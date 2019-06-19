Троє громадян Росії і громадянин України звинувачені у збитті авіалайнера MH17

Міжнародна слідча група у Нідерландах оголосила, що висуває обвинувачення стосовно чотирьох осіб, підозрюваних у причетності до збиття малайзійського пасажирського літака на Донбасі 17 липня 2014 року.

Трьох громадян Росії: Ігоря Ґіркіна, Сергія Дубінського та Олега Пулатова, а також громадянина України Леоніда Харченка назвали причетними до загибелі усіх 298 людей в літаку.

Зараз ми маємо докази, що Російська Федерація так чи інакше причетна до цієї трагедії, цього злочину… Я впевнений - вони знають, що сталося, бо була використана установка “Бук” з 53-ї бригади.

Представник слідчої групи сказав у середу, що розслідування триває, і раніше група повідомляла про кілька десятків підозрюваних.

Прокурор Фред Вестербеке сказав, що ці названі підозрювані самі ймовірно не запускали ракету, але разом з іншими повинні відповідати за злочин.

Початок судового процесу у Нідерландах призначений на 9 березня 2020 року.

Розслідування Служби безпеки цивільної авіації Нідерландів ще у жовтні 2015 року дійшло висновку, що авіалайнер, який летів з Амстердама в Куала Лумпур, був збитий зенітною ракетою “Бук”.

Спільна слідча група, створена Австралією, Бельгією, Малайзією, Нідерландами і Україною також підтвердила ці висновки і вказала на свідчення, що застосована ракета була привезена на Донбас із території Росії з 53-ї протиповітряної бригади російської армії, базованої у Курську.

На докази причетності Росії вказує також незалежне розслідування організації Bellingcat.

Москва, яка відмовилася співпрацювати з міжнародним розслідуванням, відкидає російську причетність і 2015 року наклала вето на проект резолюції Ради безпеки про створення трибуналу ООН у цій справі.

П’ять країн спільної слідчої групи вирішили, що розслідування і суд будуть відбуватися у Нідерландах відповідно до нідерландських законів, що дозволяють судити підозрюваних заочно.

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