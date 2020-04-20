Британський парламент починає працювати напіввіртуально
Вперше за 700 років існування парламент у Великій Британії буде використовувати відео зв’язок, щоб працювати в умовах карантину через епідемію коронавірусу.
У залі Палати громад зможуть перебувати не більше 50 депутатів. Ще 120 братимуть участь у засіданнях в системі віде… https://t.co/A4lOStbQtB— Богдан Цюпин (@bohdannews) 20.4.2020
-"Чи можна сказати, що вони врятували ваше життя?" -"Так, так!" Смертність іде на спад. Медпрацівники виписали оста… https://t.co/bS1GL8ABpV— Голоc Амepики (@chastime) 19.4.2020
Facebook Forum