Канада засудила вирок Сущенку у Росії

Вирок українському журналісту Роману Сущенку у Росії є спробою придушити тих, хто працює на захист правди. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

Канада засуджує цю спробу придушити тих, хто працює на захист правди

Як відомо, Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпигунстві і призначив йому покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.

Як відзначає УП, власкора "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. При цьому Росія порушила міжнародні правила.

"Як колишній журналіст, я шокована арештом та засудженням українського журналіста Романа Сущенка до 12-ти років в'язниці у Росії. Канада засуджує цю спробу придушити тих, хто працює на захист правди", - заявила Фріланд у Twitter.

Христя Фріланд є активним членом української громади Канади.

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