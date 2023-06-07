США та інші країни допомагають Україні з евакуацією із затоплених районів

США та інші країни допомагають Україні в проведенні евакуації постраждалих від затоплень, через руйнування Каховської ГЕС.

"Руйнування Каховської дамби має негайний спустошливий вплив, який відчуватиметься і в майбутньому. Ми невтомно працюємо, щоб люди отримали необхідну допомогу сьогодні тепер та в наступні тижні", - заявила в серії твітів адміністраторка Агентства міжнародного розвитку США USAID Саманта Пауер.

Автобуси для евакуації. ваучери на пальне для волонтерів, які ведуть евакуацію, партнери USAID почали надавати в перші ж години після початку затоплень, твітує Пауер. Вона також відзначила, що США співпрацюють з Службою надзвичайних ситуацій України з доставки питної води, очисних об'єктів, насосів для води, моторів та частин двигунів а також послуги з оренди човнів.

Партнери USAID вже мали розміщені в регіоні ресурси для надання гуманітарної допомоги на випадок переселення людей з різних причин, заявила у вівторок речниця установи Джессіка Дженнінгс. Це дозволило швидко організувати роздачу гігієнічних наборів, продуктів харчування та питної води.

Інші країни також надають гуманітарну допомогу. Німеччина надає генератори, фільтри та намети постраждалим через руйнування дамби в Україні, заявив речник Міністерства закордонних справ країни в середу.

Уряд Великої Британії заявив, що гуманітарна допомога, яку Британія надає Україні, частково буде перенаправлена до регіону, постраждалого через підрив дамби.

"Ми вже надали багато гуманітарної допомоги Україні у співпраці з ООН та "Червоним хрестом", - заявив речник уряду країни. - Наскільки мені відомо, деякі обсяги цієї допомогти будуть переспрямовані на допомогу тим, хто змушений полишити свої оселі".

В ЄС повідомили, що нагальну допомогу Україні вже надали Німеччина, Австрія та Литва, що включає намети та устаткування, 5000 фільтрів для води та 56 генераторів від Німеччини, 20 контейнерів для води та 10 насосів з Австрії, які вже йдуть до України.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що евакуація із затоплених районі, а також забезпечення доступу до питної води - серед першочергових завдань.

Херсонська місцева влада повідомляє про обстріли під час евакуації. "Під час евакуації окупанти вдарили по мікрорайону з артилерії – поранені двоє правоохоронців, котрі допомагали людям покинути небезпечну територію", - написав в Telegram очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін про район Херсона Острів. Він наголосив - попри обстріли вдалось евакуювати 1300 херсонців.