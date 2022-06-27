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Будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно – спільна заява лідерів країн "Групи семи"
У спільній заяві, виданій за результатами саміту "Групи семи", що проходить у Німеччині, лідери країн-членів висловили непохитну підтримку уряду та народу України у захисті суверенітету країни. Лідери країн-найбільших економік світу привітали також рішення Ради Європи надати Україні та Молдові статус країн-кандидатів на вступ в ЄС.
У заяві чітко йдеться, що фінансова, військова та інша підтримка України від країн "Групи семи" триватиме "стільки, скільки буде потрібно".
Лідери країн зобов’язалися демонструвати солідарність та відповідальність у роботі над подоланням наслідків російської агресії та засудили "жорстоку, неспровоковану, невиправдану та незаконну загарбницьку війну проти України з боку Росії та за сприяння Білорусі», вимагаючи від Росії негайно покласти край агресії та вивести всі свої війська з території України.
Також у заяві висловлили серйозне занепокоєння завами Росії про плани передати Білорусі ракети з ядерним потенціалом.
Детальніше у частині про військову допомогу йдеться не лише про підтримку України у протистоянні цій агресії, а й про створення системи безпеки в Україні після війни.
«З метою життєздатного післявоєнного мирного врегулювання, ми готові досягти домовленостей разом із зацікавленими країнами, установами та Україною у питанні постійних зобов’язань щодо безпеки, щоб допомогти Україні захистити себе, забезпечити її вільне та демократичне майбутнє та стримування майбутньої російської агресії».
З цією метою пропонується розширити співробітництво та продовжувати підтримку у сфері розвідки, інформаційної безпеки, енергетичної безпеки, кібер-безпеки, безпеки на морі, протистоянні загрозам, підтримку демократичних інституцій, тощо.
"Група семи", яка вже надала понад 2,8 мільярдів доларів гуманітарної допомоги у цьому році, також зобов’язалася продовжувати «надавати значну й постійну гуманітарну підтримку тим, хто постраждав від російської війни, зокрема, для захисту прав жінок і дітей», підтримувати внутрішньо переміщених осіб і біженців, включно із допомогою приймаючим країнам.
Зокрема, "Група семи" заявила про підтримку Молдови як країни, що приймає біженців, та посилення програм із запобігання торгівлі людьми.
«Ми прагнемо і надалі сприяти інтеграції біженців з України на наші ринки праці, захистити та забезпечити їх трудові права, а також забезпечити доступ до належного соціального захисту та освіти настільки, скільки буде необхідно», - йдеться у спільному комюніке лідерів країн G7.
У заяві лідерів семи найбільш розвинутих країн закликають Росію виконувати свої міжнародні зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом, зокрема, забезпечивши безпечні коридори для постачання гуманітарної допомоги в міста, що знаходяться в облозі, та евакуації людей.
"Група семи" закликала Росію негайно дозволити громадянам України, яких вона вивезла силою, повернутися. У заяві наголошується на необхідності поваги до міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених, згідно з Женевською конвенцією.
«Ми засуджуємо фіктивні «суди», за результатами яких було винесено смертний вирок до військовослужбовців Збройних Сил України», - заявили лідери "Групи семи".
У заяві засуджуються напади на цивільних, знищення цивільної інфраструктури, включно зі школами та лікарнями, сексуальне насильство та навмисне знищення об’єктів української культури росіянами, яке (разом із придушенням української мови на обкопуваних територіях) "Група семи" розглядає як "спробу знищити історію та культурну самобутність України".
Лідери країн "Групи семи" вітають та підтримують зусилля українських правоохоронних органів та міжнародних організацій із розслідування злочинів росіян на території України.
"Безпосередні особи, які вчинили військові та інші жорстокі злочини, а також посадові особи та військові керівники, відповідальні за їх вчинення, повинні бути притягнуті до відповідальності, відповідно до міжнародного права", - мовиться у заяві.
"Група семи" також закликала Росію негайно припинити атаки на сільськогосподарську та транспортну інфраструктуру України та розблокувати чорноморські порти.
Крім того, із метою посилення санкційного тиску на Росію, G7 заявила про намір досліджувати нові способи ізоляції Росії від участі у світовому ринку, запроваджувати нові санкції та боротися зі спробами обійти санкційні обмеження.
«Ми сповнені рішучості зменшити доходи Росії, в тому числі, від золота», - йдеться у комюніке.
"Група семи" заявила про продовження координації тарифних заходів щодо російського імпорту та пошуку можливості використовувати ці надходження на допомогу Україні.
Також вони заявили про готовність запровадити нові персональні санкції проти тих, хто винний у воєнних злочинах в Україні, та причетних до крадіжки українського зерна та інших кроків, що призвели до глобальної продовольчої кризи.
Перед тим Сполучені Штати оголосили про нові санкції, які вони та інші країни G7 вводять проти Росії у відповідь на її війну в Україні. Зокрема, заходи щодо відрізання Росії від матеріалів і послуг, необхідних російському промисловому та технологічному секторам.
Додаткові конкретні санкції США, серед іншого, передбачають блокування російських державних оборонних підприємств і оборонних дослідницьких організацій, обмеження можливості Росії поповнювати втрачене у війні обладнання, а також заборону на імпорт золота до Сполучених Штатів.
Країни "Групи семи" надали або пообіцяли до 29,5 мільярдів доларів бюджетної підтримки в цьому році. Лідери привітали наявні зусилля міжнародних установ із фінансової підтримки України та висловили сподівання на додаткову підтримку через Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародну фінансову корпорацію у розмірі 3,5 мільярдів доларів США.
Також "Група семи" зобов’язалась допомагати Україні для збільшення її експортного потенціалу.
«Ми доручаємо міністрам торгівлі G7 обговорити конкретні пропозиції із підтримки зусиль України щодо відновлення через торгівлю. Наприклад, призупинення мит на український експорт», - йдеться в документі.
Лідери великої сімки заявили про готовність підтримати відбудову України, привітавши ініціативу президента України Володимира Зеленського скликати конференцію експертів, «щоб досягти прогресу в плані комплексної реконструкції».
У ком'юніке, зокрема, зазначається про необхідність залучення приватного та громадського сектору до планування майбутнього України.
«План відновлення та реконструкції має зміцнювати місцеву стійкість і соціальну згуртованість, забезпечуючи однакову користь для всіх членів суспільства, особливо тих, хто найбільше постраждав від війни».
Також "Група семи" заявила, що розглянуть інші шляхи підтримки України, включно із використання «заморожених російських активів» для цієї мети.
Ця заява була оприлюднена після спільної зустрічі лідерів "Групи Семи" з президентом України Володимиром Зеленським за допомогою відеозв’язку.
Згідно з повідомленням офіційного телеграм-каналу українського президента, під час свого звернення до учасники саміту держав «Групи семи» Володимир Зеленський запропонував п'ять кроків, які, йдеться в повідомленні, «можуть бути корисними як Україні, так і для всієї Європи».
Мова йде про гарантії безпеки для України, надання сучасних систем ППО та постачання достатнього обсягу зброї, відновлення аграрного експорту з України, визнання Росії державою-спонсором тероризму, максимальне обмеження її нафтових прибутків, конфіскація всіх заморожених та арештованих російських активів та післявоєнна відбудова України, яка, як йдеться у повідомленні офіційного телеграм-каналу українського президента, «стане найбільшим економічним проектом нашого часу».
26 червня у Німеччині, у Баварських Альпах, відкрився саміт «Групи семи» (G7). У ньому беруть участь президент США Джо Байден та лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС. Одне з головних питань порядку денного - підтримка України в час війни проти російського вторгнення.
До 2014 року Росія була членом цього престижного клубу, який тоді називався "Групою восьми", але була виключена в рамках санкцій після анексії українського Криму.
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На саміті G7 очікують оголошення США про системи ППО для України
Український президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів швидше надавали Україні зброю для захисту від російської агресії.
Партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі.Володимир Зеленський
На тлі нових обстрілів російськими ракетами Києва та інших українських міст Зеленський окремо наголошує на протиповітряній обороні (ППО).
“Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна, яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі”, - сказав президент України напередодні його виступу перед учасниками саміту Групи 7 у Німеччині 27 червня.
Агентство Associated Press, посилаючись на поінформоване джерело, повідомляє, що Джо Байден оголосить, що Сполучені Штати сприятимуть наданню Україні систем NASAMS, розроблених Норвегією.
Системи NASAMS використовуються у Сполучених Штатах для захисту важливих об’єктів, зокрема Білого дому у Вашингтоні.
Німецький канцлер Олаф Шольц на початку місяця оголосив, що його країна передасть Україні ракетні системи IRIS-T, а також самохідні установки ППО Gepard, яких очікують у липні.
Байден назвав “варварством” масовані російські ракетні обстріли українських міст.
Американський президент наголосив, що російський президент Путін “розраховував, що НАТО і G7 розколяться, але цього не сталося і не буде”.
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон застеріг про загрозу “втоми” західних країн і наголосив на потребі пояснювати суспільствам причини теперішніх економічних проблем підштовхуваних руйнівними кроками Москви.
Моторошні картини про війну українських художників показали на виставці-фандрейзингу в Сан Дієго
Картини, які допомагають сім’ям, що стали жертвами війни. Понад 140 робіт українських художників показали на виставці-фандрейзингу “Український голос” у місті Сан Дієго, що в Каліфорнії. Усі картини написані під час військових дій. Виставку організувало подружжя біженців з Києва, щоб зібрати кошти для постраждалих сімей у гарячих точках.
Уламки на площах порожнього Харкова, сльози українських жінок і сумні очі собак у покинутих квартирах. Роботи виставки “Український голос” хвилюють та бентежать, вони навіяні війною. Їх писали українські художники протягом останніх трьох з половиною місяців
“Моторошно на душі. Неймовірно сильні картини, дуже страшні почуття викликають ці роботи,”- ділиться своїми враженнями відвідувачка виставки Вікторія Ліндсей.
Понад 140 картин, які розповідають історію української війни від початку повномасштабного вторгнення до сьогодення зібрала київська фотографиня Женя Бродська. Вона переїхала до Сан-Дієго місяць тому разом із чоловіком. Кожна робота зачепила до глибини душі її особисто.
“Ми хочемо розказати історію, яка відбувається зараз в Україні, оскільки багато людей сприймає цю війну абстрактно,”- пояснює співорганізаторка виставки Женя Бродська.
“Усі ці роботи я зібрала під час війни, бо, на жаль, мені було дуже важко ділитися реальними фото. Тому в якийсь момент я почала поширювати картини українських художників, і таким чином у нас зібралась велика кількість робіт,”- розповідає співорганізаторка.
На виставці-фандрайзингу представлені або ексклюзивні принти цифрових робіт, або фото оригіналів у високій якості. Біля кожної є QR-код, за яким можна перейти на онлайн-опис конкретної події, що надихнула художника, а також побачити ціну роботи. Усі кошти відправляються конкретним українським сім'ям.
“Ми познайомилися з різними сім'ями в Америці, вони нам почали приносити гроші. Ми їх запитали, чому вони не передають ці кошти в Україну, тоді вони пояснили, що не хочуть працювати з великими фондами, бо не знають куди ці гроші відправляють. Кажуть, що мають намір допомогти конкретній сім'ї, яку можуть побачити,”- поділився співорганізатор виставки Самсон Бродський.
“Разом із волонтерською організацією Dream Ukraine знайшли 49 сімей з Бучі, Мелітополя, Маріуполя та Херсона, яким передадуть виручені кошти із продажу картин та приватних пожертв. Серед відвідувачів багато американців, які шукають способи допомогти Україні,”- розповідає Самсон.
“Через цю неспровоковану нічим бійню і руйнування, світ, який просто споглядає… я хочу щось зробити, тому я тут. Ці картини мене переслідуватимуть,” – ділиться Джіні Кембел, відвідувачка виставки.
Виставку “Український голос” організатори планують показати також в інших містах Америки, аби передати емоції війни більшій аудиторії та зібрати щонайбільше коштів.
Дивіться також: У Сан-Дієго відкрили благодійну виставку - "Український голос". Відео
Байден та інші лідери "Групи семи" запускають Партнерство для глобальної інфраструктури
Лідери "Групи семи" на саміті у Німеччині оголосили про запуск Партнерства для глобальної інфраструктури, що має на меті мобілізувати сотні мільярдів доларів на створення стійкої інфраструктуру в усьому світі. Як очікується, програма зміцнить та диверсифікує ланцюги поставок товарів, створить нові можливості для працівників і підприємств, - про це мовиться у повідомленні Білого дому.
Президент США Джо Байден необхідність такого партнерства пов'язав із загрозами через війну Росії в Україні.
"Весь світ відчуває вплив жорстокої війни Росії в Україні, зокрема, на наші енергетичні ринки. Ми потребуємо зусиль всього світу, щоб інвестувати в трансформаційні проекти з чистої енергетики, щоб забезпечити стійкість критично важливої інфраструктури до змін клімату. Для переходу на чисту енергію важливо розробляти критично важливі матеріали. Зокрема, виробництво батарей має розроблятись у відповідності до високих стандартів охорони праці та довкілля. Швидка та надійна транспортна інфраструктура, включно із залізницями та портами, є необхідною для транспортування ресурсів, призначених для очищення, переробки, а також розширення доступу до екологічно чистих технологій", - заявив президент США.
За словами Байдена, США мають намір зібрати на цей проект 200 мільярдів доларів впродовж наступних 5 років.
"Разом ми маємо десятки проектів вже в роботі по всьому світі. І я з гордістю оголошую, що США залучать 200 мільярдів доларів державного та приватного капіталу протягом наступних п’яти років для цього партнерства. Ми тут сьогодні, тому що ми разом беремо на себе це зобов’язання, як “Група семи”, у координації один з одним, щоб максимізувати вплив нашої роботи. Разом ми прагнемо залучити майже 600 мільярдів доларів від G7 до 2027 року".
Серед перших ініціатив Партнерства – інвестиції в сонячну станцію в розмірі 2 мільярдів доларів в Анголі, інвестиції у 320 мільйонів доларів на будівництво лікарні в Кот-д'Івуарі та інвестиції на 40 мільйонів доларів для сприяння регіональній торгівлі енергоресурсами в Південно-Східній Азії.
26 червня у Німеччині, у Баварських Альпах, відкрився саміт «Групи семи» (G7). У ньому беруть участь президент США Джо Байден та лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.
Блінкен розповів, чому Росія програє війну, і як санкції з'їдають російську економіку
Недільні ракетні обстріли Києва та інших українських міст - це чергова спроба Росії налякати українців. Так коментує посилення російських обстрілів Державний секретар США Ентоні Блінкен.
“Ми бачимо час від часу, відколи Путін програв боротьбу за Київ і змушений був змістити свою увагу на східну та південну Україну, що вони запускають ракети, в основному, щоб тероризувати людей. Вони стріляють у житлові будинки. Є повідомлення, що вони влучили у дитячий садочок. Тут немає іншої мети, крім як спроба налякати українців”, - зазначив американський дипломат.
В інтерв’ю американському каналу CNN в рамках саміту “Групи семи” глава зовнішньополітичного відомства США заявив, що стратегічно Путін уже зазнав поразки на війні в Україні.
“Давайте не плутати тактичне і стратегічне. Якщо брати до уваги стратегічні цілі Путіна, він уже зазнав поразки. Його стратегічна мета була - покінчити з українським суверенітетом та незалежністю, стерти її (Україну - ред.) з карти, приєднати до Росії. Тут вони програли. І суверенна та незалежна Україна буде існувати довше, ніж Путін”, - сказав Ентоні Блінкен у розмові з американським журналістом Джейком Таппером.
Колективно ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб українці мали в руках все необхідне, аби відбити російську агресію.Державний секретар США Ентоні Блінкен
Відступ українських військових із Сєвєродонецька та посилення ракетних обстрілів Блінкен називає тактичними військовими діями.
“В той же час зараз у східній Україні триває тактична жорстока боротьба проти російської агресії, українські сили відштовхують, ці лінії постійно змінюються, є здобутки то з одного боку, то з другого. Але що справді важливо - стратегічна теза, що Путін не досягне успіху в тому, що він намагається досягти”.
Блінкен висловив переконання, що країни НАТО під час саміту у Мадриді цього тижня продемонструють велику єдність і силу.
“Колективно ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб українці мали в руках все необхідне, аби відбити російську агресію”, - запевнив Блінкен.
Ми бачимо прогнози, що російська економіка сторотиться на 8-15% наступного року.Держсекретар США Ентоні Блінкен
У неділю, 26 червня, країни “Групи семи” оголосили заборону на імпорт російського золота. За словами Блінкена, ці санкції значною мірою послаблять російську економіку.
“Це другий за прибутковістю експорт Росії після енергетики. Це близько 19 мільярдів доларів на рік. І переважко це експорт в межах країн “Групи семи”. Не дати доступ до прибутку на 19 мільярдів доларів в рік - це значна річ”, - коментує заборону екпорту російського золота Державний секретар США.
За словами Блінкена, санкції Заходу щодо Росії “мають драматичний ефект” на економіку країни.
“Ми вже бачимо прогнози, що російська економіка сторотиться на 8-15% наступного року”, - аналізує Держсекретар. За його словами, Кремль штучно наразі тримає курс рубля, втім це їм обходиться у велику ціну.
Блінкен також пояснив накопичувальний ефект санкцій на російську еукономіку:
“Тисяча великих міжнародних компаній залишили Росію. Ще є товари, які лишились на полицях, коли вони лишали, але вони закінчаться. І росіяни не матимуть змоги купувати речі, до яких вони звикли. Стандарти життя росіян знижуються. Ми бачимо витік мізків з Росії. 200 тисяч росіян, серед яких ті, що мають найкращу освіту, які працюють у найважливіших галузях, вони залишили країну. Багато іноземців, які працювали у важливих галузях, також залишили країну. Все це з часом буде накопичуватись і накопичуватись”.
У неділю, 26 червня, у Німеччині почався саміт "Групи семи". А наступного тижня, з 28 до 30 червня, у Мадриді відбудеться саміт НАТО.
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