Будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно – спільна заява лідерів країн "Групи семи"

У спільній заяві, виданій за результатами саміту "Групи семи", що проходить у Німеччині, лідери країн-членів висловили непохитну підтримку уряду та народу України у захисті суверенітету країни. Лідери країн-найбільших економік світу привітали також рішення Ради Європи надати Україні та Молдові статус країн-кандидатів на вступ в ЄС.

У заяві чітко йдеться, що фінансова, військова та інша підтримка України від країн "Групи семи" триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

Лідери країн зобов’язалися демонструвати солідарність та відповідальність у роботі над подоланням наслідків російської агресії та засудили "жорстоку, неспровоковану, невиправдану та незаконну загарбницьку війну проти України з боку Росії та за сприяння Білорусі», вимагаючи від Росії негайно покласти край агресії та вивести всі свої війська з території України.

Також у заяві висловлили серйозне занепокоєння завами Росії про плани передати Білорусі ракети з ядерним потенціалом.

Детальніше у частині про військову допомогу йдеться не лише про підтримку України у протистоянні цій агресії, а й про створення системи безпеки в Україні після війни.

«З метою життєздатного післявоєнного мирного врегулювання, ми готові досягти домовленостей разом із зацікавленими країнами, установами та Україною у питанні постійних зобов’язань щодо безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе, забезпечити її вільне та демократичне майбутнє та стримування майбутньої російської агресії».

З цією метою пропонується розширити співробітництво та продовжувати підтримку у сфері розвідки, інформаційної безпеки, енергетичної безпеки, кібер-безпеки, безпеки на морі, протистоянні загрозам, підтримку демократичних інституцій, тощо.

"Група семи", яка вже надала понад 2,8 мільярдів доларів гуманітарної допомоги у цьому році, також зобов’язалася продовжувати «надавати значну й постійну гуманітарну підтримку тим, хто постраждав від російської війни, зокрема, для захисту прав жінок і дітей», підтримувати внутрішньо переміщених осіб і біженців, включно із допомогою приймаючим країнам.

Зокрема, "Група семи" заявила про підтримку Молдови як країни, що приймає біженців, та посилення програм із запобігання торгівлі людьми.

«Ми прагнемо і надалі сприяти інтеграції біженців з України на наші ринки праці, захистити та забезпечити їх трудові права, а також забезпечити доступ до належного соціального захисту та освіти настільки, скільки буде необхідно», - йдеться у спільному комюніке лідерів країн G7.

У заяві лідерів семи найбільш розвинутих країн закликають Росію виконувати свої міжнародні зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом, зокрема, забезпечивши безпечні коридори для постачання гуманітарної допомоги в міста, що знаходяться в облозі, та евакуації людей.

"Група семи" закликала Росію негайно дозволити громадянам України, яких вона вивезла силою, повернутися. У заяві наголошується на необхідності поваги до міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених, згідно з Женевською конвенцією.

«Ми засуджуємо фіктивні «суди», за результатами яких було винесено смертний вирок до військовослужбовців Збройних Сил України», - заявили лідери "Групи семи".

У заяві засуджуються напади на цивільних, знищення цивільної інфраструктури, включно зі школами та лікарнями, сексуальне насильство та навмисне знищення об’єктів української культури росіянами, яке (разом із придушенням української мови на обкопуваних територіях) "Група семи" розглядає як "спробу знищити історію та культурну самобутність України".

Лідери країн "Групи семи" вітають та підтримують зусилля українських правоохоронних органів та міжнародних організацій із розслідування злочинів росіян на території України.

"Безпосередні особи, які вчинили військові та інші жорстокі злочини, а також посадові особи та військові керівники, відповідальні за їх вчинення, повинні бути притягнуті до відповідальності, відповідно до міжнародного права", - мовиться у заяві.

"Група семи" також закликала Росію негайно припинити атаки на сільськогосподарську та транспортну інфраструктуру України та розблокувати чорноморські порти.

Крім того, із метою посилення санкційного тиску на Росію, G7 заявила про намір досліджувати нові способи ізоляції Росії від участі у світовому ринку, запроваджувати нові санкції та боротися зі спробами обійти санкційні обмеження.

«Ми сповнені рішучості зменшити доходи Росії, в тому числі, від золота», - йдеться у комюніке.

"Група семи" заявила про продовження координації тарифних заходів щодо російського імпорту та пошуку можливості використовувати ці надходження на допомогу Україні.

Також вони заявили про готовність запровадити нові персональні санкції проти тих, хто винний у воєнних злочинах в Україні, та причетних до крадіжки українського зерна та інших кроків, що призвели до глобальної продовольчої кризи.

Перед тим Сполучені Штати оголосили про нові санкції, які вони та інші країни G7 вводять проти Росії у відповідь на її війну в Україні. Зокрема, заходи щодо відрізання Росії від матеріалів і послуг, необхідних російському промисловому та технологічному секторам.

Додаткові конкретні санкції США, серед іншого, передбачають блокування російських державних оборонних підприємств і оборонних дослідницьких організацій, обмеження можливості Росії поповнювати втрачене у війні обладнання, а також заборону на імпорт золота до Сполучених Штатів.

Країни "Групи семи" надали або пообіцяли до 29,5 мільярдів доларів бюджетної підтримки в цьому році. Лідери привітали наявні зусилля міжнародних установ із фінансової підтримки України та висловили сподівання на додаткову підтримку через Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародну фінансову корпорацію у розмірі 3,5 мільярдів доларів США.

Також "Група семи" зобов’язалась допомагати Україні для збільшення її експортного потенціалу.

«Ми доручаємо міністрам торгівлі G7 обговорити конкретні пропозиції із підтримки зусиль України щодо відновлення через торгівлю. Наприклад, призупинення мит на український експорт», - йдеться в документі.

Лідери великої сімки заявили про готовність підтримати відбудову України, привітавши ініціативу президента України Володимира Зеленського скликати конференцію експертів, «щоб досягти прогресу в плані комплексної реконструкції».

У ком'юніке, зокрема, зазначається про необхідність залучення приватного та громадського сектору до планування майбутнього України.

«План відновлення та реконструкції має зміцнювати місцеву стійкість і соціальну згуртованість, забезпечуючи однакову користь для всіх членів суспільства, особливо тих, хто найбільше постраждав від війни».

Також "Група семи" заявила, що розглянуть інші шляхи підтримки України, включно із використання «заморожених російських активів» для цієї мети.

Ця заява була оприлюднена після спільної зустрічі лідерів "Групи Семи" з президентом України Володимиром Зеленським за допомогою відеозв’язку.

Згідно з повідомленням офіційного телеграм-каналу українського президента, під час свого звернення до учасники саміту держав «Групи семи» Володимир Зеленський запропонував п'ять кроків, які, йдеться в повідомленні, «можуть бути корисними як Україні, так і для всієї Європи».

Мова йде про гарантії безпеки для України, надання сучасних систем ППО та постачання достатнього обсягу зброї, відновлення аграрного експорту з України, визнання Росії державою-спонсором тероризму, максимальне обмеження її нафтових прибутків, конфіскація всіх заморожених та арештованих російських активів та післявоєнна відбудова України, яка, як йдеться у повідомленні офіційного телеграм-каналу українського президента, «стане найбільшим економічним проектом нашого часу».

26 червня у Німеччині, у Баварських Альпах, відкрився саміт «Групи семи» (G7). У ньому беруть участь президент США Джо Байден та лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС. Одне з головних питань порядку денного - підтримка України в час війни проти російського вторгнення.

До 2014 року Росія була членом цього престижного клубу, який тоді називався "Групою восьми", але була виключена в рамках санкцій після анексії українського Криму.