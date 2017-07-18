США нагадали Росії про відповідальність за катастрофу МН17

Вашингтон заявив про підтримку Об’єднаної слідчої групи і висловив довіру системі правосуддя Нідерландів





США виступили з недвозначним нагадуванням про те, що Росія несе відповідальність за загибель 298 людей в результаті збиття пасажирського літака над територією України в 2014 році.

США висловлюють глибоке співчуття родичам та друзям загиблих.

Про це йдеться у заяві прес-секретаря державного департаменту США Гедер Науерт, опублікованій на офіційному сайті відомства .



Літак «Малайзійських авіаліній», що здійснював рейс MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом.



Президент Росії Володимир Путін заперечує причетність до інциденту, але слідчі Нідерландів прийшли до висновку, що літак був збитий ракетою класу земля-повітря, випущеною з контрольованої сепаратистами території.



«Очолювані Росією сили на сході України випустили ракету з системи «Бук» класу земля-повітря, завезену на суверенну територію України з Росії, якою був збитий рейс МН17», - йдеться у заяві прес-секретаря Держдепартаменту.

«Сполучені Штати будуть і надалі підтримувати зусилля Об’єднаної слідчої групи і закликають інші країни до повноцінної співпраці, щоб домогтися притягнення винних до відповідальності», - наголошує Гедер Науерт.



«Ми вітаємо недавнє рішення групи передати справу до компетентного суду Нідерландів для притягнення до відповідальності тих, хто винен у цій трагедії. Ми повністю впевнені в здатності нідерландської системи кримінального судочинства забезпечити всебічність, об’єктивність і справедливість процесу», - йдеться у заяві.



Заяву опубліковано в третю річницю трагедії на тлі спроб адміністрації Дональда Трампа запустити мирні переговори в Україні.



Держсекретар Рекс Тіллерсон призначив зовнішньополітичного «яструба» Курта Волкера спецпосланцем США на переговорах з Москвою після порушень угод про припинення вогню, досягнутих за посередництва західних держав.

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