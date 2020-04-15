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Наживо Головне про коронавірус. 15 квітня

Президент Трамп заявив, що США припиняють фінасування ВООЗ, скритикувавши діяльність організації в умовах пандемії коронавірусу

Президент Трамп відповідає на запитання журналістів перед Білим домом 14 квітня 2020 р.

Найважливіше

  • Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш у відповідь на припинення американського фінансування ВООЗ заявив, що “зараз не час для цього”.
  • Сінгапур запровадив обов’язкове носіння захисних масок за межами помешкань.
  • Росія у середу зафіксувала рекордну кількість 3 388 нових заражених коронавірусом, що доводить загальне число випадків у тій країні до 24 490.
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Країни з найбільшою кількістю підтверджених випадків коронавірусу за даними Університету Джонса Гопкінса (15.04.2020)

США - 609 516

Іспанія - 174 060

Італія - 162 488

Німеччина - 132 210

Франція - 131 362

Британія - 94 845

Китай - 83 351

Іран - 74 877

Туреччина - 65 111

Бельгія - 31 119

Президент США Дональд Трамп оголосив припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, звинувативши ВООЗ у “20-разовому збільшенні” випадків коронавірусу у світі.

Трамп доводить, що організація не виконала свій “засадничий обов’язок”, бо не провела розслідування початкових повідомлень про появу вірусу в Китаї у грудні минулого року.

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