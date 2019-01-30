Екс-розвідники США допомагали Об'єднаним Арабським Еміратам шпигувати за користувачами iPhone

Колишні співробітники американських спецслужб брали участь у хакерських зламах мобільних телефонів критиків влади Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це йдеться у новому розслідуванні інформаційної агенції Reuters.

Проект під назвою Raven відслідковував комунікації активістів, представників іноземних урядів та бойовиків, які, на думку уряду Об'єднаних Арабських Еміратів, становили загрозу. Команда Raven також здійснювала хакерські злами телефонів жертв, використовуючи шпигунське програмне забезпечення під назвою KARMA, яке експлуатує вразливість системи відправки повідомлень iMessage на смартфонах iPhone.

Шпигунське програмне забезпечення експлуатує вразливість системи відправки повідомлень iMessage на смартфонах iPhone

Повідомляється, що ціллю Raven стали сотні активістів, урядовці та підозрювані в актах тероризму. Федеральне бюро розслідувань США, відзначає видання, нині розслідує, чи колишній американські правоохоронці, залучені до проекту Raven, передавали засекречену інформацію уряду Об'єднаних Арабських Еміратів. З розслідуванням ФБР буцімто співпрацює один із колишніх учасників проекту.

У ФБР відмовились коментувати розслідування інформаційної агенції.