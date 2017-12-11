ЄС відхиляє заклики Нетаньягу піти за прикладом Трампа і визнати Єрусалим столицею Ізраїлю

Ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, перебуваючи у Європейському Союзі, закликав європейців визнати Єрусалим столицею його країни, як це нещодавно зробив президент США Дональд Трамп.

Але у ЄС дотримуються попередніх міжнародних домовленостей, які передбачають, що Єрусалим мав би бути столицею двох держав: Ізраїлю та Палестини.

“Ви знаєте позицію Європейського Союзу”, - наголосила представниця ЄС у зовнішніх справах Федеріка Моґеріні перед зустріччю з Нетаньягу.

Ізраїльський лідер стверджував, що Єрусалим 3000 років був столицею єврейського народу і сказав журналістам, що визнання цього “робить можливим мир, тому що визнання реальності є сутністю миру, фундаментом для миру”.

У неділю після переговорів з французьким президентом Еммануелем Макроном у Парижі він додав, що Єрусалим завжди був столицею Ізраїлю і “що швидше палестинці змиряться з реальністю, то швидше ми просунемося до миру”.

“Я чую звідти голоси з осудом історичної заяви президента Трампа, але я не чув осуду ракет, запущених по Ізраїлю, або жахливого підбурювання проти нас”, - наголосив Нетаньягу у суботу напередодні поїздки в Брюссель, що стала першим за 20 років візитом ізраїльського прем’єр-міністра до столиці ЄС.

Макрон засудив напади на Ізраїль, але сказав, що виступає проти рішення Трампа стосовно Єрусалима, назвавши крок “порушенням міжнародного права і ризиком для миру”.

Рішення Трампа викликало протести у низці країн мусульманського та арабського світу.

Ніккі Гейлі, посол США в ООН, під час інтерв’ю CNN виступила на захист рішення Трампа.

Вона зауважила, що багато ізраїльських урядових служб вже розміщені в Єрусалимі і додала: “чому нам не мати там посольство”?

Вона сказала, що Трамп виконав “волю (американського народу), схваливши рішення, яке не хотіли схвалювати попередні президенти США.

Ізраїль здобув контроль над Єрусалимом в результаті війни 1967 року, але більшість країн світу відмовляються визнавати становище.

У Єрусалимі, особливо в його східній частині, містяться одні з найбільших святинь ключових релігій світу: іудаїзму, ісламу та християнства.

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