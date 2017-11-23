Кремль захищатиме російського парламентарія - олігарха, заарештованого у Франції

Москва оголосила офіційний протест Франції у зв’язку з арештом у Ніцці у понеділок російського мільярдера і члена верхньої палати російського парламенту Сулеймана Керімова.

“Ми зробимо усе у своїх силах, щоб захистити його законні інтереси”, - сказав кремлівський речник Дмитрій Песков.

Французькі джерела повідомляють, що Керімова відпустили під заставу (5 мільйонів євро), і заборонили виїздити з регіону на час розгляду звинувачень про його ухиляння від сплати податків.

Кореспонденти французької агенції AFP пов’язують підозри з нерухомістю, яку росіянин купував на середземноморському узбережжі Франції.

51-річний Керімов та його родичі контролюють компанію Полюс, що є найбільшим виробником золота в Росії.

Агенція Reuters зауважує, що за правилами французького судочинства офіційне розслідування часто є кроком до судового процесу, але не обов’язково.

Звинувачення про відмивання грошей та ухиляння від податків у Франції можуть призвести до ув’язнення на терміни до 10 років.

Сулейман Керімов походить з Дагестану, що на півдні Росії. Набувши політичних зв’язків він розбудував великий бізнес у галузі корисних копалин.

Американський журнал Forbes вважає, що статки олігарха зараз можуть становити $3 мільярди, але до фінансової кризи 2008 року, йому приписували $17,5 мільярдів.

У березні президент Путін нагородив Керімова відзнакою “за службу на користь вітчизни”.

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