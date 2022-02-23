До санкцій США і Європи проти Росії приєднуються Японія та Австралія, а дипломатія бере паузу

Японія та Австралія оголосили 23 лютого свої санкції, долучившись до США, ЄС, Канади та Великої Британії у намаганнях стримати Росії від нового нападу на Україну.

«Австралія завжди виступає проти нападників і ми разом з нашими партнерами виступимо проти Росії», - сказав австралійський прем’єр-міністр Скотт Моррісон, наголосивши, що йдеться про початок першого кола санкцій, за якими будуть інші.

Ми не дозволимо Росії прикидатися, що вона вдається до дипломатії, пришвидшуючи водночас кроки до конфлікту і війни.

Австралійські санкції спрямовані проти членів Ради безпеки Росії, а Японія заморозила активи кількох росіян та заборонила випуск в Японії російських облігацій.

Велика Британія у середу також повідомила, що готує законодавчі підстави для подальших фінансових санкцій на додаток до оголошених напередодні санкцій стосовно 5 російських банків і 3 олігархів.

«Ми будемо обмежувати російських доступ до британських ринків. Ми позбавимо російський уряд можливості продавати державний борг у Великій Британії», - сказала міністерка закордонних справ Елізабет Трасс телеканалу Sky News.

У Лондоні підкреслюють, що наступний список російських олігархів та осіб наближених до президента Путіна під санкціями буде значно довшим.

Скасовані переговори



Тим часом президент Росії Володимир Путін повторив, що Москва «відкрита до прямого і відвертого діалогу», після того як віддав наказ про введення російських військ у східні райони Донецької та Луганської областей, які Москва визнала самостійними державами.

Західні країни зараз дають зрозуміти, що вважають заяви Москви про готовність до переговорів прикриттям для силових дій Росії.

Білий дім оголосив, що наразі відпала можливість саміту президента Байдена з президентом Путіним, про яку говорили минулими вихідними.

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про скасування запланованої на четвер його зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Також французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан сказав, що планований на 25 лютого приїзд Сергія Лаврова на переговори у Париж також не відбудеться.

Блінкен пояснив, що його зустріч з Лавровим могла бути лише у разі, якщо Росія не вторгалась б в Україну.

«Тепер, коли ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія дала зрозуміти, що назагал відкидає дипломатію, зараз нема сенсу у тій зустрічі», - сказав Блінкен журналістам після переговорів у Вашингтоні з українським колегою Дмитром Кулебою.

Ентоні Блінкен сказав, що і далі готовий до дипломатії «якщо підхід Москви зміниться», і що він робитиме усе можливе, «щоб запобігти найгіршому сценарію - повномасштабному нападу на всю Україну включно зі столицею».

«Але ми не дозволимо Росії прикидатися, що вона вдається до дипломатії, пришвидшуючи водночас кроки до конфлікту і війни», - додав він.