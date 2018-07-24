Речницю Білого дому можуть замінити на речницю Держдепу - ЗМІ

Прес-секретар Білого дому Сара Гакабі Сандерс публічно говорить, що не збирається покидати адміністрацію, але це не зупиняє деяких людей, близьких до президента Дональда Трампа, від розмірковувань з приводу «життя після Сари», пише видання Politico.

Планування її можливого відходу на думці в багатьох радників Трампа та співробітників, згідно з інтерв'ю з майже десятком нинішніх і колишніх чиновників Адміністрації та інших, близьких до президента, повідомляє видання.

Сара Сандерс часто стає об’єктом критики за відстоювання позиції Білого дому та заяв Трампа, які викликають негативну реакцію з боку ЗМІ.

За словами двох людей, ознайомлених із цими бесідами, новий заступник начальника штабу Білого дому з комунікацій Білл Шайн потихеньку почав розпитувати друзів та партнерів щодо того, хто б міг замінити Сандерс, якщо вона відійде найближчими місяцями, інформує Politico.

Шайн, у короткому інтерв'ю для Politico, заперечив такі розмови. «У мене не було зустрічі чи обговорення цього питання», – сказав він минулого тижня, зазначивши, що він працює лише короткий час. Шайн похвалив Сандерс і назвав її «повністю командним гравцем».

Незважаючи на те, що рішення щодо спадкоємців не було ухвалено, неофіційний список претендентів уже з'являється серед колишніх працівників Білого дому, колишніх помічників кампанії та інших прихильників президента, інформує видання.

Очолює список Гедер Науерт, нинішня речниця Державного департаменту та колишня ведуча Fox News. Іншими можливими кандидатами є Білл Хеммер, репортер Fox News; Кімберлі Гілфойл, колишня ведуча Fox News, яка нещодавно залишила мережу, щоб приєднатися до зовнішньої групи, яка вступає за Трампа; прес-секретар міністерства фінансів Тоні Сайєг, який тісно співпрацював з Білим домом щодо капітальної зміни податкового кодексу і колишній співробітник Fox News; і заступник прес-секретаря Білого дому Радж Шах, йдеться в статті.

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