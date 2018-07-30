Зграї кенгуру налітають на трав'яні ділянки в столиці Австралії Канберрі – на спортивних полях міста, задніх дворах і на узбіччі доріг – через нестачу їжі, повідомляє CNN.

Мешканці Канберри публікують у соціальних медіа фотографії сумчастих, які виходять за межі звичного для них середовища проживання. Існує ризик, що голодні кенгуру можуть вмирати на дорогах, оскільки час їхнього прийому їжі збігається з годиною пік.

Кенгуру їдять траву, листя дерев, квіти, мох та комах. Експерти пояснюють, що рослинності стало менше через холодну та суху зиму цього року.

Водіння в районах з великими популяціями кенгуру не рекомендується під час світанку та сутінків, коли у тварин періоди прийому їжі, оскільки вони можуть стрибати перед рухомими транспортними засобами без попередження.

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