьому сама та залучає допомогу союзників, щоб ці злочини не залишилися непокараними, сказала висока представниця Державного департаменту США.
Стратегія США у допомозі Україні полягає у тому, щоб допомогти їй не лише захиститися, звільнити свої території, але і не допустити міжнародного прецеденту силової зміни кордонів, а також притягнути Росію до відповідальності, сказала Робін Данніган, заступниця помічника державного секретаря США, відповідальна за Центральну та Східну Європу в Бюро з питань Європи та Євразії, виступаючи на конференції, організованій в п'ятницю у Вашингтоні Центром Американсько-українських стосунків.
Ми приділяємо багато часу тому, щоб підготувати те, що буде довгим процесом притягнення до відповідальності тих, хто винний у злочинахРобін Данніган
«Ми вкладаємо ресурси як фінансові, так і людські, ми є частиною координаційної групи розслідування звірств разом із нашими європейськими партнерами та союзниками і приділяємо багато часу, щоб не тільки зараз допомогти українцям отримати якомога більше інформації про звірства, які сталися, але й підготувати те, що буде довгим процесом притягнення до відповідальності тих, хто винний у злочинах, вгору по всьому ланцюжку відповідальності», – сказала представниця Державного департаменту.
Це важливо не лише для України, але і для безпеки Сполучених Штатів та решти світу, бо непокарані злочини можуть повторитися знову і в інших місцях, сказала Робін Данніган.
«Я вважаю, що важливо, щоб ми продовжували нагадувати про це американцям та європейцям, тому що якщо (президенту Росії Володимиру) Путіну дозволять досягти успіху в цій спробі, це буде посланням для решти світу, і я думаю, що це одна з причин, чому Генеральна Асамблея ООН голосувала так чітко минулого тижня», – сказала Данніган.
Вона нагадала, що минулого тижня резолюцію, що засуджує дії Росії, підтримали представники 143 країн, 35 утрималися. І лише п'ять держав, включно з Росією, виступили проти.
У Європі партнери України та Америки тим часом закликають до створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України. Про це на міжнародній конференції в Берліні з питань злочинів Росії в Україні заявив колишній прем’єр-міністр Литви, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс.
За його словами, створення такого трибуналу є вкрай важливим для України, Заходу а також і для самої Росії. А з огляду на те, що злочин агресії не може бути розглянутий нині існуючими міжнародними судовими інституціями, створення міжнародного трибуналу – єдиний шлях притягнути вище російське керівництво до відповідальності.
«Це єдиний шлях: ми маємо просувати процес, який можна назвати денацифікацією й депутінізацією Росії…Путін заслуговує на міжнародний трибунал, а не на місце за столом переговорів», – заявив Кубілюс у Берліні.
Розмова у Вашингтоні з українськими та північноамериканськими науковцями, політичними та громадськими діячами, які брали участь у конференції, відбувалася на тлі посилення закликів посадити президентів України і Росії за стіл переговорів.
Зокрема, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про своє прагнення організувати переговори між президентом Володимиром Зеленським та російським президентом Володимиром Путіним щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Після розмов з Путіним, він сказав, що відчув «пом’якшення» його позиції, і те, що він став «більш відкритий для переговорів, ніж раніше».
США не тиснутимуть на Україну, щоб змусити її до переговорів
Після спроби анексії частини українських територій російський президент Володимир Путін сказав, що не вестиме переговори про їхнє поверненння. Також низка експертів вказує на те, що Росії переговори зараз потрібні для «оператичної паузи», щоб перегрупувати військо і перехопити воєнну ініціативу в України.
Робін Данніган, відповідаючи на запитання про те, чи США будуть тиснути на Україну, щоб вона відмовилася від частини територій в обмін на обіцянку миру з боку Росії, сказала – «абсолютно ні».
«Сполучені Штати казали з початку цієї війни, що Україна є суверенною країною, президент (США Джо) Байден сказав, що перемога означає вихід російських військ з України, але він також сказав, що перемога залежить від українців, від них та їхнього демократично обраного уряду», – нагадала Данніган.
Українці готові воювати «до перемоги», майже половина росіян хоче переговорів – опитування
Нове опитування американської компанії Gallup, оприлюднене цього тижня, показало, що 70% українців хочуть продовжувати війну з Росією до перемоги, а 91% сказали, що перемога означає повернення всієї території України, захопленої Росією, включаючи Крим.
Опитування проводилося у вересні на тлі успішного українського контрнаступу, перед останньою хвилею авіаударів по українських населених пунктах.
Подібні опитування у Росії, проведені недержавною соціолоогічною компанією "Левада-Центр" показали, що кількість росіян, які виступають за початок переговорного процесу, зросла після оголошення мобілізації.
За продовження військових дій виступає 44% росіян, а 48% опитаних вважають, що слід розпочати мирні переговори.
Проте Данніган наголосила, що США не бачать готовності керівництва Росії іти на справжні переговори, бо інакше б Москва не бомбардувала українські міста, та не намагалася анексувати українські території, а російські військові не цілили б в українські енергетичні компанії, намагаючись «заморозити українців узимку».
Як поєднати переговори про мир і відповідальність за злочини?
За словами Данніган, на нинішньому етапі «стратегія США полягає у тому, щоб «допомагати Україні захищатися стільки, скільки буде потрібно».
«Ми надаємо безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, ми допомагаємо тим, що продовжуємо чинити тиск на Росію, ми проводимо багато часу у Державному департаменті, працюючи над пакетами економічних санкцій разом із Міністерством фінансів та Міністерством торгівлі, щоб продовжувати тиснути на Росію. Ми сподіваємося, що це не тільки зашкодить їхній здатності воювати на полі бою, але і зменшить їхню економіку та посилить тиск на їхні ключові сектори, такі як військовий та енергетичний сектор», – сказала Данніган.
На запитання «Голосу Америки», чи сумісні майбутні переговори про мир з Російською Федерацією з намаганнями притягнути її вище керівництво до відповідальності, і що може бути в цьому випадку предметом переговорів, висока представниця Державного департаменту сказала, що відповідь на це питання залишється за українським урядом.
«Що є предметом переговорів, а що ні, вирішуватиме Україна. Я вірю в те, що сказав президент Зеленський і його команда, які сказали, що війна закінчиться переговорами. Президент Зеленський виклав ключові передумови. Серед них вихід російських військ з України, визнання права України на самозахист, відповідальність за скоєні злочини, і участь у відновленні та відбудові України, куди Росія також має зробити свої внески. Ми як Сполучені Штати, не можемо визначати, про що українці будуть домовлятися», – сказала американська чиновниця.
Але вона додала, що президент Зеленський як демократично обраний лідер, має дослухатися до думки своїх громадян.
«І якщо ви подивитеся на опитування громадської думки в Україні, то громадська думка стала набагато чіткішою щодо того, які питання можна обговорювати з російським керівництвом. Кожен Ірпінь, кожна Буча, кожна цивільна ціль, вражена росіянами, робить майбутні переговори набагато складнішими. Але зрештою, самі українці говорять, що наприкінці мають бути переговори, і я вірю, що це так», – сказала Данніган.
Українці не лише звільняють території, вони захищають свій народ – Данніган
Виступаючи на конференції, яку проводив у четвер у Вашингтоні Центр Американсько-українських стосунків, і яка була присвячена питанням української ідентичності та зрілості української держави, Данніган сказала, що «українці вже сказали, як вони визначають свою національну ідентичність».
«Це означає бути незалежним від Росії, це означає наближатися до західних демократій, це означає просуватися на шляху до вступу до Європейського Союзу», – сказала Данніган.
Натомість президент Путін, за її словами, «дійсно вірить у ревізіоністську теорію української історії».
«Він вважає, що Україна належить Росії, що немає унікальної української ідентичності, і він може претендувати на українську територію як на свою, він вважає, що може встановити маріонеток на українській території, і це спрацює, що вони будуть легітимними керівними органами; він вважає, що може послабити українську культурну ідентичність силою, змушуючи людей залишити свою землю, змушуючи дітей проходити через центри фільтрації, змушуючи їх розлучитися з батьками, отримувати російські паспорти, але ми категорично не погоджуємося з цією ревізіоністською версією історії», – сказала Данніган.
За її словами, в Америці чітко розуміють, що Україна захищає не лише суверенітет та територіальну цілісність, але, намагаючись звільнити свої території Україна, захищає свій народ та його унікальну культуру та ідентичність.
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Блінкен: російські удари по Україні посилюють рішучість українців та партнерів України
США та Європа єдині у спільних діях в протистоянні російській агресії в Україні, заявив держсекетар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною під час її візиту до Вашингтона.
Зокрема, вони обговорили допомогу Україні у тому, щоб відновити енергетичну інфраструктуру, зруйновану російськими обстрілами, надання Україні зброї для оборони та бюджетної підтримки.
Нещодавні обстріли українських міст іранськими безпілотниками мають на меті залякати українців та «змусити український народ страждати», але натомість вони посилюють рішучість українців, сказав Блінкен.
«Останніми днями ми стали свідками широкомасштабних ударів Москви по цивільній інфраструктурі в Україні. Багато з них було здійснено за допомогою безпілотників, поставлених Іраном. Ці удари мають чітку мету змусити український народ страждати. Шкода, яку вони завдають, ускладнить українцям опалення їхніх домівок, пошук безпечної води для пиття, доступ до електроенергії, яка їм потрібна, щоб працювало все, від магазинів до лікарень і громадського транспорту, – сказав Держсекретар США.
Ентоні Блінкен також додав: "Президент Путін вважає, що ці атаки якимось чином зламають волю. Натомість він лише поглиблює їхню рішучість захищати свою країну. Москва може погасити вогні по всій Україні, але не може згасити український дух. Президент Путін думав, що може розділити трансатлантичний альянс, замість цього він ще більше зблизив нас».
Питання допомоги Україні та позбавлення енергетичної залежності від Росії було в центрі уваги переговорів державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністерки закордонних справ Франції Катрін Колонни.
«Сполучені Штати тісно співпрацюють з Францією та іншими європейськими союзниками, щоб допомогти здійснити рішучий відхід від залежності від російської енергії, що означає розробку різноманітніших, надійніших, стійких джерел у довгостроковій перспективі та допомоги нашим друзям пережити зиму з високими витратами на електроенергію», – сказав Блінкен.
Державний секретар привітав зусилля Франції щодо допомоги Україні, зокрема, безпекову допомогу Україні, «включно з нещодавнім оголошенням президента Макрона про виділення 100 мільйонів євро» для надання Києву зброї.
Міністерка закордонних справ Франції розповіла про зусилля їхнього уряду з допомоги Україні: «Президент Макрон нещодавно пообіцяв президенту Зеленському, що ми збільшимо нашу військову допомогу, включно з новим обладнанням, і ви, мабуть, знаєте, що ми постачаємо боєприпаси для артилерійських ракет, а також нові легкі танки, ми також вирішили підготувати щонайменше 2000 українських солдатів у Франції, і ми розвиваємо співпрацю у сфері розвідки, яка також буде посилюватися і йти далі».
Також вона пообіцяла гуманітарну допомогу та допомогу у реконструкції інфраструктури, оскільки наближається зима. Франція та європейські партнери «мають допомогти українському народу продовжувати триматися», додала очільниця французького МЗС.
У п’ятницю в Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наступного року Україна може розраховувати на отримання €18 млрд для задоволення основних потреб.
Про це вона сказала за підсумками дводенного засідання Європейської ради на рівні лідерів країн–членів ЄС.
Раніше ЄС узгодив макрофінансову допомогу для України в розмірі €9 млрд, яка буде частково виділена до кінця цього року. З початку цього року ЄС підтримав Україну на суму €19 млрд.
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