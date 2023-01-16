Військові з України прибули до США освоювати системи Patriot - ЗМІ

Українські військові прибули на базу Збройних сил США в штаті Оклахома, де навчатимуться працювати з системи протиракетної оборони Patriot, повідомляють журналісти Fox.

Як повідомили у Twitter американські журналісти Fox News Ліз Фріден та Вестфілд Остін, літак із близько ста українцями вже приземлився в аеропорту Форт Сілл. Їхній навчальний курс триватиме кілька місяців і включатиме як теоретичні заняття, так і роботу з тренажерами, і безпосередньо системою Patriot.

“Враховується…як цей потенціал буде використовуватися в Україні. Які види тактики, прийомів і процедур їм найбільше підходять для застосування на полі бою. І як ми можемо коригувати навчальну програму, щоб пришвидшити її, знаючи, що триває боротьба і що нам потрібно запровадити цю систему”, — цитує видання Politico речника Пентагону Пета Райдера.

Як повідомляв Голос Америки , США і Британія разом з іншими країнами, які допомагають Україні захищатися від російської агресії, оголосили, що разом з розширенням видів зброї, яку вони готові надавати, також починають нові навчальні програми для українських військових.

15 січня в Німеччині розпочалося бойове навчання українців, яке має на меті підготувати приблизно 500 солдатів упродовж наступних від п’яти до восьми тижнів. Напередодні британський уряд повідомив, що «найближчими днями» розпочинає навчання українських танкістів, які використовуватимуть британські танки Challenger 2.

6 січня Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу на суму понад 3,75 мільярда доларів. Допомога Україні надходитиме за двома програмами. Військова допомога на суму 2,85 мільярда доларів із запасів Міністерства оборони США буде негайно надана Україні, а допомога на 225 мільйонів доларів, яка надходитиме із фонду Іноземного військового фінансування, буде спрямована на нарощування довгострокового потенціалу та підтримки модернізації української армії. Також допомога на суму в 682 мільйони доларів буде спрямована європейським союзникам та партнерам, аби заохотити їх надавати військову підтримку України та компенсувати пожертвування військового обладнання.

Це вже 29-ий пакет військової допомоги в рамках президентських повноважень. Він є найбільшим з попередніх, санкціонованих адміністрацією президента Джо Байдена з серпня 2021 року.