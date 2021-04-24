У США відновили дозвіл на використання вакцини Johnson&Johnson

Центри із контролю та профілактики захворювань США та Адміністрація з контролю за продуктами харчування та медикаментами відновили дозвіл на використання вакцину від Ковід-19 від виробника Johnson&Johnson.

У їхньому Твітер повідомленні йдеться, що агенції “зняли рекомендовану паузу на використання вакцини від Ковід-19 Johnson & Johnson після ретельної перевірки її безпеки”.

Використання цієї вакцини призупинили після того, як у шести жінок після вакцинації цим препаратом виявили тромби у кровоносних судинах. Загалом у США щеплення вакциною Johnson & Johnson отримали близько 7 мільйонів людей.

переваги використання цієї вакцини значно переважають ризики для людей віком від 18 років, а ризик утворення тромбів у жінок дуже низький

За даними американського регулятора, Адміністрації з контролю за продуктами харчування та медикаментами, аналіз їхніх даних демонструє, що переваги використання цієї вакцини значно переважають ризики для людей віком від 18 років, а ризик утворення тромбів у жінок, заявили в Адміністрації, дуже низький.

“Ми переконані, що ця вакцина продовжує відповідати нашим стандартам безпеки, ефективності та якості. Людям, які мають запитання щодо того, яка вакцина їм підходить, ми рекомендуємо обговорити це зі своїм персональним лікарем”, - заявила доктор Дженет Вудкок, виконувачка обов'язків керівника державної Адміністрації з контролю за продуктами харчування та медикаментами у США.

За повідомленням, вакцинацію препаратом Johnson & Johnson дозволено відновити з суботи, 24 квітня.

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