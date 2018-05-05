Каліфорнія стала п'ятою за величиною економікою в світі, обійшовши Великобританію

Економіка Каліфорнії перевищила економіку Сполученого Королівства та стала п'ятою найбільшою в світі, згідно з новими федеральними даними, оприлюдненими в п'ятницю, пише видання Los Angeles Times.

Валовий внутрішній продукт Каліфорнії з 2016 до 2017 р. збільшився на 127 мільярдів доларів, перевищивши 2,7 трильйона доларів, показують дані. Водночас економічний продукт Сполученого Королівства трохи зменшився за цей час, якщо вимірювати в доларах США, що частково обумовлено коливаннями обмінного курсу.

Дані демонструють справжню неосяжність економіки Каліфорнії, де проживає майже 40 мільйонів людей і де у Кремнієвій долині процвітає технологічний сектор, штат, у якому розміщена світова розважальна столиця – Голлівуд і національна «салатниця» – сільськогосподарська місцевість Центральної долини. Цифри також відображають значні зміни після Великої рецесії.

Усі сектори економіки, крім сільського господарства, сприяли підвищенню ВВП в Каліфорнії, заявила Ірена Асмундсон, головний економіст Департаменту фінансів Каліфорнії. Фінансові послуги та нерухомість призвели до збільшення пакету на суму 26 мільярдів доларів, після чого йде інформаційний сектор, до складу якого входить багато технологічних компаній, на 20 мільярдів доларів. Виробництво склало 10 мільярдів доларів.

Каліфорнія в минулому вже мала п'яту за величиною економіку світу у 2002 році, але впала до 10-ї позиції у 2012 році після Великої рецесії. З тих пір найбільш густонаселений штат США додав 2 мільйони робочих місць і збільшив ВВП на 700 мільярдів доларів.

Економічний потенціал Каліфорнії зараз випереджають тільки ВВП Сполучених Штатів, Китаю, Японії та Німеччини. Штат налічує 12% населення Сполучених Штатів, але його внесок до зростання робочих місць у країні в період з 2012 по 2017 роки становить16%. Його частка в національній економіці також зросла до 14,2% з 12,8% за цей п'ятирічний період, за даними економістів штату.

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