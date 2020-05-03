Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Наживо Головне про коронавірус. 3 травня

Науковці не виключають, що вакцина проти коронавірусу можливо ніколи не буде створена, - повідомляють американські ЗМІ. Тим часом у США зафіксували найсмертоноcніший день за весь період спалаху COVID-19, лише за четвер в країні від коронавірусу померло 2909 людей.

Оновити

Facebook Forum

Back to top
XS
SM
MD
LG