Актуально
- Голос Америки
"Добро, яке ви зробили, безмежне", воно вселяє надію - Джилл Байден привітала Тайру та інших лауреаток премії Держдепу
Українська волонтерка Юлія Паєвська "Тайра" - серед 11 жінок, які отримали відзнаку Державного департаменту США "Відважні жінки". Нагорода відзначає жінок у всьому світі за "хоробрість, силу та лідерство в просуванні миру, справедливості, прав людини, гендерної рівності та рівноправ'я і прав жінок та дівчат, в розмаїтті - часто зі значним особистим ризиком та самопожертвою".
Під час церемонії перша леді США звернулась до жінок, яких нагороджують: "Знайте, що надзвичайне добро, яке ви робите, не має меж. Воно торкається кожної людини, яка чує вашу історію. Воно дає нам нову надію. Коли ви домагаєтесь правосуддя, говорите, боретесь за мир, ви даєте натхнення іншим, знаходити хоробрість у собі й відповідати на той самий поклик", - сказала Байден.
В церемонії нагородження також взяв участь держсекретар США Ентоні Блінкен. Джилл Байден подякувала Блінкену, зокрема, за те, що той доклав зусиль "задля об'єднання країн на підтримку України проти російської агресивної війни, зміцнення нашої здатності відповідати на майбутні надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я та для протистояння кризі клімату".
В інформаційному повідомленні Держдепу йдеться, що Юлія Паєвська "Тайра" "продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну сміливість, захищаючи Україну від нещадної російської агресії".
"Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності в Україні у 2013 році, а як керівниця волонтерського загону парамедиків «Ангели Тайри» проводила тактичну медичну підготовку на передовій Донбасу з 2014 по 2018 рік. Пані Паєвська найбільш відома своєю роботою з таємних зйомок, що документують звірства, скоєні російськими військами в Маріуполі", - нагадує Держдеп.
Як повідомляв Голос Америки, серед жінок, що отримають цьогоріч нагороду за сміливість, польська журналістка й волонтерка Б'янка Залевська, "яка самовіддано документувала російську агресію в Україні з 2014 року та понад десять років виступала на захист народу України". "Вона витримала небезпечні для життя поранення, отримані під час обстрілу її прес-авто з боку проросійських сил у Луганській області у 2014 році. ... Перед обличчям постійних погроз пані Залевська залишається не заляканою та продовжує вітати [у Польщі] біженців з України, висвітлювати злочини Росії, правдиво та відповідально повідомляти з передової та особисто доставляти допомогу всередині України", - йдеться на сторінці премії.
Всі новини дня
Загрози від Китаю і Росії - подробиці слухань у Сенаті. Відео
Загрози від Китаю і Росії були в центрі слухань за участі очільники головних розвідувальних управлінь Сполучених Штатів, які відбулися у Сенаті в середу. З подробицями - Катерина Лісунова.
- Голос Америки
Розвідка США: російська армія не має потенціалу для великого наступу в Україні цього року
Російська армія ледве підтримує нинішній наступ в Україні і не буде спроможною на масштабніші наступальні дії цього року, вважають представники американської розвідки.
Виступаючи на слуханнях в Комітеті з розвідки Сенату США, директорка Національної розвідки Авріл Гейнс сказала, що російська армія не готова до «великих територіальних здобутків», бо через санкції на постачання зброї та інші обмеження, накладені Заходом, її ресурсів вистачає тільки на «поточний рівень наступальних операцій».
«Якщо Росія не розпочне обов’язкову мобілізацію та не знайде значних джерел постачання боєприпасів з третіх країн, їй буде дедалі складніше підтримувати навіть поточний рівень наступальних операцій у найближчі місяці, а отже, вона може повністю перейти до утримання та оборони територій, які вони зараз окупують», – сказала Гейнс, презентуючи доповідь від імені розвідувальної спільноти США.
На слуханнях Гейнс сказала, що розуміючи обмеженість своїх ресурсів, російський президент Володимир Путін, «найімовірніше, розраховує на те, що час працює на нього», і продовження війни «можливо на роки» допоможе йому досягти своїх стратегічних цілей в Україні.
За словами Гейнс, «Москва зазнала втрат, які вимагатимуть років відновлення», а отже, вона становитиме меншу звичайну військову загрозу для Європи», також не зможе діяти, як раніше, в Євразії та на глобальній арені. Але ця слабкість може означати, що Росія вживатиме асиметричні методи й шукатиме партнерів для цього.
«У результаті Росія ще більше покладатиметься на асиметричні варіанти, такі як ядерний, кібернетичний, космічний потенціал і на Китай», – сказала Гейнс на слуханнях у Сенаті.
Щодо ядерних загроз, то як вважає розвідувальне співтовариство, яке стежить за загрозливою російською риторикою, на нинішньому етапі Путін намагається таким чином відлякати Захід, щоб він перестав допомагати Україні.
«Він імовірно все ще переконаний, що Росія врешті-решт зможе перемогти Україну військовим шляхом, і хоче запобігти тому, щоб підтримка Заходу перехилила терези та призвела до конфлікту з НАТО», – наголосила Гейнс.
Також вона сказала, що американське розвідувальне співтовариство стежить за діями російських військових в Україні та «залучене до співпраці» з іншими частинами уряду США, щоб задокументувати російські злочини та притягнути Росію та російських виконавців цих злочинів до відповідальності за їхні дії. Серед злочинів російських сил вона назвала бомбардування українських енергетичних об’єктів та мереж, а також будь-яких інших об’єктів невійськового призначення, депортацію до Росії українських громадян, створення фільтраційних таборів.
За словами Гейнс, Україна також несе важкі втрати у боях на сході країни, що впливає на її спроможність провести успішний контрнаступ пізніше цієї весни.
На думку представників американської розвідки, найбільшим глобальним конкурентом США та найбільшим джерелом загроз є Китай. Серед інших загроз на слуханнях обговорювали проблеми розповсюдження ядерної зброї, тероризм, кібернапади та шкідливий вплив Росії, Північної Кореї, Китаю та Ірану.
Слухання у Комітеті з розвідки Сенату США, які відбуваються раз на рік, є можливістю для сенаторів поставити питання щодо найбільших загроз національній безпеці усім головам розвідувальних служб США, чиї агентства не проводять звичайних пресбрифінгів щодо своєї діяльності.
Під час слухань на тему «Всесвітні загрози», що проходили у середу, 8 березня, зі свідченнями, крім директорки Національної розвідки Авріл Гейнс, виступав директор ЦРУ Вільям Бернс, директор ФБР Кристофер Рей, директор Агентства національної безпеки генерал Пол Накасоне і директор розвідувального управління США генерал-лейтенант Скотт Беррієр.
У Лос-Анджелесі пройшла виставка української вишивки та мистецтва. Відео
Українську автентичну вишивку та мистецтво художників, які пішли на фронт, або стали переселенцями - показали американцям у Лос-Анджелесі. Мета виставки - продемонструвати талант українських митців та зібрати кошти на дитячий кардіологічний центр.
Гендерна рівність не повинна бути новиною - Олена Зеленська на жіночому форумі в Абу-Дабі
Гендерна рівність має бути нормою, а не тим, за що потрібно боротись, а статус першої леді - не лише формальність, адже він дає "силу, яка продовжує змінювати світ". Про це під час форуму Forbes 30/50 в Абу-Дабі заявила перша леді України Олена Зеленська.
Говорячи про Міжнародний жіночий день, вона відзначила: "Мені здається, що це той день, коли всі раптом згадують про важливість жінки, але це має відбуватися не лише один день у році. Рівність - це нормальна річ, це не те, за що ми повинні боротися, це не новина, яку ми повинні розповідати світу. Наступним кроком, який ми маємо зробити, це переконатися, що всі жінки й чоловіки розуміють, що [рівність] - це нормально".
Зеленська додала: "Мене справді надихає те, що раніше вважалося, що перші леді - це лише м’яка сила, але виявилося, що це не просто формальність, ми не просто м’яка сила, ми - сила, і ми можемо продовжувати змінити світ".
Саміт, приурочений до Міжнародного жіночого дня, об'єднав жінок з 50 країн світу, у тому числі лауреаток зі списків Forbes "30 до 30" і "50 понад 50", щоб відкрити можливості наставництва, співпрацювати та впроваджувати інновації в найактуальніших проблемах прав жінок. Серед гостей події також були відомі діячки та борчині за права жінок: американська тенісистка, 39-разова чемпіонка турнірів Великого шлему Біллі Джин Кінг, активістка Глорія Стейнем, за модерації Гілларі Клінтон та Міки Бжезинські.
Виступаючи на форумі, Стейнем заявила: "Якщо робота вдома не буде розподілена порівну, тобто якщо чоловіки не виховуватимуть немовлят і маленьких дітей так само, як і жінки, тоді чоловіки не зможуть розвинути свою повну турботу, терплячість. Тоді діти виростуть, не думаючи, що чоловіки можуть бути такими ж люблячими та терплячими, як жінки, і що жінки можуть бути такими ж активними та успішними у світі поза домом".
А колишня держсекретарка США й екс-перша леді Гілларі Клінтон, перша жінка-кандидатка у президенти від Демократичної партії в 2016 році, поділилася своїми порадами щодо того, як висловитися та усунути гендерний розрив. "Прийміть той факт, що вам потрібно бути підготовленим краще, ніж будь-хто інший. [...] Будь готова зробити все можливе, щоб бути впевненою, що ти знаєш, про що говориш, і маєш чітке уявлення про те, що хочеш повідомити".
Вона додала: шукайте союзників. "Якомога частіше шукайте тих, хто поділяє ваші погляди, - сказала Клінтон. - І просто знайте, що кожного разу, коли ви відстоюєте себе, ви відстоюєте буквально десятки тисяч, можливо, мільйони людей, які не мають права голосу, доступу чи таких можливостей, як у вас".
Перша леді України з нагоди Міжнародного жіночого дня також згадала в Instagram про загибель української волонтерки Яни Рихліцької внаслідок обстрілу під Бахмутом: "Це лише один болючий приклад змін, які трапились у житті українських жінок. Як звичне життя вмить змінилося на боротьбу і смертельний ризик. Неможливо змиритися з тим, що ми втрачаємо таких людей. [...] Світ має знати про цей щоденний подвиг і розуміти, якою тяжкою ціною дається зупинення агресії".
Раніше під час візиту до ОАЕ Зеленська також провела зустріч із Президентом ОАЕ, правителем емірату Абу-Дабі шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, а також зустрілася з українками в ОАЕ, які об’єдналися в організацію "Українська жіноча ініціатива", що з 2021 році проводить вебінари й тренінги, інформуючи про культуру країни та працевлаштування, протидію гендерному насильству та захист прав жінок і дітей.
- Голос Америки
Привітання президента США Джо Байдена з нагоди Міжнародного жіночого дня. Відео
"Жінки та дівчата - життєво важливі для успіху та прогресу в кожному аспекті нашого суспільства" – заявив президент США Джо Байден з нагоди Міжнародного жіночого дня.
Форум