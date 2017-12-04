Туреччина: визнання Єрусалима столицею Ізраїлю спричинить катастрофу

Офіційне визнання Сполученими Штатами Єрусалима столицею Ізраїлю може спричинити катастрофу і довести до нового конфлікту на Близькому Сході. Таку заяву зробив у понеділок заступник прем’єр-міністра Туреччини Бекір Боздаг.

У зверненні до репортерів після нарад Кабінету міністрів, Боздаг, який є також прес-секретарем уряду, сказав, що статус Єрусалима визначений міжнародними угодами і що збереження його важливе для миру в регіоні.

«Статус Єрусалима і Храмової гори визначений міжнародними угодами. Важливо зберегти статус Єрусалима задля захисту миру в регіоні», сказав Боздаг.

«Якщо буде зроблено інший крок, і цей крок буде скасовано – це буде великою катастрофою».

Ізраїль захопив Східний Єрусалим під час Близькосхідної війни у 1967 році. Пізніше він анексував його, проголошуючи все місто своєю столицею. Цей крок не був міжнародно визнаний.

Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їх майбутньої держави.

У неділю радник і водночас зять Дональда Трампа Джаред Кушнер ще не виніс рішення, чи офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Якщо це станеться, це був би відхід від багаторічної політики Сполучених Штатів.

Минулі президенти США наполягали, що статус Єрусалима – який займає особливе місце в трьох релігіях – юдейській, мусульманській і християнській – мусить бути визначений шляхом переговорів.

В суботу президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган мав телефонну розмову з палестинським президентом Махмудом Аббасом, у якій вони обговорювали статус Єрусалима. Про це повідомило бюро Ердогана.

Згідно з повідомленням, Ердоган заявив Аббасу, що питання статусу Єрусалима важливе для всіх мусульманських країн, додаючи, що в цьому питанні слід дотримуватись міжнародного права і рішень ООН.

Будь-який крок щодо визнання Сполученими Штатам Єрусалима як столиці Ізраїлю викличе хвилю екстремізму і насильства, заявив генеральний також секретар Ліги арабських держав Ахмед Абуль Гейт.

Високопоставлені йорданські джерела заявили в неділю, що Амман розпочав наради в справі скликання екстреної зустрічі Ліги арабських держав і Організації ісламського співробітництва перед тим, як, згідно з передбаченнями, наступного тижня Дональд Трамп повідомить про своє рішення.

Якщо Сполучені Штати визнають Єрусалим солицею Ізраїлю, наступним кроком буде перенесення туди посольства США з Тель-Авіва.

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