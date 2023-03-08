"Добро, яке ви зробили, безмежне", воно вселяє надію - Джилл Байден привітала Тайру та інших лауреаток премії Держдепу

Українська волонтерка Юлія Паєвська "Тайра" - серед 11 жінок, які отримали відзнаку Державного департаменту США "Відважні жінки". Нагорода відзначає жінок у всьому світі за "хоробрість, силу та лідерство в просуванні миру, справедливості, прав людини, гендерної рівності та рівноправ'я і прав жінок та дівчат, в розмаїтті - часто зі значним особистим ризиком та самопожертвою".

Під час церемонії перша леді США звернулась до жінок, яких нагороджують: "Знайте, що надзвичайне добро, яке ви робите, не має меж. Воно торкається кожної людини, яка чує вашу історію. Воно дає нам нову надію. Коли ви домагаєтесь правосуддя, говорите, боретесь за мир, ви даєте натхнення іншим, знаходити хоробрість у собі й відповідати на той самий поклик", - сказала Байден.

В церемонії нагородження також взяв участь держсекретар США Ентоні Блінкен. Джилл Байден подякувала Блінкену, зокрема, за те, що той доклав зусиль "задля об'єднання країн на підтримку України проти російської агресивної війни, зміцнення нашої здатності відповідати на майбутні надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я та для протистояння кризі клімату".

В інформаційному повідомленні Держдепу йдеться, що Юлія Паєвська "Тайра" "продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну сміливість, захищаючи Україну від нещадної російської агресії".

"Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності в Україні у 2013 році, а як керівниця волонтерського загону парамедиків «Ангели Тайри» проводила тактичну медичну підготовку на передовій Донбасу з 2014 по 2018 рік. Пані Паєвська найбільш відома своєю роботою з таємних зйомок, що документують звірства, скоєні російськими військами в Маріуполі", - нагадує Держдеп.

Як повідомляв Голос Америки, серед жінок, що отримають цьогоріч нагороду за сміливість, польська журналістка й волонтерка Б'янка Залевська, "яка самовіддано документувала російську агресію в Україні з 2014 року та понад десять років виступала на захист народу України". "Вона витримала небезпечні для життя поранення, отримані під час обстрілу її прес-авто з боку проросійських сил у Луганській області у 2014 році. ... Перед обличчям постійних погроз пані Залевська залишається не заляканою та продовжує вітати [у Польщі] біженців з України, висвітлювати злочини Росії, правдиво та відповідально повідомляти з передової та особисто доставляти допомогу всередині України", - йдеться на сторінці премії.