Міжнародні партнери закликають президента Трампа не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю

Європейський Союз та мусульманські країни - партнери США закликають Дональда Трампа відмовитися від намірів визнати Єрусалим столицею Ізраїлю та перенести туди з Тель Авіва американське посольство.

Статус Єрусалима залишається однією з причин арабо-ізраїльського конфлікту з часу заснування держави Ізраїль 1948 року.

Дональд Трамп ще під час виборчої кампанії обіцяв визнати Єрусалим ізраїльською столицею, хоча палестинці, підтримувані країнами ісламського світу вважають, що східна частина міста має бути столицею їхньої держави.

Європейський Союз ще раніше застеріг про “серйозні наслідки для громадської думки у великих частинах світу”.

Французький президент Еммануель Макрон сказав, що “стурбований” намірами Трампа і підкреслив, що статус Єрусалима має бути визначений “в межах переговорів між ізраїльтянами та палестинцями”.

Саудівська Аравія оголосила, що такий крок “негативно вплине на мирний процес”.

А президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що таке рішення Вашингтона для мусульман означало б “переступання межі” і попередив про можливість розриву дипломатичних відносин з Ізраїлем.

Єрусалим містить святині для трьох найбільших світових релігій: християнства, ісламу та іудаїзму.

Ізраїль окупував сектор в результаті війни 1967 року, але міжнародна спільнота не визнає ізраїльський суверенітет над містом і всі країни, включно зі США утримували свої посольства у Тель-Авіві.

За умовами ізраїльсько-палестинських домовленостей 1993 року остаточний статус Єрусалима мав бути визначений на мирних переговорах двох сторін.

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