Законодавці США закликають конфіскувати та передати Україні активи РФ

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (АІ) засудила Росію за проведення судового засідання над 22 українськими військовополоненими, вона назвала російські звинувачення у членстві в «терористичній організації» «свавільними», а процес у Ростові – «воєнним злочином».

«Росія віддала під суд понад 20 бійців полку Збройних сил України "Азов" за свавільними звинуваченнями в членстві в "терористичній організації". Позбавлення військовополонених права на справедливий суд є воєнним злочином. Так само, як катування або нелюдське поводження з військовополоненими», – мовиться у заяві Amnesty International у Twitter.

Напередодні, 14 червня, міжнародні агентства повідомили, що на півдні Росії, у місті Ростов-на-Дону почався судовий процес над 22-ма українськими військовополоненими, членами батальйону «Азов», які потрапили в полон у травні 2022 року. У серпні 2022 року Росія визнала батальйон «Азов» терористичною організацією. Звинувачення у тероризмі тягне за собою термін ув’язнення від 15 років до довічного.

Як зазначається у повідомленні, з 24-х осіб, яким висунуто звинувачення, двох обміняли на росіян у рамках обміну полоненими. З решти 22-х обвинувачених, які постали перед судом, вісім – жінки, які нібито працювали кухарками в батальйоні «Азов».

Після тримісячної оборони заводу «Азовсталь», за даними російської сторони, в полон здалися 2 439 українських військових, які перебували на території заводу у Маріуполі. Згодом частину з них обміняли на російських полонених.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав суд у Росії над 22 українськими військовополоненими «судилищем» і «воєнним злочином».

«Фотографії судилища, яке влаштовують у Ростові над захисникам Азовсталі, не викликають нічого, крім огиди. Лощені прокурори і виряджені присяжні з блискучими посмішками «судять» хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур. Подібні знущання над комбатантами – це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку МКС. І , скажіть, чи хтось бачить в залі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста?» – написав Подоляк у Twitter 15 червня.

У середу Червоний Хрест заявив, що він відвідав 1 500 військовополонених з обох сторін конфлікту та передав понад 2 500 особистих повідомлень між полоненими та членами їхніх родин.

За словами представника Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), такі візити є «життєво важливими» для перевірки умов ув’язнення, передачі інформації між ув’язненими та їхніми близькими, а також забезпечення предметами гігієни та іншими особистими потребами.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Червоний Хрест та інші гуманітарні організації у тому, що вони недостатньо намагалися отримати доступ до українських військових, які утримуються російською владою у жорстоких умовах.

«Тут важко не погодитися, – твітує Леонід Рагозін, колишній кореспондент BBC у Москві, реагуючи на твіт Подоляка. – Як і всі політичні процеси в Росії, цей не має нічого спільного з правосуддям. Люди на лаві підсудних – військовополонені, які справді виглядають недоїдаючими. Кремль використовує репутацію «Азова» для виправдання агресії. Це не боротьба з фашизмом, це і є фашизм».

Кореспондент канадського щоденника Globe and Mail Марк Маккіннон пише у Twitter, що «Росія звинувачує бійців "Азова" в нацизмі. Але, як зауважили інші, в’язні на фото виглядають так, ніби їх утримували у концтаборах…»

Amnesty International (АІ) стала об'єктом критики з боку України та інших країн та міжнародних організацій через один зі своїх звітів, який звинувачував українських військових у тому, що вони свідомо не дбали про безпеку для мирного населення під час боротьби з російською агресією. АІ пізніше замовила незалежне розслідування про свій звіт, але не оприлюднила його результатів, які критикували керівництво організації.