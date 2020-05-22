Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Наживо Головне про коронавірус. 22 травня

Кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі - 5 121 639. Найбільше у США - 1 577 758, в Росії - 326 448, в Бразилії - 310 087, у Великій Британії - 252 246, в Іспанії - 233 037. (Дані університету Джонса Гопкінса 22 травня 2020 р.)

Настінні малюнки на тему коронавірусу у Таїланді

Найважливіше

  • Президент США Дональд Трамп сказав, що навіть у разі повторної хвилі COVID-19 "ми не будемо закривати країну".
  • У Британії розглядають план запровадення з наступного місяця обов’язкової 14-денної самоізоляції усіх, хто прибуває з-за кордону.
Оновити

Британія вслід за іншими створює систему відстежування заражень COVID-19

Британський уряд оголосив, що до 1 червня планує створити систему відстежування заражень COVID-19, в якій буде 25 тисяч працівників.

Частиною британської системи має бути використання спеціального додатку у смартфоні, який вже кілька тижнів випробовують на острові Вайт з населенням близько 150 тисяч.

Південну Корею називають прикладом успіху активного відстежування заражень з допомогою системи, в якій смартфони відіграють важливу роль.

Мережі інспекторів та спеціальні додатки у смартфонах також використовують зокрема в Німеччині та в Австрії - країни де смертність від коронавірусу виявилася порівняно низькою.

Читати більше

Facebook Forum

Back to top
XS
SM
MD
LG