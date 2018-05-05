США планують у 2019 фінроці витратити на військові потреби 717 млрд доларів

Серед пріоритетів - стримування Росії





У Палаті представників Конгресу США оприлюднені деякі деталі нового законопроекту з питань оборонної політики. На військові потреби пропонується виділити 717 мільярдів доларів. Серед пріоритетів військових асигнувань - програми, спрямовані на стримування Росії і Китаю.



Наступного тижня Комітет з питань збройних сил Палати представників почне обговорення проекту Закону про національну оборону, які визначає рівень і пріоритети військових витрат США на 2019 фінансовий рік. Повний текст законопроекту буде оприлюднено пізніше, однак конгресмени від обох партій опублікували свої короткі версії.



Зокрема, щодо Росії законопроект передбачає, що в якості відповіді на порушення міжнародних угод, США продовжать тиск на російську військову промисловість шляхом нових санкцій у відповідь на порушення договорів; продовжиться дія заборони на співпрацю американських і російських військових; а також будуть збільшені асигнування на боротьбу з кібервійною. У законопроекті також міститься положення, яке може дозволити президенту Дональду Трампу скасувати низку російських санкцій, введених Конгресом у 2017 році.



Остаточна версія законопроекту з'явиться в результаті компромісу між Палатою представників і Сенатом.

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