Іспанський уряд проводить арешти, щоб не допустити каталонський референдум

Іспанська поліція затримала в Каталонії принаймні 14 посадовців і конфіскувала бюлетені під час рейдів у середу, щоб не допустити проведення референдуму про незалежність регіону.

Не робіть цього. Повертайтеся до законності й демократії. Референдум - це химера.

У відповідь на це у Барселоні тисячі прихильників незалежності вийшли на демонстрації протесту.

Їхні лідери закликають до мирного спротиву і наполягають, що голосування таки відбудеться 1 жовтня .

Посадовців у самоврядних органах Каталонії попередили, що їх притягнуть до судової відповідальності, якщо вони проведуть регіональний референдум, який Конституційний суд Іспанії визнав незаконним.

Іспанський прем’єр-міністр Маріано Рахой у телевізійному зверненні закликав сепаратистських лідерів Каталонії “припинити ескалацію радикалізму і непокори”.

“Не робіть цього. Повертайтеся до законності й демократії. Референдум - це химера”, - переконував Рахой каталонців, наполягаючи, що Мадрид зобов’язаний законом втрутитися у події в Каталонії.

Представники каталонського самоврядування стверджують, що Мадрид фактично запровадив надзвичайний стан у регіоні, позбавивши його автономних прав.

Міжнародні новинні агенції наводять дані опитувань, згідно з якими понад 70% мешканців Каталонії (7,5 млн.) підтримують проведення референдуму.

Але ті ж опитування показують, що каталонці поділені приблизно навпіл відповідно до намірів голосувати за чи проти незалежності.

Два місяці тому прихильників незалежності було 41.1%, противників - 49.4%.

Більша частина історичної Каталонії була приєднана до іспанської держави у 15 сторіччі. Північні каталонські території стали частиною Франції.

Після закінчення режиму правління генерала Франко Каталонія активно розвивала самоврядування та відроджувала свою самобутню мову й культуру.

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