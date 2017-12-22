AP: Російські хакери з Fancy Bear переслідували журналістів

Американське інформагентство повідомляє, що угруповання намагалося зламати поштові акаунти не менше 200 журналістів



Російські хакери переслідували журналістів з таким же запалом, що і американських політиків і представників розвідки.



Це показало розслідування, проведене агентством Associated Press.



Група кібершпіонажу під назвою Fancy Bear намагалося зламати поштові акаунти Gmail не менше 200 журналістів, видавців і блогерів, відзначило АР.



Як свідчить аналіз даних, наданих компанією Secureworks та інтерв'ю з 40 журналістами, ця діяльність тривала з середини 2014 року до недавнього часу.



Список являє собою свого роду путівник по ЗМІ, які регулярно накликають на себе гнів Кремля, повідомило АР.



Так, в список потрапили близько 50 іноземних кореспондентів, що працюють в Москві, а також російські журналісти, починаючи від блогерів з провінційних міст і закінчуючи московськими телезірками такими як Ксенія Собчак, яка нещодавно заявила про намір балотуватися в президенти.



У числі жертв хакерів виявилася і колишня голова московського офісу New York Times Елен Беррі: як розповіли два близькі до справи джерела, в кінці 2014 група Fancy Bear відправила фішингові листи 50 її колегам.

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