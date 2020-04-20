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Пандемія: хроніка

Наживо Головне про коронавірус. 20 квітня

У США відбулися протести проти карантину, в той час як Америка залишається у центрі пандемії коронавірусу. Але з’являються дані, що в окремих штатах епідемія можливо перейшла пік.

В Австралії відкривають деякі пляжі, що були закриті на карантин

Найважливіше

  • Кількість померлих від коронавірусу у США перевищила 40 000 і залишається найвищою у порівнянні з іншими країнами світу.
  • У США відбулися протести проти карантину. В Бразилії у такому протесті взяв участь президент Жаір Болсонару.
  • Британський уряд каже, що не розглядає можливості послаблення карантину, бо смертність від коронавірусу і далі висока.
  • У Німеччині, де уряд минулого тижня оголосив епідемію "під контролем", дозволяють відновити роботу дрібних крамниць.
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Британський парламент починає працювати напіввіртуально

Вперше за 700 років існування парламент у Великій Британії буде використовувати відео зв’язок, щоб працювати в умовах карантину через епідемію коронавірусу.

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