У США можуть відновити використання вакцини Johnson & Johnson із певними застереженнями - Фаучі

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі вважає, що використання вакцини від COVID-19 виробництва Johnson & Johnson відновлять до п'ятниці. Спеціалізована рада Центрів із контролю та запобігання хворобам США (CDC) збереться 23 квітня, щоби прийняти остаточне рішення.

"За моїми оцінками, ми продовжимо використовувати препарат у певному вигляді. Я дуже сумнівають, що її просто заборонять. Не думаю, що це станеться. Думаю, що там буде якесь попередження або обмеження, або перелік ризиків", - сказав Фаучі у програмі NBC "Meet the Press".

Я дуже сумнівають, що її просто заборонять

У вівторок влада США офіційно рекомендувала призупинити щеплення вакциною Johnson & Johnson після того, як у шести людей із майже 7 мільйонів щеплених протягом двох тижнів після імунізації розвинувся рідкісний тромбоз.

Експерти наполягають, що такий можливий побічний ефект - дуже рідкісний, менш як 1 випадок на 1 мільйон (менше 0.0001%). Проте щеплення призупинили, щоб здійснити всебічний аналіз і упевнитись у цілковитій безпечності препарату.

Хоча Білий дім переконує, що призупинення використання цього препарату не вплине на план американської влади зі щеплення населення, препарат Johnson & Johnson​ міг бути зручним рішенням для багатьох людей через те, що потребує лише одного уколу.

Тож експерти вважали його важливим для вакцинації, зокрема, людей у віддалених поселеннях, де непросто досягти виконання строків отримання обох уколів (21 день між першим і другим щепленням Pfizer та 28 днів для Moderna).

Схожі побоювання виникали раніше щодо схожої за технологією британської розробки вакцини AstraZeneca. Проте дослідники Оксфордського університету заявляють, що ризик отримати рідкісне згущення крові, відоме як церебрально венозний тромбоз (CVT) в результаті коронавірусу, майже в вісім разів вищий, ніж після щеплення.

Після призупинення використання препарату у деяких країнах ЄС, Європейське агентство лікарських засобів вирішило додати те, що названо "дуже рідкісною загрозою" незвичайних розладів зі згортанням крові до офіційного списку можливих побічних наслідків тієї вакцини.

Але агентство також повторило, що дані вказують, що серйозні побічні наслідки дуже рідкісні і тому рекомендує далі використовувати вакцину, оскільки користь від неї набагато переважає можливі ризики.

Фаучі також розповів, що вважає, що до осені у Сполучених Штатах вакцинуватимуть і дітей, й "до першого кварталу 2022 року" у країні щеплять від коронавірусу "дітей фактично будь-якого віку".

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