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Наживо Головне про коронавірус. 26 травня

Священик відкриває Церкву Різдва у Вифлеємі, у той час як палестинська влада послаблює карантин у зв’язку з COVID-19 на окупованому Ізраїлем Західному березі Йордану. 26 травня 2020 р.

Найважливіше

  • Церква Різдва Христового у Вифлеємі вперше від 5 березня відкрила двері для прочан і туристів на тлі послаблення карантину палестинськими органами влади на Західному березі Йордану.
  • ВООЗ вказує на загрозу повторних спалахів коронавірусу навіть у тих країнах, де показники пандемії пішли на спад, якщо уряди надто швидко скасовуватимуть карантин.
  • ВООЗ призупинила випробування гідроксихлорохіну у лікуванні COVID-19, бо одне з досліджень виявило, що препарат спричиняє проблеми з серцем і підвищує ризик смерті.
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