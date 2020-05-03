Наживо Головне про коронавірус. 3 травня
Науковці не виключають, що вакцина проти коронавірусу можливо ніколи не буде створена, - повідомляють американські ЗМІ. Тим часом у США зафіксували найсмертоноcніший день за весь період спалаху COVID-19, лише за четвер в країні від коронавірусу померло 2909 людей.
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Коронавірус. Порівняння американських і європейських кроків у боротьбі з поширенням пандемії
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