Російська кампанія зі знищення української енергетики провалилися – Міноборони Великої Британії

Зимова кампанія Росії, спрямована на знищення енергетичної системи України, з високою імовірністю провалилася, – вважає Міністерство оборони Великої Британії.

Як інформує британська військова розвідка, Росія завдавала ударів по об’єктах енергетики з жовтня 2022 року, але широкомасштабні атаки фіксувалися рідше, починаючи з березня 2023 року.

Натомість тривають удари меншого масштабу, котрі задіюють менш ніж 25 боєприпасів, але, вони, ймовірно, вони матимуть набагато менший вплив на енергетичну сферу, - вважають у Британії.

Британські аналітики прогнозують, що з настанням тепла ененргетична ситуація в Україні покращиться, а до наступної зими українська енергосистема буде краще підготовлена, бо робота ведетсья вже зараз.

Україна продовжує закуповувати трансформатори та інших критичні компоненти, але водночас транспортування та встановлення цих компонентів є серйозною логістичною проблемою, особливо високовольтних трансформаторів вагою щонайменше 100 тонн, вважають британські аналітики.

В “Укренерго” зимовий сезон 2022-2023 називають найважчим опалювальним сезоном в історії української енергосистеми.

Згідно з інформацією прес-служби установи, російські війська здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об’єктах. Понад 250 із них влучили у ціль, у результаті чого пошкоджено 43% магістральних мереж.

За даними “Укренерго”, 80% пошкодженої мережі відновлено. Її ремонтують у час, коли припинялися повітряні тривоги, і для цього працювали ремонтні бригади – це понад 1500 фахівців.

Світовий банк заявив, що пошкодження енергетичної інфраструктури разом із теплопостачанням та збитками, завданими вугільній промисловості станом на 24 лютого 2023 року можуть перевищувати 10 мільярдів доларів США.

Про це він заявив наприкінці минулого місця в оновленому звіті «Швидка оцінка шкоди та потреб в Україні» (Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment — RDNA2).

Україна готується знову стати експортером електроенергії

Світовий банк у звіті нагадує, що до початку війни Україна була експортером електроенергії, а енергетичний сектор відігравав ключову роль в економічному зростанні України, а також в її національній безпеці, і все більше підтримував мету країни модернізувати економіку.

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький у ефірі українського телемарафону розповів , що дефіциту електроенергії на більшості території України наразі немає, ситуація натомість залишається складною у прифронтових регіонах.

Як повідомляв Голос Америки, заради економії енергії населенню роздано вже понад 15 мільйонів світлодіодних лампочок із 35 мільйонів, наданих Україні Європейським Союзом, сказав Кудрицький.

Тим часом, Україна готується відновити експорт електроенергії, якщо зебережеться профіцит генеруючої потужності - відповідний розпорядчий документ підписав міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури», - цитує Германа Галущенка Міністерство енергетики України.

Раніше цього місяця США та ЄС домовились разом протистояти спробам дестабілізації енергетичного ринку у відповідь на російські загрози глобальній енергетичній безпеці. Відповідне рішення було оприлюднено у спільній заяві США та Євросоюзу 4 квітня, після засідання Енергетичної ради ЄС - США в Брюсселі.