Обмеження на в'їзд до Америки громадян 8 країн схвалив Верховний суд США

Верховний суд США у понеділок повністю задовольнив запит Білого дому на запровадження обмежень на подорожі до США для громадян 8-ми спеціально визначених країн. Раніше американські ЗМІ назвали запровадження таких обмежень "забороною на подорожі" спрямованою проти мусульман.

Останній - вже третій - варіант президентського указу запроваджує обмеження на подорожі до США громадянам 8 країн - Сирії, Лівії, Ірану, Ємену, Чаду, Сомалі, Північної Кореї та Венесуели. При цьому, як повідомляє The Washington Post, дана версія указу не містись часових обмежень.

Раніше різноманітні американські суди ухвалювали рішення про невідповідність законодавству США попередніх варіантів президентських указів з даного приводу. Рішення Верховного суду переважає ті судові ухвали. Ухвалу Верховного суду назвали принципово важливим здобутком для президента США.

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