Україна може замінити Росію як головного партнера Європи в енергетиці – експерти

Війна Росії проти України перевернула глобальний енергетичний ринок. Намагаючись використовувати нафту і газ як інструмент зброї, Москва лише «вистрелила собі в ногу», змушуючи країни Європи шукати інших постачальників, використовувати інші джерела енергії, розробляти альтернативні проекти, вважають експерти.

На їхню думку, місце, яке звільнила Росія у повоєнній енергетичній архітектурі Європи може зайняти саме Україна, принаймні, на ринку електроенергії та використання газосховищ.

Про це провідні американські аналітики нещодавно дискутували Вашингтоні на конференції, яку організувала Фундація "США-Україна" у співпраці з Посольством України у США.

У час, коли майже половина української інфраструктури зруйнована, а мільйони українців періодично залишаються без світла та опалення через російські бомбардування, Україна непомітно інтегрується у європейську енергосистему, каже Андерс Аслунд, дослідник американського аналітичного центру "Атлантична рада".

«З березня цього року Україна приєдналася до європейської електромережі. Вона була спочатку постачальником, а потім стала імпортувати електроенергію з Європи, коли її електромережу почали бомбардувати росіяни», – каже Аслунд.

Так само з газом, зауважує експерт, Україна зараз імпортує російський газ з Європи. Але це не надовго, бо, за його словами, Росія зберігає транзит через Україну, бо постачає газ фактично лише для двох країн – Словаччини та Угорщини, де вона все ще має підтримку і може зупинити постачання газу для них в один день.

«Це суто політичне рішення», – каже Аслунд.

Україна має стати постачальником енергії для Європи, тому що це забезпечить бізнес-основу для платежів Україні

Натомість Україна зі своїми газосховищами приходить на допомогу Європі. Попри те, що її територію постійно обстрілюють, Україна змогла запропонувати потужності своїх газосховищ європейським країнам, які потребують зробити запаси газу на зиму.

А в наступні роки роль України на європейському ринку може стати ще значнішою, кажуть західні експерти. Як зауважує Аслунд, Європа потребує «зеленої енергетики», яку Україна може виробляти на вітряних та гідроелектростанціях за ціни, з якими європейські виробники не зможуть конкурувати.

Після війни Україна може стати одним з головних постачальників електроенергії для Європи, вважає Курт Волкер, колишній посол США в НАТО, який зараз працює у Центрі аналізу європейської політики (СЕРА).

«Україна має стати постачальником енергії для Європи, тому що це забезпечить бізнес-основу для платежів Україні. Це забезпечить постачання енергії в Європу, але за нижчою ціною для споживачів, і це замінить російську енергію, і це буде ще одна сфера, де можна прискорити в Україні реформи, які вкрай необхідні».

На думку Волкера, реформи в енергетиці Євросоюз і Україна мають починати вже зараз. Адже замість того, щоб надавати Україні бюджетну допомогу, ЄС зможе платити Києву за послуги в постачанні енергоносіїв, каже колишній спеціальний представник США з питань України.

Співробітниця з питань енергетики Трансатлантичної мережі лідерства Дебра Кейган вважає, що зараз, коли значна частина радянської енергетичної спадщини лежить у руїнах, є добрий час для того, щоб модернізувати українську енергомережу, щоб вона відповідала потребам часу.

«Я вважаю, що надзвичайно важливо, щоб ми дивилися на ці рішення з точки зору 21-го століття, замість генераторів, але я думаю, потрібно подивитися на технологію мікромереж, збільшити її застосування до масштабів України», - зазначила пані Кейган.

Подібно до того, як військові в Україні вдосконалюють західні системи озброєння, які їй постачають західні країни, так може статися і в енергетиці»

Мікромережі або розумні мережі - це технологія, що включає невелику кількість споживачів, які використовують місцеве джерело енергії. Така мережа є автономною, але одночасно вона підключена і до централізованої мережі, тобто вона є дуже стійка, вважає дослідниця, яка багато років пропрацювала в урядових установах США.

Єдина проблема – їх ще ніхто не застосовував на території розміром з Україну. Але, як вважає Кейган, у цьому є і переваги – нові технології принесуть приватні компанії, у чиїх інвестиціях Україна вкрай зацікавлена. Також українці, які зарекомендували себе як винахідливі інноватори, можуть бути співтворцями цих змін.

«Ми хочемо залучити до цього приватну промисловість, тому що вони справді володіють багатьма технологіями. І я думаю, що в довгостроковій перспективі це буде велика перевага, бо Україна може стати моделлю, зразком для інших у розвитку технології розумних електромереж. Подібно до того, як військові в Україні вдосконалюють західні системи озброєння, які їй постачають західні країни, так може статися і в енергетиці», – розповіла Кейган.

Дослідниця каже, що за цими технологіями – майбутнє в Європі та США, де замість 5 мільйонів людей, в мережі хочуть мати 5 тисяч людей. Бо таку мережу легше полагодити, і якщо виникає проблема з електрикою, то від мережі не відключиться місцевий шпиталь чи школа.

Українці показали, що вони можуть створити ефективні державні інституції

Залучення західних інвестицій може допомогти вирішити ще одну давню проблему в енергетичному секторі України – корупцію, переконаний аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень США Едвард Чоу, який добре знає українські труднощі.

«У минулому причиною корупції було те, що уряд вручну контролював енергетичною галуззю, встановлював ціни на енергію. Це давало можливості для корупції, і бізнес-групи контролювали сектор. Але українці зараз, коли йшлося про армію, показали, що за допомогою міцного громадського сектора вони можуть створити ефективні державні інституції. Крім того, Україні будуть потрібні гроші, вона потребуватиме великої фінансової допомоги від Заходу», – каже Чоу.

А гроші, як зауважує дослідник, який понад 40 років пропрацював у приватному секторі, завжди приходять з певними умовами. Він каже, що українські урядовці повинні розуміти, що майбутні угоди включатимуть гроші західних платників податків.

«І ці угоди будуть виглядати зовсім не так, як було в минулому», – прогнозує аналітик.

Енергетична інтеграція потягне за собою і всю українську економіку, переконані експерти. Андерс Аслунд прогнозує, що якщо Україна швидко ухвалить спільне законодавство Європейського Союзу, вона могла б стати членом ЄС вже до 2030 року.