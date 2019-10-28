Чи вплине імпічмент на підтримку України з боку США? Американські експерти

"Ми втілюємо важливу стратегію щодо України. Народ України має знати, що Америка його підтримує", - наголосив державний секретар США Майк Помпео під час спілкування з журналістами у Канзасі 24-го жовтня.

Він нагадав, що адміністрація США під керівництвом президента Дональда Трампа зробила для допомоги України більше, ніж попередники. "Ми втілювали єдину місію по відношенню до України", - заявив Помпео, відповідаючи на питання щодо існування двох паралельних каналів у відносинах з Україною, про що, зокрема говорив у свої свідченнях тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Проблема ускладнюється ще й тим, що наразі немає постійних послів США в Києві та Москві

Тим не менш, говорять експерти, залишається невизначеність, яким чином розслідування щодо імпічменту вплине на здатність США впроваджувати ефективну політику щодо України. Одне з питань - кадрове. Хтось, як колишній спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, подав у відставку. Інші – як Джордж Кент, заступник помічника державного секретаря США з європейських і євразійських справ, та Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони з питань Росії, України та Євразії - беруть учать в розслідуванні в якості свідків. Свідчення у Конгресі Вільяма Тейлора, голови дипломатичної місії США в Києві, викликало критику з боку президента Дональда Трампа, який назвав його представником опозиції до себе всередині Республіканської партії.

"Припускаю і сподіваюсь, що політика України перебуває в руках людей, відповідальних за таку політику: Джорджа Кента, Філа Рікера (виконувача обов'язків помічника секретаря, керівника Бюро європейських та євразійських справ - ГА), Тіма Моррісона (керівника відділу Євразії Ради нацбезпеки Білого Дому - ГА), Білла Тейлора та Лори Купер", - говорить колишній високопосадовець Державного департаменту та екс-президент Дому свободи Девід Креймер, зараз дослідник Міжнародного університету Флориди.

Для дослідника очевидно, що політика не має перебувати в руках особистого юриста Дональда Трампа Руді Джуліані, чи Ґордона Сондленда, посла США в ЄС. Але проблема ускладнюється ще й тим, що наразі немає постійних послів США в Києві та Москві.

На думку керівниці фірми стратегічного консультування Fianna Strategies Моллі Мак`ю, зараз фактично ніхто не відповідає за політику США щодо України. На її думку, те, що колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер залишив посаду, є втратою для американсько-українських відносин.

"Незважаючи на те, що він був на неоплачуваній волонтерській посаді, принаймні його цілі були відомі. Його довгострокові погляди на Україну були дуже чіткими, і це заспокоювало українців. Курт був зрозумілою фігурою у Вашингтоні і потужним прихильником України з багатьох питань", - говорить вона.

Марку Сімаковському, старшому досліднику Атлантичної ради, який за президентства Барака Обами обіймав посаду директора з питань Росії в Раді з нацбезпеки США, теж важко сказати, хто наразі опікується українською політикою і чи є така людина взагалі. Він припускає, що багато повноважень перейде до Філіпа Рікера, виконувача обов'язки помічника секретаря.

"Посол Рікер (…) є відмінним та досвідченим фахівцем. Я припускаю, що після відставки Волкера він стане ключовою фігурою щодо України. Але він опікується дуже багатьма питаннями".

Великою втратою відхід Волкера назвав й колишній посол США в Україні Джон Гербст, який очолює Євразійський центр в Атлантичній раді.

"В Адміністрації розуміють, що треба щось робити через відхід Курта і, наскільки я знаю, щось відбувається, щоб переконатися, що його повноваження буде хтось виконувати", - говорить він.

На думку Мак`ю і Сімаковського, те, що багато високопосадовців Державного департаменту і Пентагону, які займаються українськими питаннями, залучені у розслідування щодо імпічменту, шкодить Україні і американо-українським відносинам.

"Їм буде важко провадити політику, бути впевненими у підтримці Білого дому, коли на когось із них дивляться скептично, тому що вони виконали свій обов’язок і мають відповідати на запитання на Капітолійському пагорбі. На жаль, я думаю, багато чиновників намагаються триматися осторонь політики щодо України, оскільки це може зруйнувати їхні кар'єри", - говорить Сімаковські.

"Люди з Державного департаменту, для яких Україна – одне з 20 питань, якими вони мають опікуватись, зараз причетні до внутрішніх розслідувань, свідчень та повісток. І це зашкодить усьому, що ми робимо в регіоні, не лише в Україні, але особливо в Україні", - говорить Мак`ю.

Втім Гербст вважає, повернення до традиційного каналу прийняття політичних рішень вже почалося і сталося це до початку розслідування щодо імпічменту.

"Це повернення до норми почалося до того, як спікерка Пелосі оголосила про початок розслідування щодо процедури імпічменту, коли Трамп змінив своє рішення щодо військової допомоги. Цікаво, що не було взагалі критики від впливових республіканців на адресу тих людей, які виступили зі свідченнями перед трьома комітетами Конгресу. Це дуже важливо".

Також Гербст вважає, що Державний секретар США Майк Помпео отримав забагато критики через ситуацію із тиском на Україну.

"Він має гарні політичні інстинкти і важливо пам’ятати, що саме він призначив Тейлора тимчасовим повіреним в Україні".

Дослідники також вказують, що значну роль, хоча і не центральну, відіграє Пентагон.

"Очевидно, що роль Пентагону в тому, щоб Україна отримала важелі впливу, була величезною. Вступаючи у переговори, Україна, незважаючи на всі політичні нюанси, отримує допомогу на 400 мільйонів доларів. Але я якось не вірю, що Пентагон може замінити роль спецпосланця США в Україні", - говорить Сімаковські.

За словами Мак`ю, причетні до навчань та військової допомоги Україні працівники Міністерства оборони США ставляться до України з величезною прихильністю.

Американський Конгрес, по суті, виділив більше допомоги Україні, ніж просив Пентагон, а також попри дії Адміністрації.

"Українці - дуже здібні союзники. Вони відновили свої збройні сили у воєнний час. Вони зробили це в умовах величезного тиску, з величезними жертвами. І всі наші хлопці, які працюють з ними, побачили і зрозуміли, як це виглядає на місцях, і які рішення треба було прийняти, аби цього досягнути, і що кожну маленьку частину допомоги, яку США надали їм, вони використали з користю".

Втім, каже вона, ця система, навіть за умов роботи багатьох фахових та відданих людей є нестабільною, коли вона може бути зруйнована "одним твітом, коментарем, прес-брифінгом біля вертольоту".

Інший партнер України, роль якого в цих умовах зростає, - Конгрес.

"Американський Конгрес, по суті, виділив більше допомоги Україні, ніж просив Пентагон, а також попри дії Адміністрації. Конгрес США має посилити свою роль у контролі, керівництві, створенні рамок для політики США щодо Росії, щоб гарантувати, що адміністрація не скасує санкції зарано. Конгрес відіграватиме дуже важливу роль у збереженні зв'язків між Україною та США", - стверджує Сімаковські.



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