“Нам треба усвідомлювати, що хвороба #covid19 може будь-коли знову підстрибнути. Ми не можемо вважати, що, пішовши… https://t.co/zTAEPSGTSY— Голоc Амepики (@chastime) 26.5.2020
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- Церква Різдва Христового у Вифлеємі вперше від 5 березня відкрила двері для прочан і туристів на тлі послаблення карантину палестинськими органами влади на Західному березі Йордану.
- ВООЗ вказує на загрозу повторних спалахів коронавірусу навіть у тих країнах, де показники пандемії пішли на спад, якщо уряди надто швидко скасовуватимуть карантин.
- ВООЗ призупинила випробування гідроксихлорохіну у лікуванні COVID-19, бо одне з досліджень виявило, що препарат спричиняє проблеми з серцем і підвищує ризик смерті.
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Коронавірус. Порівняння американських і європейських кроків у боротьбі з поширенням пандемії
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