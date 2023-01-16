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- Голос Америки
Військові з України прибули до США освоювати системи Patriot - ЗМІ
Українські військові прибули на базу Збройних сил США в штаті Оклахома, де навчатимуться працювати з системи протиракетної оборони Patriot, повідомляють журналісти Fox.
Як повідомили у Twitter американські журналісти Fox News Ліз Фріден та Вестфілд Остін, літак із близько ста українцями вже приземлився в аеропорту Форт Сілл. Їхній навчальний курс триватиме кілька місяців і включатиме як теоретичні заняття, так і роботу з тренажерами, і безпосередньо системою Patriot.
“Враховується…як цей потенціал буде використовуватися в Україні. Які види тактики, прийомів і процедур їм найбільше підходять для застосування на полі бою. І як ми можемо коригувати навчальну програму, щоб пришвидшити її, знаючи, що триває боротьба і що нам потрібно запровадити цю систему”, — цитує видання Politico речника Пентагону Пета Райдера.
Як повідомляв Голос Америки, США і Британія разом з іншими країнами, які допомагають Україні захищатися від російської агресії, оголосили, що разом з розширенням видів зброї, яку вони готові надавати, також починають нові навчальні програми для українських військових.
15 січня в Німеччині розпочалося бойове навчання українців, яке має на меті підготувати приблизно 500 солдатів упродовж наступних від п’яти до восьми тижнів. Напередодні британський уряд повідомив, що «найближчими днями» розпочинає навчання українських танкістів, які використовуватимуть британські танки Challenger 2.
6 січня Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу на суму понад 3,75 мільярда доларів. Допомога Україні надходитиме за двома програмами. Військова допомога на суму 2,85 мільярда доларів із запасів Міністерства оборони США буде негайно надана Україні, а допомога на 225 мільйонів доларів, яка надходитиме із фонду Іноземного військового фінансування, буде спрямована на нарощування довгострокового потенціалу та підтримки модернізації української армії. Також допомога на суму в 682 мільйони доларів буде спрямована європейським союзникам та партнерам, аби заохотити їх надавати військову підтримку України та компенсувати пожертвування військового обладнання.
Це вже 29-ий пакет військової допомоги в рамках президентських повноважень. Він є найбільшим з попередніх, санкціонованих адміністрацією президента Джо Байдена з серпня 2021 року.
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- Голос Америки
Росія після поразки у "війні на знищення" веде злочинну "війну на виснаження" в Україні. Аналітики коментують стратегію РФ в 2023 році
Обстрілами цивільної інфраструктури в Україні, Путін намагається виснажити українців і створити нову гуманітарну кризу, зауважують оглядачі на Заході. Тому, наполягають аналітики, Україні потрібна вчасна та адекватна оборонна допомога.
Після того, як війна на винищення зазнала поразки в квітні, Росія намагається проводити війну на виснаження в Україні, вважає генерал США (у відст.), колишній командувач сил США у Європі Марк Гертлінг. Причому, каже аналітик, Росія спрямовує свої дії виключно проти українських громадян, що робить таке ведення війни "кричущим" і "злочинним", бо порушує Женевську конвенцію.
"Стратегія виснаження", яку Путін веде проти цивільних "не повинна спрацювати, а Путін має нести відповідальність", - додає Гертлінг.
Після нападу у минулі вихідні, за оцінками Марка Гертлінга, Росія ще має 24-36 ракет на кораблях.
Гертлінг вважає, що Росія поки здатна продовжувати обстріли. Він наводить дані української розвідки про те, що в Чорному морі є 6 російських ракетоносіїв та 2 підводні човни, як здатні нести 44 крилаті ракети "Калібр". Після нападу у минулі вихідні, за оцінками аналітика, Росія ще має 24-36 ракет на кораблях.
"Ці ракеті Х-22 можуть обійти більшість об'єктів протиповітряної оборони, тому, ймовірно, буде більше ударів, кожен з яких - ще один воєнний злочин", - твітує Гертлінг.
Щоб протистояти цій війні, Україна має отримувати оборонну допомогу, і це відбувається, зазначає він.
Захід має допомогти Україні виграти не лише заради України, але і заради Європи, а також заради самої Росії, каже колишній представник Держдепу з питань України Курт Волкер.
Для безпеки Європи, ми повинні спершу допомогти Україні досягнути перемоги в обороні проти Росії - чим швидше, тим кращеКурт Волкер
"Для безпеки Європи, ми повинні спершу допомогти Україні досягнути перемоги в обороні проти Росії - чим швидше, тим краще", - пише колишній посадовець в статті для стокгольмського центру Східно-Європейських студій.
Росіяни страждають від війни в Україні, пише колишній посадовець, адже попри нездатність російських військових перемогти, Путін не відступає. Російські військові несуть надзвичайні втрати, страждають від хвороб та гіпотермії, але "коли вони вмирають, Путін кидає більше нетренованих російський військових у бій", вказує Волкер.
Попри значні жертви, Путін не думає завершувати війну, а нападає на цивільних в Україні, намагаючись створити нову гуманітарну кризу, щоб змусити Захід вимагати від України йти на невигідні перемовини, пише колишній посадовець. Він застерігає від такої тактики.
Американський Інститут вивчення війни погоджується - Кремль готується до затяжної війни, навіть якщо російські рішучі дії зазнають поразки в 2023 році.
Російські сили можуть готуватись до масштабного наступу цього року, або, як альтернатива, більших нападів без загальної наступальної операції, вважають в Інституті.
"Є ознаки на користь можливої контратаки, щоб протистояти українському контрнаступу, якій Росія хоче зупинити", - твітує ISW.
Також, говорять оглядачі Інституту, Кремль, ймовірно, розширить військову присутність в Білорусі, перед масштабними навчаннями, які можуть підтримати бойову операцію в вересні 2023 року.
- Голос Америки
Настав час обрати демократію чи авторитаризм, спільноту чи хаос, любов чи ненависть - Байден у зверненні до Дня Мартіна Лютера Кінґа
У понеділок, 16 січня, американці відзначають День Мартіна Лютера Кінґа. У день пам'яті борця за громадянські права президент США Джо Байден виголосив промову перед представниками Національної мережі дії.
Очільник Білого дому зазначив, що навіть через десятиліття після смерті Кінґа перед американським суспільством постають питання вибору, які існували в його час.
“Перед нами - ще одна переломна точка в історії нашої країни. Це визначить, як країна виглядатиме через кілька десятиліть. Настав час обрати те, що ми обираємо: демократію чи авторитаризм, спільноту чи хаос, любов чи ненависть. Це питання нашого часу”, - заявив Байден.
Також він закликав американців пригадати спадщину Кінга. “Якщо ми обернемося на життя Кінґа і його спадок, на мій погляд, вони покажуть нам шлях вперед. Ми просто повинні оглянутися назад”, - зазначив Байден.
Напередодні федерального свята - у неділю, 15 січня, - Джо Байден виступив у баптистській церкві Ебенезера в Атланті, де закликав американців уникнути чвар, екстремізму та несправедливості, повідомило агентство Reuters. Байден наголосив, що Кінґ завжди надихав його як герой-політик. Та нагадав, що спадщина Кінґа є наочним доказом того, що демократія не гарантована і її потрібно захищати.
Про вплив Кінґа на сьогодення заявила також місія США в ОБСЄ. У своєму Twitter представники місії написали: “Починаючи з 1986 року, третій понеділок січня є офіційним святом у США на честь Мартіна Лютера Кінґа-молодшого. Він був одним із найвідоміших захисників невід’ємних прав. Його спадщина та дії продовжують впливати на людей в усьому світі”.
У неділю Кінґу виповнилося б 94 роки. Він був убитий у віці 39 років у 1968 році в Мемфісі, штат Теннессі, прихильником расової сегрегації Джеймсом Ерлом Реєм. Кінг був пастором церкви Ебенезер з 1960 року.
- Голос Америки
Російські війська ґвалтували українських жінок, чоловіків і дітей на окупованих територіях - NYT
На окупованих територіях України російські війська скоювали сексуальне насильство щодо жінок, чоловіків і дітей. Розповідь про відповідні задокументовані свідчення слідчих опублікувало видання The New York Times.
“Це огидно, і за це має настати відповідальність”, - написала сьогодні у Twitter посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, реагуючи на інформацію, наведену в статті. Вона назвала наведені випадки "гарно задокументованими".
Українські слідчі документують злочини сексуального характеру у всіх регіонах, де побували російські війська, включаючи зґвалтування, примушування до оголення і тортури: у Київській, Чернігівській, Харківській, Донецькій областях, а також на Херсонщині, пише видання.
Докази свідчать, що російські сили використовували сексуальні злочини як зброю війни, - розповіла виданню The New York Times Анна Сосонська, слідча Генеральної прокурори України.
Жертвами ставали люди віком від 80 років до 4-річної дівчинки, йдеться у звіті слідчих прокуратури. У ньому також детально описано понад десяток випадків групових зґвалтувань, примусу членів родини спостерігати за сексуальним насильством над родичем та сексуального насильства над затриманими.
Анна Сосонська нагадала, що сексуальні злочини, будучи поширеними та нищівними під час війни, часто залишаються прихованими під шаром сорому, стигми та страху.
За інформацією The New York Times, прокурор Генпрокуратури України Ірина Діденко відкрила вже 154 справи про сексуальне насильство, але справжня кількість, за її словами, «набагато, набагато більше». За її словами, в одному раніше окупованому селі Київської області психологи виявили, що кожна дев’ята жінка зазнала сексуального насильства. Сотні людей зазнали таких же тортур у російських ізоляторах.
Офіційна Москва традиційно заперечує звинувачення в порушеннях прав людини, незважаючи на численні докази та звіти, зібрані українськими та міжнародними слідчими. Тоді як жертви злочинів продовжують жити в страху через отриману травму. Так, The New York Times цитує 42-річну жінку з Київської області, яка тремтить, коли розповідає про події початку березня, коли російські солдати застрелили її сусіда, а потім зґвалтували її і сусідову дружину. Тепер коли відключається електрика, жінку щоразу охоплює страх, що вони можуть повернутися.
Вейн Джордаш, британський юрист, який консультує українську прокуратуру, сказав, що бачить ознаки мовчазної згоди командирів серед справ, які він розглянув. Свідки повідомили, що командири наказували зґвалтувати або давали вказівки, які наводили на думку, що вони потурали цьому, наприклад, казали солдатам “трохи розслабитися”. У Херсоні слідчі знайшли щонайменше чотири великі слідчі ізолятори з промовистими доказами системних тортур під час російської окупації.
“Є докази того, що російські командири знали про сексуальне насильство з боку підлеглих військовослужбовців в Україні, а в деяких випадках заохочували до цього або навіть наказували”, - розповів Вейн Джордаш агенції Reuters.
Іноземні ЗМІ озвучують труднощі, з якими стикаються жертви насилля, повідомляючи про злочини. Їм важко знайти підтримку від оточення, а у часи війни може виникнути і підозра у "братанні" з ворогом. Дехто з жертв мають суїцидальні думки, інші бояться військової форми та чоловіків взагалі. Лікарі та психологи із міжнародних організацій допомагають їм почати процес загоєння травм.
The New York Times описав тортури над жінкою з Херсона, яку восени мордували 14 днів, зламавши ребро, накладаючи на її ноги, руки та мочки вух затискачі, щоб пропустити через тіло електричний струм, також обливаючи його водою, щоб посилити дію струму. Росіяни знали, що вона працювала з волонтерами, доставляючи допомогу з підконтрольної Україні території мирним жителям Херсона. Вони вимагали від неї зняти пропагандистське відео та розповсюдити матеріали від імені "Єдиної Росії", правлячої політичної партії президента Путіна.
“Це частина геноциду”, – сказала виданню прокурор Ірина Діденко.
- Голос Америки
Фінляндія може передати Україні танки Leopard із дозволу Німеччини
Позиція Фінляндії щодо надання Україні танків Leopard залежить від рішення Берліна. Про це у понеділок, 16 січня, заявив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола, повідомляє Reuters.
“Те, як ми вчинимо з танками Leopard, багато в чому залежить від керівництва Німеччини. Для цього потрібен німецький дозвіл на експорт, і, крім того, німецька оборонна промисловість відіграє дуже важливу роль в отриманні замінного обладнання», - зазначив Савола.
Як заявив минулого тижня президент Фінляндії Саулі Нііністо, питання надання танків Україні ймовірно обговорять цього тижня під час зустрічі “країн-однодумців” у Таллінні, а також на зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині 20 січня, яка пройде під керівництвом міністра оборони США Ллойда Остіна.
За словами Нііністьо, Фінляндія може передати Україні невелику кількість танків Leopard 2, якщо більша група європейських країн також вирішить це зробити.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок, 16 січня, також висловив сподівання, що Німеччина незабаром схвалить передачу бойових танків Україні, повідомляє AP. На думку Моравецького, уряд Німеччини відреагує на зростаючий міжнародний тиск, оскільки Росія невпинно здійснює напади на цивільне населення, житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. "Я не можу уявити, щоб Німеччина змусила нас довго чекати на таку угоду", - сказав Моравецький
11 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна планує відправити в Україну 14 танків Leopard 2 німецького виробництва, але хоче, щоб ця поставка була частиною скоординованих зусиль союзників по НАТО.
Днями видання Politico написало, що Франція та Польща непублічно тиснуть на Німеччину, аби розпочати процес постачання європейськими країнами танків Leopard 2. На тлі критики щодо поставок озброєнь Україні міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала у відставку.
Минулого тижня речниця уряду Німеччини Крістіане Хофман у коментарі польському виданню Interia заявила, що без дозволу уряду Німеччини передача в Україну танків німецького виробництва буде незаконною. При цьому вона чітко не відповіла, чи готовий Берлін погодити ці поставки. "Ми не кажемо "ні" передачі Leopard Україні, тому що ми ще не отримали офіційного запиту щодо цього", - сказала Хофман.
Україна неодноразово заявляла про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на власні джерела повідомляло, що Київ попросив Захід про термінові постачання сучасних танків, аби досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни.
В статті використано матеріали AP, Reuters .
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