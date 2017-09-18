Приватна "євроінтеграція" олігархів - паспорти за гроші

Українські олігархи та представники інших країн, еліти яких звинувачують у корумпованості, масово отримують паспорти країн Європейського Союзу в межах спеціальних програм, що приносять мільярди деяким державам.

Газета Guardian пише, що має доступ до списків із сотнями імен підприємців та осіб з політичним впливом, які отримали громадянство Кіпру.

У публікації йдеться, що Ігор Коломойський, український підприємець та колишній голова державної адміністрації Дніпропетровської області, здобув кіпрський паспорт 2009 року.

Guardian цитує відповідь речника Коломойського, що “він отримав громадянство Кіпру як визнання його суттєвих інвестицій у тій країні”.

Згідно зі статтею у кіпрських списках також є ім’я Геннадія Боголюбова, колишнього партнера Коломойського у заснуванні Приватбанку.

Центральний банк України стверджував, що власники Приватбанку незаконно забрали з нього мільярди доларів, що призвело до необхідності націоналізації банку та підтримки його коштами платників податків.

Британська газета також пише, що “кіпріотом” став народжений в Україні російський мільярдер Костянтин Григоришин, який відмовився підтверджувати інформацію.

Раніше програма отримання громадянства за інвестиції на Кіпрі була більш неформальною, але з 2013 року офіційні правила вимагають, щоб заявники вклали принаймні 2 мільйони євро у нерухомість на острові, або 2,5 мільйонів у компанії, чи в урядові облігації.

З 2013 року уряд Кіпру, продаючи інвесторам права на проживання та громадянство, зібрав 4 мільярди євро.

Мільярди завдяки таким схемам отримує також Португалія.

У більшості країн такі схеми діють закрито, лише Мальта поблікувала списки заявників.

Система віз для інвесторів діє також у Великій Британії, але нещодавно втратила популярність після запровадження нових правил з суворішими фінансовими перевірками.

Систему імміграції для інвесторів мають і Сполучені Штати Америки (EB-5 Immigrant Investor Programme).

Прихильники таких програм називають їх способом приваблювати капітали і талановитих людей.

Проте деякі політики та громадські активісти називають програми так званих “золотих віз” аморальними і такими, що підривають принципи інституту громадянства та вказують, що більшість з тих програм таємні, а отже майже неконтрольовані.

2013 року поліція у Португалії заарештувала 11 посадовців та отримувачів “золотих віз” у межах рослідування корупції.

Подібні звинувачення лунають на Мальті.

Американська преса вказувала на те, що американські компанії рекламують можливість отримання права на проживання у США в обмін на інвестиції у їх бізнес.

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