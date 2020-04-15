Президент США Дональд Трамп оголосив припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, звинувативши ВООЗ у “20-разовому збільшенні” випадків коронавірусу у світі.

Трамп доводить, що організація не виконала свій “засадничий обов’язок”, бо не провела розслідування початкових повідомлень про появу вірусу в Китаї у грудні минулого року.

Читати більше