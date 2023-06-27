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Про блокаду американської зброї для Угорщини, арешт активів РФ та ATACMS - ексклюзив із сенатором Рішем
"Якщо вони збираються бути союзниками, якщо вони хочуть належати до цього Альянсу, вони повинні діяти як союзники. Коли решта Альянсу хоче щось зробити, Угорщина має підтримати це бажання".Джим Ріш, сенатор-республіканець
Сенатор-республіканець та співголова сенатського комітету із міжнародних відносин Джим Ріш заблокував угоду про продаж американської зброї Угорщині. Про це стало відомо 14-го червня.
Коментуючи своє рішення виданню Washington Post, сенатор заявив, що він заблокував угоду, тому що уряд Будапешта не бажає схвалювати членство Швеції в НАТО.
Влада Угорщини планувала придбати у США озброєння на суму в 735 мільйонів доларів. В цю суму, зокрема, входили 24 ракетні установки HIMARS та понад 100 ракет до них.
Пізніше того ж тижня прес-служба республіканеця Ріша також повідомила про повторне внесення законопроекту про арешт активів РФ та передачі цих коштів Україні.
Журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова поспілкувалась про ці та інші ініціативи сенатора, зокрема, про потенційні шанси отримання Києвом ракет високої дальності ATACMS. Деталі - далі в інтерв'ю.
Катерина Лісунова, Голос Америки: Про ваше рішення заблокувати угоду з продажу американської зброї Угорщині. Чому ви вирішили вдатися до такого кроку?
Джим Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдаго: НАТО – це дуже сильний військовий альянс, найсильніший у світовій історії. Ми пов’язані спільними цінностями та спільним бажанням протистояти Росії. Однією з важливих речей є підтримка потужностей НАТО, зокрема, щодо вступу країн, які прагнуть приєднатися до альянсу. Як це нещодавно зробила Фінляндія та як хоче зробити Швеція. Але станом на зараз Угорщина затримує вступ Швеції до НАТО. Відтак я маю серйозні застереження щодо країн, які не діють як союзники. Якщо вони збираються бути союзниками, якщо вони хочуть належати до цього альянсу, вони повинні діяти як союзники. Коли решта альянсу хоче щось зробити, Угорщина має підтримати це бажання.
К.Л.: Чи може Угорщина якось обійти цей блок?
Д.Р.: Ні. Існує четверо представників Конгресу (ред. очільники комітетів із міжнародних відносин Сенату та Палати Представників), які мають право зупиняти такі угоди про продаж американської зброї. І якщо хтось із нас вирішить затримати таку угоду, то його рішення неможливо буде обійти.
К.Л.: REPO Act - законопроект про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Цей законопроект має на меті надати додаткову допомогу Україні використовуючи конфісковані суверенні активи РФ. Розкажіть більше про нього.
Д.Р.: Призначення цього законопроекту достатньо просте, - він був створений, щоб ми могли отримати контроль над усіма російськими активами, над якими тільки можна отримати контроль, ліквідувати їх та подбати про те, щоб ці гроші пішли в Україну, щоб таким чином допомогти українцям в усіх потребах.
Інші країни вже запустили цей процес. Зокрема, я обговорював це зі своїми колегами в Канаді, і вони вже випередили нас у цьому процесі. Ми маємо передати ці кошти якомога швидше.
К.Л.: Але фактично, ви внесли цей законопроект вдруге. Яке майбутнє у цього законопроекту в поточному році?
Д.Р.: Ну, тут ніколи не можна казати напевне. Я маю на увазі, що ми будемо працювати над його погодженням, як завжди. Але Конгрес має дуже насичений порядок денний, тому деякі речі важко погодити швидко. Але ми продовжимо нашу роботу над цим.
К.Л.: Щодо ракет великої дальності ATACMS. Двопартійна резолюція, яка закликає адміністрацію Байдена негайно передати ATACMS Україні, вже пройшла комітет із закордонних справ Палати представників. Також ATACMS для України згадуються в законопроекті про Оборонний бюджет США, у версії Палати представників. Яка ймовірність, що Україна може отримати ці ракети найближчим часом?
Д.Р.: Я думаю, що така можливість досить висока. Із самого початку я казав – надайте Україні усе, що стріляє, допоки це не ядерна збря. Будь-яка інша зброя, яка у нас є, повинна бути доступна українцям. Чи то винищувачі F-16, чи ракети ATACMS - усе, що ми маємо. Авжеж, на це потрібен час, але ми продовжуємо тиснути на адміністрацію Байдена, і вони вже активізувались, так само як і інші країни активізувались для тих самих зусиль. Тож ATACMS – це хороша зброя, Україна має її отримати, і статися це має якомога швидше.
Дивіться також: Проект резолюції ATACMS для України схвалив комітет Конгресу США
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- Голос Америки
США планують вжити заходів щодо Групи Вагнера вже цього тижня
Сполучені Штати планують вжити певних заходів щодо “Групи Вагнера” найближчим часом, можливо вже цього тижня. Та не вітають рішення Олександра Лукашенка прийняти Євгена Пригожина у Білорусі після подій усередині Росії.
Про це повідомив повідомив речник Держдепу Метью Міллер 27 червня.
“Всюди, куди йде “Група Вагнера”, у Африку чи Україну, вони несуть смерть і руйнування, намагаються дестабілізувати ситуацію. Тому рішення президента Лукашенка вітати Пригожина у Білорусі, вважаємо, є ще одним прикладом того, що він ставить інтереси Володимира Путіна та інтереси Кремля над інтересами білоруського народу”, – сказав Міллер.
Речник Держдепу також додав, що Пригожин повинен постати перед судом у за злочини, у яких його обвинувачують у США.
Міллер запевнив, що Сполучені Штати і союзники продовжують уважно стежити за діяльністю Групи Вагнера в Україні, в Африці та де б у світі вони не діяли.
Також речник пообіцяв, що США продовжуватимуть вживати заходів – скоріше ідеться про санкції – щоб притягнути вагнерівців до відповідальності за скоєні злочини.
Про це говорила у вівторок і представниця Білого дому Олівія Далтон. “Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та підтримуємо тісну координацію з союзниками і партнерами по всьому світу. Наразі ми не маємо чіткої картини щодо того, що відбувається всередині Росії, але наголошуємо, ми США рішуче підтримує і підтримуватиме Україну”, - сказала Далтон під час брифінгу для представників ЗМІ та нагадала про щойно оголошений 41-й пакет допомоги Україні.
Щодо потенційних загроз від переміщення вагнерівців до Білорусі, Метью Міллер сказав: “США та інші члени НАТО внесли корективи до розташування військ ще на початку війни, щоб посилити східний фланг Альянсу, наразі немає оновлень щодо цього”.
Як повідомляв Голос Америки, Латвія та Литва звернулись до НАТО із закликом зміцнити оборону східного флангу на тлі повідомлень про те, що бойовики "Групи Вагнера" прибувають до Білорусі.
- Голос Америки
США оголосили додатковий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів доларів
Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні для задоволення її критичних потреб в сфері безпеки та оборони. Про це йдеться у відповідній заяві Пентагону, розміщеній на сайті оборонного відомства. Це вже сорок перший пакет допомоги Україні від серпня 2021 року у рамках програми президентських повноважень, яка виділятиметься з запасів Пентагону.
«Сьогодні США оголошують новий пакет безпекової допомоги Україні, щоб протистояти жорстокому вторгненню Росії. Цей пакет включає ключові спроможності, які підтримуватимуть контрнаступальні операції України, такі як обладнання для розмінування, бронетехніку та артилерійські снаряди. Він також посилить протиповітряну оборону, щоб допомогти Україні захистити свій народ від ракетних атак. Також забезпечить Україну додатковими протитанковими системами та боєприпасами для ракетних систем HIMARS, які Україна настільки ефективно використовує на полі бою. Це 41-е надання обладнання із запасів Міністерства оборони США за програмою президентських повноважень, схвалене минулого року за потужної двопартійної підтримки. І як президент Байден сказав президенту Зеленському в неділю, ми продовжуємо підтримувати Україну, коли вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії», - заявила представниця Білого дому Олівія Далтон.
Пакет допомоги включатиме:
▪️ Додаткові боєприпаси для Patriot;
▪️ зенітні комплекси Stinger;
▪️ додаткові боєприпаси для HIMARS;
▪️ підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;
▪️ обладнання для розмінування;
▪️ артилерійські снаряди калібру 155-мм і 105-мм;
▪️ 30 бойових машин піхоти Bradley;
▪️ 25 бронетранспортерів Stryker;
▪️ ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
▪️ протиброньові системи Javelin;
▪️ протитанкові системи АТ-4;
▪️ протиброньові ракети;
▪️ високошвидкісні протирадіаційні ракети HARMs;
▪️ високоточні авіаційні боєприпаси;
▪️ стрілецьку зброю та понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
▪️ тепловізійні системи та прилади нічного бачення;
▪️ тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
▪️ запчастини, генератори та інше польове обладнання.
«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки», - йдеться у заяві Пентагону.
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- Голос Америки
Нідерланди та Данія замовили 14 танків Leopard 2 для доставки в Україну у 2024 році
Нідерланди та Данія замовили 14 танків Leopard 2 для доставки в Україну, повідомляє канал CNN з посиланням німецького виробника озброєння Rheinmetall.
«Ми говоримо про 14 капітально відремонтованих вживаних танків Leopard 2A4, а не про нові машини», – сказав у вівторок представник Rheinmetall Олівер Гоффманн.
Перший бойовий танк планується поставити в Україну в січні 2024 року, а решту – протягом 2024 року.
У березні Німеччина поставила Україні 20 БМП Marder, друга партія з 20 машин буде поставлена влітку 2023 року, повідомляє Rheinmetall. До кінця 2023 року Україна також отримає 26 нових військових вантажівок та дві систем ППО Skynex, додав представник Rheinmetall.
Німеччина схвалила ці поставки відповідно до закону про контроль за експортом зброї. Польща та Німеччина опікуються координацією надання та підтримки роботи танків Leopard.
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