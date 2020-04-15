Країни з найбільшою кількістю підтверджених випадків коронавірусу за даними Університету Джонса Гопкінса (15.04.2020)
США - 609 516
Іспанія - 174 060
Італія - 162 488
Німеччина - 132 210
Франція - 131 362
Британія - 94 845
Китай - 83 351
Іран - 74 877
Туреччина - 65 111
Бельгія - 31 119
Президент США Дональд Трамп оголосив припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я, звинувативши ВООЗ у “20-разовому збільшенні” випадків коронавірусу у світі.
Трамп доводить, що організація не виконала свій “засадничий обов’язок”, бо не провела розслідування початкових повідомлень про появу вірусу в Китаї у грудні минулого року.
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