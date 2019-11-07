Трамп хотів, щоб Зеленський зробив заяву про розслідування, Байдена та Клінтон - свідчення посадовця Держдепу

Посадовець Державного департаменту США Джордж Кент заявив на слуханнях у Конгресі, що за словами посла США до ЄС Гордона Сондленда президент США хотів, щоб президент України Володимир Зеленський публічно зробив заяву, яка би згадувала Клінтон та Байдена. Витримки із свідчень посадовця опублікували Демократи.

Як відомо, у США триває розслідування щодо початку процедури імпічменту Трампа. Демократи стверджують, що Трамп тиснув на Україну, щоб домогтися початку там розслідувань, які б зашкодили політичним опонентам президента США. У Трампа ж заявляють, що прагнули розслідувань з приводу актуальних закидів щодо корупції в Україні, у якій могли бути залучені українські громадяни, та щодо буцімто втручання у вибори президента США 2016-го року з території України.

"Посол Гордон Сондленд спілкувався із президентом США. Президент, говорячи спрощено, хотів, щоб президент Зеленський підійшов до мікрофона і озвучив слова "розслідування", "Байден" та "Клінтон”, - йдеться серед іншого у свідченнях Кента.

Демократи заявляють, що свідчення Кента є доказом того, що Трамп прагнув отримати "компромат" на політичних опонентів.

Президент США у четвер заявив у Twitter, що "демократи та жалюгідні провідні ЗМІ" намагаються ускладнити перемогу Республіканців та самого президента США на виборах 2020-го року.

"Новий сфабрикований імпічменту вже шкодить їм самим!", - твітує президент США.

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