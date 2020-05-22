Британія вслід за іншими створює систему відстежування заражень COVID-19

Британський уряд оголосив, що до 1 червня планує створити систему відстежування заражень COVID-19, в якій буде 25 тисяч працівників.

Частиною британської системи має бути використання спеціального додатку у смартфоні, який вже кілька тижнів випробовують на острові Вайт з населенням близько 150 тисяч.

Південну Корею називають прикладом успіху активного відстежування заражень з допомогою системи, в якій смартфони відіграють важливу роль.

Мережі інспекторів та спеціальні додатки у смартфонах також використовують зокрема в Німеччині та в Австрії - країни де смертність від коронавірусу виявилася порівняно низькою.

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