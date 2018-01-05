Що станеться, якщо Росія справді пошкодить океанічні кабелі? Wired

Це виглядає як сценарій фільму – терористична організація чи ворожа країна намагається зруйнувати зв’язок світу через Інтернет, пошкодивши підводні кабелі, пише видання Wired.

Ці кабелі, які пролягають по дну океану, обслуговують практично всю трансокеанічну цифрову комунікацію, дозволяючи надсилати повідомлення Facebook друзям в Дубаї, або отримувати електронну пошту від родичів з Австралії. Карту підводних кабелів можна побачити тут.

Посадовці ВМС США роками попереджали: якщо Росія пошкодить кабелі, вплив може бути руйнівним.

Російських оперативників неодноразово бачили за збором інформації про кабелі.

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Найвищий військовий посадовець Британії зазначав у грудні, що вилив на економіку буде "негайним і потенційно катастрофічним", якщо Росія пошкодить лінії.

НАТО планує відновити командні пости часів «холодної війни», щоб проводити моніторинг діяльності Росії, пов’язаної з кабелями на півночі Атлантичного океану.

Все ж, можливі наслідки пошкодження кабелів не будуть такими катастрофічними, як того побоюються військові. переконане видання.

"Якщо хтось би знав як працюють ці системи і правильно розпочав напад - він міг би зашкодити роботі всієї системи", - стверджує Ніколь Старосельські, професор Ньюйоркського університету і автор книжки The Undersea Network.

Окремі кабелі зазнають пошкоджень практично через день. Практично всі пошкодження не є навмисними і спричинені підводними землетрусами, зсувами пород, якорями та суднами.

Звичайно, бувають і умисні пошкодження. Наприклад, в 2007 році біля узбережжя В’єтнаму рибалки витягли 27 миль оптоволоконного кабелю, порушивши його роботу на декілька місяців. Зв’язок не припинився повністю, адже країна мала більш ніж один інтернет-кабель.

Якщо відбувається пошкодження кабелю, користувачі розвинених країн цього можуть і не помітити, адже зв’язок автоматично переноситься на інші системи.

Навіть якщо буде пошкоджено всі кабелі в Атлантичному океані, навантаження буде перенесено на кабелі, прокладені в Тихому океані, зазначає видання.

Для Росії не вигідно наносити шкоду кабелям, переконаний автор статті, адже, за словами аналітика Telegeography, відключення підводних кабелів зашкодить росіянам більше ніж американцям. “Вони (росіяни) більш залежні від міжнародних мереж ніж ми, адже набагато більше нашого контенту зберігається на місці", - сказав старший аналітик Джонатан Г’ємбо.

Найбільший ризик для інфраструктури Інтернету становлять "вузькі місця", зауважує Старосельські. Наприклад, в деяких регіонах океанічний кабель має пролягати у вузькій протоці між кордонами двох країн, наприклад крізь Малаккську протоку в Червоному морі.

Путін практично залишив у спокої підводні кабелі, щонайменше дотепер

Існують також вузли з великої кількості кабелів і такі місця можуть становити ризик. Якщо, наприклад, пошкодити підводні кабелі біля Єгипту, то це призведе до відключення третини Інтернету, зазначає Старосельські. Фортацеллі – місто на півночі Бразилії є столицею підводних кабелів, які поєднують Південну Америку з Північною Америкою. Пошкодження кабелів, що там пролягають, зупинить потік інформації з Бразилії до Сполучених Штатів, йдеться в статті.

Наразі, не було повідомлень про порушення кабелю через російську агресію. Видається, що Путін практично залишив у спокої підводні кабелі, щонайменше дотепер, робить висновок видання.

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