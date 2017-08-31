Україна: ворог не ззовні, а всередині країни - Forbes

Поки уряд України не почне робити рішучі дії, щоб допомогти собі впоратися з проблемами, він, без сумніву, збереже своє «звання» одного з найбільш корумпованих урядів світу

У глобальному рейтингу сприйняття корупції Україна займає (разом з Росією та Іраном) 131-е місце з 176 країн.

Україна - свій найлютіший ворог, - пише Веслі Мартін у статті під заголовком: «Україна: ворог всередині», опублікованій на сайті видання Forbes.

Мартін, як зазначає видання, полковник Армії США у відставці. Він був першим старшим офіцером у боротьбі коаліційних сил з тероризмом в Іраку.

Він пише, що опитування, проведене базованим в Україні Dragon Capital, підтвердило, що громадяни країни більше стурбовані поширеною корупцією в уряді і ослабленою судовою системою, ніж ще одним нападом з боку Росії. Фінансова ситуація дуже нестабільна, і це не дозволяє громадянам, а також потенційним іноземним інвесторам, з певністю сказати, що буде з валютою від тижня до тижня.

Мартін нагадує, як 70 років тому Німеччина і Японія ставали на ноги після цілковитого спустошення. Через 20 років після того, вони зуміли вийти на глобальний ринок. Нині Німеччина і Японія - дві найпотужніші економіки світу. Україна має потрібні ресурси, робочу силу і перебуває в ідеальній позиції, щоб стати успішною економікою. На жаль, широко поширена внутрішня корупція є найбільшою перешкодою для України. Замість того, щоб присвячувати себе розвитку майбутнього в довгостроковій перспективі, політичні та юридичні лідери, в першу чергу, зосереджені на своїх власних короткострокових фінансових прибутках.

Навіть коли іноземні інвестори проявляють потенційне зацікавлення, їх відлякують. Автор називає яскравий приклад такої практики - народжений в Україні Вадим Сеґал. Тепер він громадянин США і керує інвестиційною фірмою в Нью-Йорку. Раніше Сеґал зробив фінансовий вклад у майбутнє своєї Батьківщини. На жаль, його соєвий завод вартістю $50 млн захопив український мільярдер Дмитро Фірташ (нині він чекає екстрадиції до США з Австрії, щоб постати перед судом за звинуваченнями в корупції). Шахрайство, вимагання, фізичні погрози це методи, до яких вдавався Фірташ.

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Згідно з виданням The Chicago Tribune:

Порівнюючи рекет Фірташа з мафією, прокурори написали: «Фірташ і (його спів-підсудний Андраш Кнопп) були ідентифіковані правоохоронними органами Сполучених Штатів як двоє представників вищого рангу російської організованої злочинності; судовий процес проти них підважить це організоване злочинне угруповання і не дозволить йому здійснювати подальші злочинні дії в Сполучених Штатах».

Прокурори ще додали: «цей судовий процес також націлений на корупцію іноземних державних високопосадовців, а це занепокоєння, яке Конгрес (США) назвав загрозою глобальній безпеці».

Коли Вадим Сеґал звернувся до українського уряду у 2010 році з проханням все виправити, суди і міліція були під контролем Фірташа і його бізнес-партнерів. За повідомленнями, Фірташ використовував тісні зв'язки з урядом і Міністерством внутрішніх справ, щоб Інтерпол випустив ордер на арешт Сеґала. Після кількох недавніх юридичних перемог під час перебування на посаді президента Порошенка, Вадим Сегал все ще намагається повернути повний контроль над заводом. Сергій Льовочкін (колишній глава адміністрації Януковича) і депутати Олександр Грановський і Іван Фурсін зуміли захопити судову систему і, імовірно, одержувати з неї прибуток.

Ситуація в Україні настільки погана, що навіть її власний прем’єр-міністр нещодавно заявив: «Найслабша ланка в нашій боротьбі з корупцією – це український суд».

Партнери Фірташа нібито контролюють значну частину «Опозиційного блоку» у Верховній Раді, а керівництво країни змушене проводити політику компромісів і поступок, враховуючи фінансову стійкість його прихильників.

За словами Веслі Мартіна, у президента Порошенка дуже мало часу, щоб очистити свій уряд і систему. Державний секретар США Рекс Тіллерсон та інші офіційні особи США вже деякий час підштовхують Україну до продовження реформ, які дозволили б боротися з корупцією і підвищити рівень прозорості уряду.

Українські лідери не тільки позбавляють громадян фінансової стабільності, вони забирають у громадян їхнє майбутнє. «Хоча останніми роками політична ситуація і ситуація в сфері безпеки погіршилися, проблеми носять довгостроковий характер і пов'язані з поганим бізнес-кліматом, слабкими інститутами і широко поширеною корупцією», - заявила Організація економічного співробітництва і розвитку.

Інвестори готові піти на певний ризик. Це характерно для їх бізнесу. Але вони не хочуть інвестувати в гарантований провал. Саме це зараз пропонує Україна. Щоб заохочувати іноземні інвестиції, необхідно змінити обставини - починаючи з судової та бізнес-реформи. Потрібно запобігти повторенню таких ситуацій, як у братів Сеґал, і змінити курс, пише Мартін.

Тим часом, систематична нездатність України захищати західних інвесторів призведе до економічних та особистих санкцій проти причетних окремих осіб та установ. Україні знадобиться урядова підтримка США, щоб побудувати своє майбутнє і захистити свої кордони. Підтримка злочинів, скоєних проти інвесторів США, і доказ того, що уряду України не можна довіряти, без сумніву, відштовхне Конгрес США і Державний департамент.

Прем'єр-міністр Гройсман пообіцяв боротися з корупцією. Довіряючи його словам, український народ і урядовці повинні підтримувати його і вирішити проблеми, які ганьблять країну на міжнародному рівні. Організовану злочинність і корупцію в уряді можна подолати. Замість того, щоб дозволяти судовій системі ставати комерційним підприємством, як зараз, українським лідерам необхідно внести деякі радикальні зміни, і то швидко, - радить Веслі Мартін.

Українському народу знадобиться людина на кшталт екс-мера Нью-Йорка Руді Джуліані, який очолив би боротьбу з корупцією і почав реальні зміни і реформи, якщо країна хоче привабити інвестиції. Будучи прокурором США, Джуліані почав процес проти керівників нью-йоркських так званих «п'яти сімей» відповідно до Закону про впливових і корумпованих організацій (RICO), за звинуваченнями у вимаганні, трудовому рекеті і вбивстві. Можливо, настав час, щоб президент Порошенко віддав під суд кількох чиновників із своєї «політичної сім’ї», щоб викорінити корупцію.

За підтримки прем'єр-міністра Гройсмана, Закону Магнітського і спеціального законодавства, подібного до американського Закону про впливові і корумповані організації (RICO), український лідер, який готовий це зробити, міг би очистити всю цю прогнилу систему. Поки уряд України не почне успішно робити рішучі дії, щоб допомогти собі впоратися з проблемами, він, без сумніву, збереже своє звання одного з найбільш корумпованих урядів світу.

Тим часом, за словами Веслі Мартіна, його власні громадяни залишаться його найбільшими жертвами.

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