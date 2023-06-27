Про блокаду американської зброї для Угорщини, арешт активів РФ та ATACMS - ексклюзив із сенатором Рішем

"Якщо вони збираються бути союзниками, якщо вони хочуть належати до цього Альянсу, вони повинні діяти як союзники. Коли решта Альянсу хоче щось зробити, Угорщина має підтримати це бажання".

Сенатор-республіканець та співголова сенатського комітету із міжнародних відносин Джим Ріш заблокував угоду про продаж американської зброї Угорщині. Про це стало відомо 14-го червня.



Коментуючи своє рішення виданню Washington Post, сенатор заявив, що він заблокував угоду, тому що уряд Будапешта не бажає схвалювати членство Швеції в НАТО.

Влада Угорщини планувала придбати у США озброєння на суму в 735 мільйонів доларів. В цю суму, зокрема, входили 24 ракетні установки HIMARS та понад 100 ракет до них.

Пізніше того ж тижня прес-служба республіканеця Ріша також повідомила про повторне внесення законопроекту про арешт активів РФ та передачі цих коштів Україні.

Журналістка Голосу Америки Катерина Лісунова поспілкувалась про ці та інші ініціативи сенатора, зокрема, про потенційні шанси отримання Києвом ракет високої дальності ATACMS. Деталі - далі в інтерв'ю.

Катерина Лісунова, Голос Америки: Про ваше рішення заблокувати угоду з продажу американської зброї Угорщині. Чому ви вирішили вдатися до такого кроку?

Джим Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдаго: НАТО – це дуже сильний військовий альянс, найсильніший у світовій історії. Ми пов’язані спільними цінностями та спільним бажанням протистояти Росії. Однією з важливих речей є підтримка потужностей НАТО, зокрема, щодо вступу країн, які прагнуть приєднатися до альянсу. Як це нещодавно зробила Фінляндія та як хоче зробити Швеція. Але станом на зараз Угорщина затримує вступ Швеції до НАТО. Відтак я маю серйозні застереження щодо країн, які не діють як союзники. Якщо вони збираються бути союзниками, якщо вони хочуть належати до цього альянсу, вони повинні діяти як союзники. Коли решта альянсу хоче щось зробити, Угорщина має підтримати це бажання.

К.Л.: Чи може Угорщина якось обійти цей блок?

Д.Р.: Ні. Існує четверо представників Конгресу (ред. очільники комітетів із міжнародних відносин Сенату та Палати Представників), які мають право зупиняти такі угоди про продаж американської зброї. І якщо хтось із нас вирішить затримати таку угоду, то його рішення неможливо буде обійти.

К.Л.: REPO Act - законопроект про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Цей законопроект має на меті надати додаткову допомогу Україні використовуючи конфісковані суверенні активи РФ. Розкажіть більше про нього.

Д.Р.: Призначення цього законопроекту достатньо просте, - він був створений, щоб ми могли отримати контроль над усіма російськими активами, над якими тільки можна отримати контроль, ліквідувати їх та подбати про те, щоб ці гроші пішли в Україну, щоб таким чином допомогти українцям в усіх потребах.

Інші країни вже запустили цей процес. Зокрема, я обговорював це зі своїми колегами в Канаді, і вони вже випередили нас у цьому процесі. Ми маємо передати ці кошти якомога швидше.

К.Л.: Але фактично, ви внесли цей законопроект вдруге. Яке майбутнє у цього законопроекту в поточному році?

Д.Р.: Ну, тут ніколи не можна казати напевне. Я маю на увазі, що ми будемо працювати над його погодженням, як завжди. Але Конгрес має дуже насичений порядок денний, тому деякі речі важко погодити швидко. Але ми продовжимо нашу роботу над цим.

К.Л.: Щодо ракет великої дальності ATACMS. Двопартійна резолюція, яка закликає адміністрацію Байдена негайно передати ATACMS Україні, вже пройшла комітет із закордонних справ Палати представників. Також ATACMS для України згадуються в законопроекті про Оборонний бюджет США, у версії Палати представників. Яка ймовірність, що Україна може отримати ці ракети найближчим часом?

Д.Р.: Я думаю, що така можливість досить висока. Із самого початку я казав – надайте Україні усе, що стріляє, допоки це не ядерна збря. Будь-яка інша зброя, яка у нас є, повинна бути доступна українцям. Чи то винищувачі F-16, чи ракети ATACMS - усе, що ми маємо. Авжеж, на це потрібен час, але ми продовжуємо тиснути на адміністрацію Байдена, і вони вже активізувались, так само як і інші країни активізувались для тих самих зусиль. Тож ATACMS – це хороша зброя, Україна має її отримати, і статися це має якомога швидше.

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