Росія, на думку британських військових, загрожує світовим системам зв’язку

Британські військові та фахівці з питань оборони звертають увагу західних союзників на потребу захисту інфраструктур зв’язку і зокрема морських кабелів, які забезпечують 97% світових комунікацій, включно з Інтернетом та фінансовими трансакціями, що сягають 10 трильйонів доларів щоденно.

Чільний британський командувач Стюарт Піч вказав під час виступу в аналітичному центрі Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI) у Лондоні, що Росія “випробовує свої м’язи, і не лише в Сирії, а також виявляє більший апетит до ризиків задля досягнення своїх інтересів”.

Російська артилерія, використовуючи оновлені системи, за кілька хвилин знищила дві українські бригади

Стюарт Піч, начальник генерального штабу британських збройних сил, підкреслив цінність НАТО і наголосив на потребі оновлення й зміцнення обороноздатності західних союзників.

Він розповідав про посилення й оновлення російського військового флоту, включно з підводними човнами, і про вже виявлену Росією здатність застосовувати нові способи ведення війни включно з використанням комунікацій.

Піч навів приклад одного з боїв на сході України 2014 року, в результаті якого "російська артилерія, використовуючи оновлені системи, за кілька хвилин знищила дві українські бригади”.

Командувач говорив про російські бойові системи блокування зв’язку й електронні засоби ведення війни, а також безпілотні апарати тощо.

Вразливість міжнародних морських кабелів Стюарт Піч назвав “потенційно катастрофічною” і наголосив на російській загрозі “для нашого добробуту і способу життя”.

...(У Криму) російським силам спеціального призначення треба було лише захопити один вузол інтернетного зв’язку (в Сімферополі) і відрізати кабелі з рештою України.

​Два тижні тому інший британський аналітичний центр Policy Exchange застеріг про необхідність захисту “незамінної, але незахищеної інфраструктури, яку забезпечують морські кабелі”.

Автор звіту, депутат британського парламенту від Консервативної партії Ріші Сунак, окремо нагадує, що коли Росія 2013 року захопила український Крим, то одним з перших кроків росіян було обрізання головного кабелю зв’язку з півостровом.

“Під час анексії Криму Росія використала “гібридні засоби війни”. Росія здобула контроль над інтернетною інфраструктурою півострова і змогла контролювати потік інформації. Тоді Росія була здатна поширювати дезінформацію, щоб виставити свої дії як законні. Цю тактику, що дала Росії значну владу над регіоном, досягти було надивовижу легко - російським силам спеціального призначення треба було лише захопити один вузол інтернетного зв’язку (в Сімферополі) і відрізати кабелі з рештою України”, - розповідає звіт Policy Excange "Морські кабелі: Незамінні, незахищені".

У дослідженні згадано дані представників американських розвідслужб про “агресивні операції” російських підводних човнів в Атлантичному океані поблизу пролягання кабелів між Європою та Америкою.

Деякі фахівці припускають, що російські військові наразі намагаються лише перехоплювати з кабелів інформацію і стверджують, що так роблять й інші країни.

“Хоча порівняна слабкість російських позицій робить звичайний конфлікт з НАТО малоймовірним, це також посилює для них привабливість асиметричних цілей на зразок оптоволоконних кабелів”, - сказав для звіту Policy Exchange американський адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс.

Перший глибоководний трансатлантичний кабель був прокладений 1858 року і відтоді була створене велечезна мережа, якою володіють переважно приватні компанії.

Британські фахівці вказують, що приватне володіння кабелями призвело до того, що уряди звертають недостатньо уваги на захист цієї життєво важливої інфраструктури.

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