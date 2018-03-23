"Призначений, щоб викликати страх" - радник Трампа з нацбезпеки Болтон, яким його бачать коментатори та він сам

Призначення Джона Болтона радником президента США з питань національної безпеки насторожує західних оглядачів та коментаторів. Деякі навіть побачили у цьому кроці Трампа "запрошення до війни, можливо навіть ядерної". Болтон, затятий прихильник скасування ядерної угоди з Іраном, переконаний, що останні миролюбні сигнали із КНДР є спробою надурити США, і твердо вірить, що у випадку Росії "президент має поставити Путіна на місце".

Болтон не вірить, що з Путіним та іншими авторитарними лідерами можна укладати угоди, бо їх просто не можна примусити виконувати ці угоди

Як відомо, призначенню Болтона передувало і оновлення на верхіці Державного департаменту США, де Рекса Тіллерсона замінив екс-директор ЦРУ Майк Помпео. Останній, як і Болтон, відомий жорсткою, до повної недовіри, позицією щодо КНДР та Ірану і песимізмом щодо Росії. Низка коментаторів у США тоді прямо пов'язали призначення Помпео з майбутніми переговорами Вашингтон-КНДР щодо ядерного роззброєння Пхеньяну і наміром Білого дому дати Північній Кореї зрозуміти - дипломатичні переговори від імені США вестимуть люди, які готові говорити мовою сили, якщо Кім Чен Ин вирішить "розвести" Америку.

Якщо мета Вашингтона з призначення Болтона слідом та Помпео налякати зрештою КНДР та Іран, то перший переляк все ж відчули саме у США.

Джон Болтон був найнебезпечнішою людиною, яка працювала в адміністрації Буша. Призначення його на посаду радника президента з національної безпеки це запрошення до війни, можливо навіть ядерної

Болтон був затятим прихильником війни в Іраку і не відмовився від своїх поглядів попри загальні зміни у ставленні американців до військової кампанії США проти Гусейна та подальших подій. Саме через це, кожна заява Болтона сприймається тепер, як слова людини, яка може і готова повторювати здавалося б очевидні помилки минулого.

"Джон Болтон був найнебезпечнішою людиною, яка працювала в адміністрації Буша. Призначення його на посаду радника президента з національної безпеки це запрошення до війни, можливо навіть ядерної. Цього треба не допустити за будь-яку ціну", - твітує запальний критик Трампа Ричард Пейнтер, американський юрист, професор права, колишній експерт з етики в уряді Буша.

"Другою найнебезпечнішою людиною у Вашингтоні після Трампа" назвав Джона Болтона Колін Каль (Colin Kahl - прим. ГА), колишній високопосадовець адміністрації Барака Обами.

"З точки зору Болтона, дуже мало існує проблем у міжнародній політиці, які не можна вирішити за допомогою війни", - б'є на сполох Каль.

"Джон Болтон справді дуже небезпечний", - попереджає Джон Вольфсталь, колишній помічник Барака Обами, нещадний критик президента Дональда Трампа.

Є у Болтона і прихильники. Колишній високопосадовець Адміністрації Трампа Себастьян Ґорка пише, що Болтон "поставить Америку на перше місце після років провальної політики Обами".

Колишні полковники КДБ у Москві, члени політбюро у Пхеньяні та Пекіні, та мулли в Ірані сьогодні почуваються трошки менш впевнено, ніж учора

"З новими членами команди такими, як новий державний секретар Помпео та радник з нацбезпеки Болтон, політика "повернення Америці величі" (гасло виборчої програми Трампа - прим. ГА) може виконати поставлені цілі і вийти на новий рівень - до доктрини "Америка передусім", яка переживе і президентство Трампа. Доки не окреслено контури цієї рової "доктрини Трампа", ми можемо лише із впевненістю сказати, що противники Трампа із вашингтонського "болота", колишні полковники КДБ у Москві, члени політбюро у Пхеньяні та Пекіні, та мулли в Ірані сьогодні почуваються трошки менш впевнено, ніж учора", - пише про Болтона Ґорка.

Якості Болтона, які тішать Ґорку, насторожують лібералів у США. Видання Business Insider оперативно опублікувало добріку цитат Болтона через які "експерти національної безпеки нажахані його призначенням до Білого дому".

Болтон не лізе за словом у кишеню.

З точки зору Болтона, дуже мало існує проблем у міжнародній політиці, які не можна вирішити за допомогою війни

Про (не)ефективність ООН він сказав у 1994-му: "Будівля Секретаріату ООН має 38 поверхів, якби стало на 10 менше, ніхто не відчув би різниці".

Про наміри Ізраїлю бомбити Іран у 2008-му: "Треба зробити це обережно і відповідально". У 2009-му на цю ж тему: "Удар в супроводі ефективної дипломатії міг би обернути проти репресивного іраньского режиму розмаїте наслення країни".

Про війну з Іраном, як необхідність у 2015-му

"Не можна уникнути висновку, що Іран не відмовиться від своєї ядерної програми. Санкції також не зупинять створення ним широкої та глибокої військової інфраструктури. Незручна правда полягає у тому, що лише військовий удар, подібний до того, який Ізраїль завдав по реактору Гусейна в Іраку у 1981-му році, або ж знищення Ізраїлем реактору у Сирії, побудованого КНДР, може допомогти досягнути необхідного. Часу обмаль, але удар все ще може принести результат".

Будь-яка можливість дипломатичного вирішення з КНДР збільшується прямо пропорційно до того, наскільки вірять у те, що ми можемо використати військову силу

Найбільше, що лякає оглядачів - те, що погляди Болтона не міняються. Вже у 2018-му він прямо заявив, що переконаний - Північна Корея прагне просто тягнути час новими переговорами зі США, її кінцевою метою є поширення світом ядерної зброї, і лише реальна загроза військового удару дозволить Америці вичавити щось істотне із авторитарного північнокорейського режиму.

"Будь-яка можливість дипломатичного вирішення з КНДР збільшується прямо пропорційно до того, наскільки вірять у те, що ми можемо використати військову силу. Необхідно, щоб і Китай, і КНДР зрозуміли, що це цілком реально", - твітував Болтон у березні.

"Інспектори ООН доповідали, що КНДР продає Сирії елементи для виробництва хімічної зброї. Щойно Північна Корея отримає власну ядерну зброю, вона відкриває у Пхеньяні ядерний супермаркет. Вони продаватимуть ядерні технології усім, хто заплатить", - прямолінійно заявив тоді ж Болтон.

Що ж ймовірно саме за таку прямолінійність Болтон і опиняється на посаді радника з нацбезпеки напередодні надзвичайно важливих переговорів з КНДР.

Його призначення є сигналом і Росії, причому сигналом рішучим - попереджає на сторінках BloomgerView Леонід Бершидський. Бершидський переконаний, що на тлі об'єднання Європи після отруєння колишнього російського шпигуна Скрипаля у Великій Британії, призначення Болтона може стати провісником майбутніх жорстких заходів Заходу щодо Москви.

"Він закликав до жорсткішої відповіді на отруєння Скрипаля, ніж вигнання дипломатів. Його попереденик на посаді радника Трампа із національної безпеки Макмастер вважався жорстким щодо Росії. Говорили, що він підштовхував Трампа відмовитись від інстинкту "будувати прийнятні стосунки із Росією". Погляди Болтона навіть більше екстремальні, ніж у Макмастера: відповідно до його попередніх заяв, він не вірить, що з Путіним та іншими авторитарними лідерами можна укладати угоди, бо їх просто не можна примусити виконувати ці угоди", - пише про Болтона Бершидський.

Якщо Путін над цим задумувався, він би захотів обрання президентом США Гілларі Клінтон, бо він знає, що вона слабка, забюрократизована та нерішуча

Цей оглядач також відзначає, що у Заходу лишилось дуже обмежене коло інструментів впливу на Росію і ці інструменти мають надзвичайний характер: санкції проти державного боргу Росії, обмеження експорту енергоресурсів з Росії, закриття проекту Північний потік-2, усунення російських банків із системи Swift.

"Це ризиковані кроки. Вони можуть призвести до асиметричної відповіді Кремля - можливо навіть військових дій там, де Захід цього не чекає", - попереджає Бершидський.

Оглядач також відзначає, що Дональда Трампа буде складно підштовхнути змінити позицію щодо Росії на ще більш жорстку. Проте, судячи з "послужного списку" Болтона, у його особі президент США отримає радника, який до слабкості американських лідерів ставиться так само нетерпимо, як і до російських зазіхань на міжнародній арені.

Болтон - нещадний критик, як самої Росії..., так і слабкості американських лідерів щодо Москви. Зокрема Болтон відомий нещадними нападками на Барака Обаму, якого - за словами Болтона - Росія вправно обводила довкола пальця.

"Путін бачить слабкість Обами і має намір скористатись нею", - говорив Болтон у 2015-му.

Напередодні виборів за слабкість щодо Росії від Болтона діставалося ... Гілларі Клінтон. Болтон навіть висловлював думку, що саме обрання Клінтон відповідало би інтересам Москви.

"Якщо Путін над цим задумувався, він би захотів обрання президентом США Гілларі Клінтон, бо він знає, що вона слабка, забюрократизована та нерішуча", - твітував Болтон у жовтні 2016-го.

Надзвичайно критичний щодо Обами та Клінтон Болтон, при цьому не мав жодних нарікань щодо Трампа, якому Демократична партія США закидає змову з урядом Росії задля перемоги на виборах.

Останні 8 років Росія діяла без будь-яких наслідків. Наш наступний президент має бути готовим поставити Путіна на місце

Коли йдеться про взаємини Трампа та Путіна, Болтон має здатність бачити прояв сили з боку президента у кроках, які інші оглядачі називали проявом слабкості.

Після першої зустрічі Путіна та Трампа у 2017-му Болтон написав:

"Той факт, що президент США відкрив зустрічі з Путіним темою про втручання Росії у вибори у США та багаторазово повертався до цієї теми має покласти край будь-яким звинуваченням у змові".

Підхід Болтона очевидно приніс йому бажаний результат, але є усі підстави вірити, що на посаді радника з національної безпеки він просуватиме жорстку політику щодо Росії, суть якої окреслив майже два роки тому, восени 2016-го року - головне, щоб не як у Обами.

"Останні 8 років Росія діяла без будь-яких наслідків. Наш наступний президент має бути готовим поставити Путіна на місце", - твітував Болтон напередодні виборів президента США.

Санкції щодо Путіна та кола наближених до нього є символічними та неефективними. Якщо хочеш покарати країну за неприйнятну поведінку, треба запровадити широкі, а не точкові санкції, і слідкувати за їх виконанням

НАТО має дати потужну відповідь на отруєання колишнього російського шпигуна у Великій Британії. Я переконаний, що це розглядається президентом США та його адміністрацією

Сьогодні ж орєінтири політики США щодо Росії "за Болтоном" вже викладені ним самим у серії прямолінійних твітів в останні кілька тижнів.

1. Запровадження широких санкцій

"Санкції щодо Путіна та кола наближених до нього є символічними та неефективними. Якщо хочеш покарати країну за неприйнятну поведінку, треба запровадити широкі, а не точкові санкції, і слідкувати за їх виконанням", - писав Болтон на початку березня.

2. Жорстке покарання за отруєння Скрипаля - це необхідність

"НАТО має дати потужну відповідь на отруєння колишнього російського шпигуна у Великій Британії. Я переконаний, що це розглядається президентом США та його адміністрацією", - твітував Болтон.

3. Переобрання Путіна спиралось на маніпуляції, США мають розраховувати, що він перебуватиме при владі довічно

"Останні вибори у Росії дали Путіну нагоду попрактикуватись своїй власній країні у тому, як втручатись у вибори де інде. Нам потрібна довготермінова стратегія щодо Росії та Китаю, де лідери знаходятся при владі тривалий час".

Офіційно вступити на посаду радника президента США із національної безпеки Джон Болтон має у квітні.

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