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Кондоліза Райс: Давайте переконаємося, що Україна має все необхідне, бо це і наша боротьба. Ексклюзив
Надати Україні всю необхідну військову допомогу, щоб витиснути російські сили, закликала в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» колишня держсекретарка США Кондоліза Райс. Вона вважає, що переговори з Кремлем зараз будуть безрезультатними або вигідними Росії. Занепокоєння спровокувати Путіна не повинно стримувати партнерів від допомоги українцям, які своєю боротьбою підтримують засновану на правилах міжнародну систему, каже Кондоліза Райс.
Раніше цього місяця у Washington Post вийшла стаття Райс і колишнього міністра оборони Роберта М. Гейтса, в якій вони закликали США та союзників різко збільшити військову допомогу, перш за все мобільною бронетехнікою, щоб дати Україні можливість відкинути російські сили.
Райс працювала спочатку в Адміністрації Джорджа Буша старшого, а потім - його сина, ставши першою жінкою, яка очолила Раду з нацбезпеки США (2001-2005), і першою афроамериканкою – Державною секретаркою США (2005-2009). Крім цього вона кілька разів повертался до викладання в Стенфордському Університеті, де починала свою кар`єру, а тепер очолює аналітичний центр Інститут Гувера при Університеті.
Тетяна Ворожко, Голос Америки: У спільній статті із колишнім міністром оборони США Робертом Гейтсом, опублікованій у Вашингтон Пост, ви закликали надати Україні більше і більш потужну зброю. Дехто в США, включно з багатьма республіканцями, вважає, що США вже надто багато допомагають Україні.
Кондоліза Райс, Директорка Інституту Гувера: Я б сказала, що ми дуже допомагаємо Україні, і ми виділили кошти через Конгрес, щоб допомогти ще більше. Це радше заклик до нагальності - нам потрібно надати Україні необхідні засоби, щоб вона могла продовжувати відштовхувати російського агресора. Насправді ми, ймовірно, могли ще кілька місяців тому передбачити, що Україні знадобиться протиповітряна оборона, тому що єдине, що залишилося Володимиру Путіну, - це застосовувати тактику терористів і завдати ракетних ударів по українських цивільних центрах. Ми могли це передбачити.
Давайте будемо працювати на випередження та надамо Україні те, що їй потрібно
Тож давайте будемо працювати на випередження та надамо Україні те, що їй потрібно. Сполучені Штати мають пам’ятати, що кожного разу, коли ми вичікували - у 1914, 1941 та 2001 роках - ми завжди повинні були вводити війська. А цього разу ніхто не просить наших військ. Українці готові боротися і страждати, щоб підтримувати міжнародну систему, в якій неприйнятно знищувати свого меншого сусіда військовою силою; ось що тут поставлено на карту. Америка надзвичайно зацікавлена в тому, щоб дати росіянам урок, що це не дозволено.
Т.В.: Одним із головних аргументів проти такого варіанта є те, що він може спровокувати Путіна на ескалацію, включно з ядерною.
К.Р.: Я не знаю, на що ще можна спровокувати Путіна. Він намагався знищити свого сусіда. Він вдається до терористичної тактики. Вони вчиняють воєнні злочини. Коли я чую, як люди говорять, що ви можете спровокувати Путіна, я думаю, що ще він може робити?
Якщо думати про ядерну зброю - так, це ймовірність не нульова, але, я думаю, що Путін, як не дивно, дбає про свій міжнародний авторитет. Це перетворить Росію на велику Північну Корею, державую–ізгоя у майбутньому. Не лише ми попереджали Путіна, але й індуси та китайці про те, що ядерний варіант не варто навіть розглядати. Ми не можемо обмежувати себе та українців, намагаючись стримати те, що я вважаю малоймовірним.
Т.В.: Не на офіційному рівні США, але на певному рівні існує поштовх до того, щоб Україна розпочала переговори з Росією вже на цьому етапі – ви, здається, думаєте інакше.
Вимагати переговорів зараз, швидше за все, буде безрезультатним і залишить росіян у кращому становищі, ніж вони будуть, якщо ми дозволимо українцям далі відсунути їхні сили
К.Р.: Так, переговори та дипломатія слідують за ситуацією на місці, а не навпаки. Нам потрібно переконатися, що коли будуть переговори, а вони врешті-решт будуть, Україна буде в найсильнішій позиції. Це не зараз. Ми бачимо, що росіяни знову тиснуть на Донеччину. Володимир Путін оголосив Донеччину і Луганщину територіями Росії - він не зможе погодитися на переговорах віддати територію Росії. Вимагати переговорів зараз, швидше за все, буде безрезультатним і залишить росіян у кращому становищі, ніж вони будуть, якщо ми дозволимо українцям далі відсунути їхні сили.
Не мені вирішувати, коли мають початися переговори. Мені здається, що казати українцям, які постраждали від воєнних злочинів, від знищення своєї території, які бачили, як українських громадян забирають росіяни, вести переговори зараз не те, що ми можемо виправдати як американці. Наразі наша робота полягає в тому, щоб допомогти Україні допомогти нам довести, що дії росіян, не матимуть успіху у світі 2023 року; якщо ви подивіться на ці фотографії, вони виглядають так, ніби вони з 1939 року.
Давайте переконаємося, що Україна має те, що їй потрібно, щоб вести й нашу боротьбу.
Т.В.: Ви зустрічалися і знали Путіна особисто. На вашу думку, він зараз діє раціонально? Чи може він навіть вести раціональний діалог, чи він за межами цього?
К.Р.: Він раціональний у тому сенсі, що він розуміє, що намагається зробити. Ми бачили зміну російських пріоритетів. Спочатку вони мали йти на Київ і скинути український уряд, а потім повернулися на схід і південь, щоб відрізати Україну під Одесою. Тому я вважаю, що він раціональний. Але бути раціональним не означає, що у вас немає ідеологічних і емоційних амбіцій. Я вважаю, що йдеться про реконструкцію Російської імперії, і не можна мати незалежну Україну і реконструювати Російську імперію. Для Путіна в цьому є щось глибоко емоційне, що не означає ірраціональне.
Але це означає, що це щось глибоко емоційне і, можливо, зараз не підлягає обговоренню в його способі мислення. Тому треба допомагати Україні – нехай він бачить, що як би він не хотів цього досягти, цього не станеться, це неможливо. Тоді ми побачимо, чи візьме гору раціональність.
Т.В.: Ви були держсекретаркою у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО, коли Грузії та Україні було відмовлено в Плані дій щодо членства. Оглядаючись назад, ви вважаєте, що це була помилка?
К.Р.: Ми в адміністрації Буша виступали за те, щоб Україна і Грузія мали ПДЧ на Бухарестському саміті. Але НАТО є консенсусною організацією, а консенсусу не було. Тож ми зробили найкраще, що могли тоді, заявили, що Україна та Грузія одного дня стануть частиною НАТО.
Я думаю, що тепер, завдяки хоробрості українців, Володимир Путін зробив одну річ: він фактично наблизив Україну до НАТО, не як члена, а як бенефіціара всього, що НАТО може надати, окрім військ.
Коли нам вдасться допомогти Україні відбити російську агресію, що б це не означало, яким би не було остаточне врегулювання, ми змінимо обличчя Європи на краще. За це маємо дякувати українському народу.
Хтось сказав, що Володимиру Путіну вдалося покінчити з німецьким пацифізмом і шведським нейтралітетом протягом року. Я думаю, що ми побачимо НАТО зі Швецією та Фінляндією. Я навіть не мріяла про це, коли ми були там, у 2008 році. Українці заплатили за це велику ціну, я не хочу цього применшувати. Коли нам вдасться допомогти Україні відбити російську агресію, що б це не означало, яким би не було остаточне врегулювання, ми змінимо обличчя Європи на краще. За це маємо дякувати українському народу.
Т.В.: А зараз? Ви б підтримали, щоб НАТО прийняло Україну ще до завершення бойових дій?
К.Р.: Я думаю, що це важко зробити, тому що це супроводжується гарантією, яку я б не хотіла випробовувати, чесно кажучи, і дати Путіну якусь моральну перемогу. Наразі, як ми стверджували з Бобом Гейтсом, ми маємо бути повністю віддані обороні України, надати, все, що ми можемо надати, щоб українці могли захистити себе - ось де ми повинні бути.
Але настане час, коли – я думаю, це сказав президент Зеленський – ми повинні подумати про те, як убезпечити Україну в майбутньому і які мають бути гарантії безпеки. Але це пізніше. Давайте зараз зробимо все можливе для відсічі агресії, і зробимо це терміново, щоб, коли ми дійдемо до періоду відновлення після війни, Україна була в сильнішій позиції.
Т.В.: Схоже, існує потужний консенсус між адміністрацією України та США щодо того, як має виглядати українська перемога – відновлення українського суверенітету та притягнення Росії до відповідальності за її дії. А як має виглядати поразка Росії?
К.Р.: Я не хочу говорити про поразку Росії. Я сподіваюся, що з російської точки зору є розуміння того, що вони ще не досягли своїх цілей. Оскільки вони цього ще не досягли, то вже поразка. Знаєте, говорили, що Київ впаде за п’ять днів. Ми знаємо, що росіяни мали із собою парадну форму для параду у Києві. Україна вже багато досягла з точки зору того, якими були початкові цілі росіян. Тепер мета Росії – утримати територію, яку вони незаконно анексували. Це наступна мета, яку ми повинні мати - відштовхнути росіян від їхніх намічених амбіцій. Під час війни добре пам’ятати про довгострокові цілі, але досягати короткострокових цілей важливіше.
Т.В.: Чи варто адміністрації та експертному середовищу США готуватися до можливості розпаду Росії, щоб не повторити ситуацію 1991 року?
Колись буде інша Росія, і, сподіваюся, це станеться мирним шляхом
К.Р.: Безсумнівно, ми повинні готуватися до всіх варіантів, але я все ще сподіваюся, що настане час, коли може виникнути інша Росія. Коли все почалося, багато людей покинули Росію - молоді підприємці, люди, які хотіли бути частиною революції, заснованої на знаннях. Тетяно, я викладала деяким із цих росіян на своїх уроках у Стенфорді. Колись буде інша Росія, і, сподіваюся, це станеться мирним шляхом.
Т.В.: Повертаючись до 2008 року, ви вважаєте, що відповідь на агресію Путіна в Грузії мала бути набагато сильнішою, як й в 2014 році - на анексію Криму? Чи вважаєте ви, що адміністрація Буша та адміністрація Обами недостатньо рішуче відреагували й таким чином створили умови для повномасштабного вторгнення Путіна?
К.Р.: Я не знаю, що ще ми могли б зробити щодо Грузії. Чесно кажучи, я вважаю, що ми зупинили російські амбіції взяти Тбілісі. Вони явно хотіли скинути Саакашвілі. Дозвольте мені скористатися цією нагодою, щоб звернутися до Грузії від імені Міші Саакашвілі, який хворий і перебуває під арештом. Я сподіваюся, що колись зрозуміють історичну роль і гуманітарні обставини цієї людини. Але ми зупинили їх у Тбілісі. Грузія залишилася незалежною державою. Так, Росія змогла захопити території Абхазії та Південної Осетії, але, на жаль, вони там вже були як миротворці, що було помилкою, допущеною набагато раніше. Я хотіла би бачити посилення санкцій після Грузії, але, як відомо, ми потрапили у фінансову кризу, були й інші економічні проблеми.
Крим - можливо, могли бути сильніші санкції. Єдине, що я скажу про Крим, ми – Європа і Сполучені Штати, і українці – використали час між анексією Криму і зараз, щоб створити дуже вражаючу українську оборонну міць. Українські військові воюють як сучасні військові; вони борються хитрістю і маневрують, тому частково росіяни мають такі проблеми, адже воюють, як сила 20-го чи 19-го століть. Я вважаю, що Україна зміцнилася після анексії Криму. Я думаю, що Україна почала залагоджувати деякі свої внутрішні конфлікти, і, очевидно, з’явилося сильне почуття української національної ідентичності, навіть у тих, хто на сході. Хоча я сподівалася, що ми зробимо більше, цей час не було втрачено.
Т.В.: Вас здивувала реакція українців і щоб ви хотіли сказати українцям безпосередньо?
Я б сказала українському народу «дякую». Дякуємо вам за те, що ви відстоюєте принципи та цінності, які ми сповідували протягом усіх цих років – свободи особистості, свободи та права визначати своє майбутнє.
К.Р.: Всі були здивовані можливостями України, але не реакцією. Я була у Києві багато разів, була і в інших куточках України. Я знаю, наскільки сильна ідентичність українського народу. Я знаю, як вони люблять свою мову, яка дуже відрізняється від російської. Я кажу людям, що дуже добре розмовляю російською, але можу робити помилки в українській, бо це не одна мова. Так, я все це знаю. Але варта подиву єдність країни, готовність до самопожертви, майстерність українських військ. Я б сказала українському народу «дякую». Дякуємо вам за те, що ви відстоюєте принципи та цінності, які ми сповідували протягом усіх цих років – свободи особистості, свободи та права визначати своє майбутнє.
Америка, я вірю, з вами. Американці, я вірю, з вами. Я дуже вдячна, що українці відреагували так, як вони це зробили. Це дуже важко, і, безсумнівно, і надалі буде важко. Але я сподіваюся, що український народ також вірить, як і я, що ми будемо з вами, коли агресору буде дано відсіч і настане час відбудовуватися.
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Кондоліза Райс: Надати Україні всю необхідну військову допомогу потрібно вже зараз. Відео
Занепокоєння спровокувати Путіна не повинно стримувати партнерів від допомоги українцям - вважає колишня держсекретарка США Кондоліза Райс, яка зараз очолює аналітичний центр при Стенфордському університеті. З нею спілкувалась Тетяна Ворожко.
- Голос Америки
«Про яке верховенство права можна говорити без справедливості?», – Еміне Джапарова. Відео
«Про яке верховенство права можна говорити без справедливості? Уявіть собі матір, яка щойно втратила свою новонароджену дитину, як це сталося в Запорізькій області, коли Росія в листопаді обстріляла пологовий будинок», – Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України.
США шукають додаткові механізми, щоб притягнути до відповідальності «Групу Вагнера»
Високопоставлені представники США заяили про стурбованість діяльністю російської «Групи Вагнера», яка бере участь у боях на Донбасі, набирає нових бійців з числа російських ув’язнених та найманців в інших країнах, та яку звинувачують у численних воєнних злочинах в Україні та порушеннях прав людини в країнах Африки.
Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив у четвер, що США ще не внесли найманців «Групи Вагнера» до списку закордонних терористичних організацій, але шукають способів, як притягнути її до відповідальності.
«Є низка повноважень, які ми вже застосували проти «Групи Вагнера», і ми продовжуватимемо шукати інші механізми, щоб притягнути групу до відповідальності», – сказав Прайс під час брифінгу в Державному департаменті.
Розмовляючи з журналістами, він сказав, що ця група частіше стала згадуватися в повідомленнях через те, що її керівник, наближений до президента Росії Володимира Путіна Євген Пригожин заявив, що його група взяла місто Соледар на Донеччині. Прайс сказав, що США не можуть підтвердити цієї інформації, але він додав, що «не сумнівається», що «Групу Вагнера» спіткає в Україні така ж невдача, як до цього спіткала регулярні російські війська.
«Ми бачили повідомлення про десятки тисяч бійців «Вагнера», активних на полі бою, але так само, як часткова мобілізація, так само як додаткові призови регулярних російських сил не змогли змінити хід битви, так само ми не сумніваємося, що введення сил «Вагнера», – навіть десятків тисяч військ «Вагнера», – ми не сумніваємося, що ці зусилля спіткає та ж доля, яку спіткали інші російські зусилля перед обличчям українського контрнаступу», – сказав Нед Прайс.
На запитання про те, чому «Групу Вагнера» ще досі не було внесено до списку іноземних терористичних організацій, Прайс сказав, що «Групу Вагнера» та її керівника вже внесено до низки санкційних списків.
«Групу Вагнера», її лідера, пана Пригожина, внесли до санкційних списків у відповідності до низки повноважень [уряду США]. Справа полягає в тому, що ми шукаємо всі відповідні та доречні повноваження, щоб притягнути до відповідальності тих суб’єктів та організації, які несуть відповідальність за цю жорстоку війну проти українського народу. Якщо є додаткові повноваження, в рамках яких було б допустимо, доцільно та ефективно застосувати санкції проти «Групи Вагнера» чи Пригожина, ми оцінимо це та застосуємо їх, як зможемо», – сказав Нед Прайс.
У липні 2022 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох росіян та п'яти компаній, пов'язаних з Пригожиним, який перебуває у санкційному списку США з 2016 року через воєнні дії проти України. У 2018 році американське Міністерство юстиції звинуватило підприємця та його Агентство інтернет-досліджень у втручанні у президентські вибори у США у 2016-му році.
2020 року Управління контролю за іноземними активами (OFAC), яке є підрозділом Мінфіну США, наклало санкції на фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з Пригожиним. Обмеження застосували проти компаній, розташованих у Судані, Гонконгу та Таїланді, які американське відомство вважає причетними до ухиляння Пригожина від санкцій США.
Також у четвер, 12 січня, під час брифінгу для преси координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі сказав, що США не можуть підтвердити інформацію про взяття міста Соледар на Донеччині військами «Групи Вагнера». Кірбі сказав, що існують суперечливі повідомлення, але «ми не на місці, тож ми не в змозі це підтвердити».
Щодо самого Соледара, то, за словами Кірбі, цей невеличкий населений пункт, в якому до війни проживало до 10 тисяч жителів, не має великого стратегічного значення для росіян, але у керівника «вагнерівців» є до цього місця економічний інтерес.
«Це маленьке село на Донбасі. Ми вважаємо, що російський інтерес до цього подвійний. По-перше, тому що вони бачать його як ключ до їхньої здатності захопити, а потім утримувати Бахмут, – сказав Кірбі. – Там також є соляні шахти. Тож ми також вважаємо, що є певний економічний стимул, зокрема у пана Пригожина, щоб заволодіти ними».
Про те, що Пригожин поєднує військові та економічні інтереси, речник Білого дому, згадував раніше. Як повідомляв «Голос Америки», на початку січня, посилаючись на розсекречені дані, Кірбі заявляв, що Пригожин «витрачає понад 100 мільйонів доларів щомісяця на фінансування «вагнерівців» в Україні. Також, за словами Кірбі, «Група Вагнера» розплачувалася за протипіхотні ракети, які Росія закупила нещодавно у Північної Кореї.
У четвер інший високопоставлений представник США висловив серйозну стурбованість повідомленнями про те, що «Група Вагнера» «прагне вербувати солдатів із Сербії та інших країн».
Про це радник Державного департаменту США Дерек Шолле заявив під час переговорів у Белграді з президентом Сербії Александром Вучичем.
«Я не знаю, чи є занепокоєння [в Сербії], ми говорили про наші занепокоєння, і ми з нетерпінням чекаємо співпраці з урядом тут, у Белграді та інших місцях, де «Вагнер» активний, щоб покласти край їхній діяльності», – сказав американський дипломат.
«Голос Америки» розповідав про те, що делегація США в ООН у вівторок звинуватила «Групу Вагнера» у втручанні у внутрішні справи африканських країн та «збільшенні ймовірності зростання насильницького екстремізму» в регіоні Сахель, що між Сахарою та Суданською саванною і включає 12 країн.
Виступаючи під час брифінгу Ради Безпеки ООН щодо Західної Африки та Сахелю у вівторок, Річард Міллс, заступник представника США в ООН, сказав, що «Сполучені Штати глибоко стурбовані безпековою, гуманітарною та політичною кризами, що відбуваються в Сахелі». Він додав, що «присутність та операції «Групи Вагнера» не тільки не справляються з безпосередньою загрозою насильницького екстремістського руху, але й фактично збільшують ймовірність зростання насильницького екстремізму».
На початку січня «Голос Америки» також повідомляв що Проект розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) назвав Пригожина «Корупціонером року - 2022».
«Пригожин – олігарх, який цього року став живим символом найжахливіших явищ Росії, брудні гроші, брутальне насильство, цинізм і безкарність навіть перед російським законом – всі похідні корупції, що схвалюється державою, об'єднуються в його постаті», – мовиться у заяві, яку OCCRP опублікував на своєму сайті.
На початку грудня Державний департамент наклав санкції на «Група Вагнера», визнавши її однією з організацій, що обмежують свободу релігії за її діяльність у Центральноафриканській Республіці.
Також сенатори від Республіканської та Демократичної партій США, на початку грудня подали до Сенату США законопроект, який передбачає визнання «Групи Вагнера» терористичною організацією.
За словами законодавців, злочини «вагнерівців» включають «вбивства та погрози журналістам, викрадення дітей, застосування нервово-паралітичної речовини проти цивільних, катування, зґвалтування та торгівлю жінками та дітьми».
"Організацію Трампа" оштрафували на 1,6 мільйона доларів за податкове шахрайство
Компанію Дональда Трампа сьогодні, 13 січня, оштрафували на 1,6 мільйона доларів за схему, згідно з якою топ-менеджери колишнього президента США ухилялися від податків на доходи фізичних осіб за щедрі блага для працівників – надані їм додаткові переваги окрім зарплати.
Як повідомляє АР, це "символічне покарання і навряд чи серйозний удар для підприємства з мільярдними активами". Штраф був єдиним покаранням, яке суддя міг накласти на "Організацію Трампа" після того, як суд визнав її винною минулого місяця у 17 податкових злочинах, включаючи змову та фальсифікацію ділової документації.
Сума, встановлена суддею Хуаном Мануелем Мерчаном, була максимально дозволеною законом - подвійною сумою податків, які не сплатили керівники компанії за отримані через неї блага, включаючи безкоштовну оренду квартир у будівлях Трампа, розкішні автомобілі та навчання у приватній школі.
Мерчан дав компанії 14 днів для оплати. Сам Трамп не фігурував у суді і заперечував будь-яку інформацію про те, що його керівники незаконно ухилялися від податків.
У заяві, опублікованій після винесення вироку, Організація Трампа заявила, що не зробила нічого поганого і подасть апеляцію. «Ці політично вмотивовані прокурори не зупиняться ні перед чим, щоб дійняти президента Трампа і продовжити нескінченне полювання на відьом, яке почалося в день, коли він оголосив про своє президентство», — йдеться в повідомленні.
У залі суду не було ні колишнього президента, ні його дітей, які допомагали керувати та просувати "Організацію Трампа". “Хоча штрафи – менші за вартість квартири в Trump Tower – недостатньо великі, щоб вплинути на діяльність або майбутнє компанії, засудження є чорною плямою на репутації республіканця як кмітливого бізнесмена, який проводить кампанію, щоб повернутися у Білий дім”, - пише АР.
Поза залою суду окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг, демократ, сказав, що він хотів би, щоб закон передбачав більш суворе покарання. «Я хочу бути дуже чітким: ми не вважаємо, що цього достатньо, — сказав він. – Наші закони в цьому штаті повинні змінитися, щоб зафіксувати цей тип системного та кричущого шахрайства, що триває більше десяти років». Окрім компанії, у справі було звинувачено лише одного керівника – колишнього фінансового директора "Організації Трампа" Аллена Вайссельберга, який минулого літа визнав себе винним в ухиленні від сплати податків на 1,7 мільйона доларів.
У вівторок його засудили до п'яти місяців ув'язнення. Кримінальна справа стосувалась фінансової практики та домовленостей про оплату праці, які компанія припинила, коли Трампа було обрано президентом у 2016 році. За роки роботи головним фінансистом компанії Вайссельберг отримав безкоштовну квартиру в будівлі під брендом Трампа на Манхеттені з видом на річку Гудзон. Вони з дружиною їздили на автомобілях Mercedes-Benz, орендованих компанією. Коли його онуки ходили в ексклюзивну приватну школу, Трамп оплачував їхнє навчання.
Кілька інших керівників отримали подібні бонуси.
Коли його викликали свідчити проти "Організації Трампа" на суді, Вайссельберг зізнався, що він не платив податки з цієї винагороди, і що змовився з віце-президентом компанії приховати отримувані блага, змусивши компанію видати фальсифіковані податкові форми W-2.
Помічник окружного прокурора Джошуа Стайнґлас сказав присяжним, що Трамп також особисто зіграв роль у податковому шахрайстві, оскільки підписував документи про оренду квартири Вайссельберга.
Але останній планував взяти відповідальність на себе і заявив, що ніхто в родині Трампа не знав про це порушення. “Це моя особиста жадібність призвела до цього”, - сказав від присяжним, затинаючись. На суді юристи Trump Organization повторювали ці слова: «Вайссельберг зробив це для Вайссельберга». Натомість сьогодні було зроблено заяву, що “йому погрожували, залякували і тероризували. Йому дали вибір: визнати себе винним і відсидіти 90 днів у в’язниці або залишитися у в’язниці до кінця свого життя – і все це замість корпоративного автомобіля та стандартних бонусів для працівників”.
Як пише АР, оштрафована компанія може зіткнутися з репутаційними втратами.
Крім того тривають й інші розслідування щодо колишнього президента та його бізнесу. Так, генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подає до суду на Дональда Трампа та Trump Organization, стверджуючи, що вони ввели в оману банки та інші установи щодо вартості багатьох активів. Вона назвала це «мистецтвом красти». Суд призначив судове засідання на жовтень.
ФБР продовжує розслідування зберігання Трампом секретних документів.
А Комітет Палати представників, який розслідував штурм Капітолію 6 січня 2021 року, рекомендує розпочати щодо Трампа кримінальне розслідування. Рекомендація Комітету носить символічний характер, а остаточне рішення про відкриття кримінальної справи, як повідомляв Голос Америки, ухвалюватиме Мін’юст США.
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